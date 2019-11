Los Europe Music Awards 2019 conquistan Sevilla

Sevilla se ha convertido esta semana en la capital internacional de la música. Con los conciertos de Aitana y Don Patricio, así como el evento en el CAAC con grupos indie con sello español, el multitudinario+ recital de rock con Green Day como cabeza de cartel en la histórica Plaza de España y el colofón final de la gala de premios, Sevilla ha estado en boca de todos gracias a la música.

Becky G fue la presentadora de los EMAs 2019. Fuente: MTV

La gala de entrega de premios en FIBES del pasado domingo estuvo llena de grandes momentos para el recuerdo en estos históricos premios de MTV, que suman ya con la de Sevilla su vigésimosexta edición. Tras la alfombra roja, donde los invitados pasearon estilismos para todos los gustos, a las 21 horas comenzaron unos premios que se extenderían durante poco mas de una hora y media de la mano de Becky G, la anfitriona de la gala este año. Esta edición se pudo seguir en más de 50 millones de hogares de todo el mundo, que, sumado a las redes sociales, llevaron a que Sevilla se convirtiera en el foco de atención.

Sello internacional con memorables actuaciones

Los MTV EMAs Sevilla 2019 acogieron grandes rostros conocidos a nivel mundial, muchos de ellos tuvieron su momento de actuación dentro de los premios, aunque también hubo presentes nombres de altura que además se encargaron de entregar un premio EMA, como el caso de Nicole Scherzinger o la modelo Doutzen Kroes.

La gala arrancó con la actuación de Dua Lipa interpretando su nueva y esperada canción, "Don't Start Now", acompañada por un impresionante elenco de bailarinas vestidas de amarillo. Así, la británica abrió la 26ª edición de los EMAs a lo grande con una actuación de lo más artística compuesta de trabajadas coreografías.

Otro de los grandes momentos de la noche lo protagonizó Mabel (nominada a "Mejor artista revelación" y "Mejor Push") al interpretar su tema "Don't Call Me Up". Esta artista, uno de los grandes descubrimientos musicales de este 2019, puso voz a este tema desde lo alto de un teléfono gigante de color púrpura, sin que faltase además un solo de dance break, láseres e iluminación de color violeta.

Más tarde le llegó el turno a Niall Horan. El irlandés y ex-miembro de One Direction interpretó, por primera vez en directo, una intensa versión de "Nice To Meet Ya" (primer single de su anticipado segundo album en solitario) rodeado de una espectacular cascada de luces así como de su banda marcando el acompañamiento musical.

La presentadora del evento, Becky G, unió fuerzas con Akon para interpretar por primera vez su tema conjunto de reggaetón "Cómo No". El dúo se presentó en el escenario en carrozas de carnaval. Esta exhibición estuvo marcada con una explosión de color, 54 bailarines y una mezcla de instrumentos que no faltaron en momentos destacados de la actuación. Además, Becky G interpretó más tarde, durante el tramo final de la gala y rodeada de llamas, una selección de sus temas más icónicos que además el público reconoció y bailó: "24/7", "Sin Pijama" y "Mayores", en un escenario iluminado por brillantes láseres y luces UV.





Green Day también tuvo su momentazo durante el evento. Los asistentes pudieron disfrutar de la vibrante actuación de esta banda en la icónica Plaza de España dentro del MTV World Stage, que tuvo lugar un día antes, donde interpretaron ante miles de fans su nuevo tema "Father of All" y su clásico punk "Basket Case".





Por su parte, Halsey, un verdadero fenómeno musical y una de las artistas femeninas más reconocidas actualmente, incendió el escenario de estos MTV EMAs en su propio "Halsey World", con una versión íntima de "Graveyard", haciendo arder, literalmente, su carrusel dentro de una actuación de lo más clasicista.

El fenómeno pop Ava Max, respaldada por toda una espectacular orquesta de mujeres, ofreció versiones únicas de sus éxitos como "Torn" y "Sweet but Psyco". NCT 127, primer grupo K-Pop que actúa en un escenario internacional de MTV, ofreció una eléctrica interpretación de su éxito "Highway to Heaven".





Liam Gallagher (primer ganador en la historia de los EMAs del premio Rock Icon) culminó la gala con una impresionante interpretación de su nuevo single "Once", de su album más reciente "Why Me? Why Not.". El exmiembro de Oasis ofreció uno de los grandes momentazos de la noche cuando seguidamente interpretó "Wonderwall" con instrumentos de cuerda y una banda acompañadas por un público que demostraron conocer el tema cantando al unísono la letra de esta clásica canción de los 90. El momento fue todo un guiño al estilo clásico del rock and roll de Gallagher.

Rosalía, la más aclamada

Rosalía protagonizó uno de los momentos más esperados de la noche. La artista española, que celebraba además el primer año del lanzamiento de su disco "El Mal Querer", recibió el incansable cariño de la audiencia cuando se subió al escenario. La actuación de la artista, que ya es fenómeno internacional e icono nacional, estuvo acompañada hasta por 52 bailarines y cantaores frente a una pirámide de sillas de madera rojas, rindiendo homenaje a la cultura andaluza. Rosalía ofreció al público del evento toda una impresionante actuación que combinaba flamenco con hip-hip con su tema "Di mi nombre".

Los ganadores recogieron la clásica estatuilla

Fueron distinguidos artistas los que recibieron el premio EMA, compuesto por un globo terráqueo que sujeta el logo de MTV mediante un enganche circular metálico. La primera fue Halsey, que fue galardonada como "Mejor Artista Pop" y agradeció el voto a todos sus fans.

Rosalia ganó en la categoría "Mejor colaboración". Fuente: Europa Press

Rosalía recibió su único premio de la noche (su nombre aparecía hasta en 4 categorías) a "Mejor colaboración" por el tema "Con Altura" ft J Balvin y El Gincho. La catalana se mostró muy sorprendida con un galardón que premió uno de los temas más reproducidos este año en España.

El momento para la música Rock llegó en dos ocasiones. Primero, cuando Green Day, que han demostrado en estos EMAs 2019 que siguen en la cresta de la ola pese a llevar más de 20 años en la industria, recibieron el premio a "Mejor Artista Rock" y el mencionado Liam Gallagher, que fue galardonado como "Rock Icon" para conmemorar la trayectoria de este reconocido artista británico.

El "MTV EMA Generation Change Award" volvió por segundo año, para dar visibilidad y potenciar a jóvenes valientes y con talento que están cambiando el mundo a través de la música, la creatividad y la innovación. Cinco jóvenes de todo el mundo recibieron el premio durante el pre-show de la alfombra roja. Los ganadores forman parte de una generación de jóvenes que están abordando los problemas globales, como los derechos de las personas LGTBQ+, el cambio climático, el desequilibrio económico y la injusticia racial.

Lola Índigo fue premiada como "Mejor artista española". Fuente: MTV

Además, MTV premió a múltiples artistas de todo el mundo con el galardón a "Mejor artista local", que reconoce a aquellos artistas que han dejado huella saltando las fronteras de sus lugares de origen e invitándoles al escenario. En España se lo llevó Lola Índigo. La artista, que estuvo presente en los premios y su nombre fue coreado en varias ocasiones, ya cuenta con 5 discos de platino y dos de oro ha alcanzado con Akelarre, su álbum debut, el mejor debut nacional hasta la fecha en streaming y el número 1 en ventas en nuestro país.

Grandes ausencias

Pese a que fueron muchas las celebridades presentes en Sevilla, muchos de los premiados no estuvieron presentes en la gala. Es el caso de Billie Eilish, que se coronó con dos estatuillas en "Mejor canción" y "Mejor Artista Revelación". O Nicki Minaj en "Mejor Artista Hip-Hop" y Taylor Swift, que ganó en dos categorías: "Mejor Video" y "Mejor artista en Estados Unidos". No obstante, todos agradecieron el premio mediante un video respectivamente. Otra de las ausentes fue Ariana Grande que, sin embargo, no ganó ninguna de las siete categorías a las que estaba nominada.