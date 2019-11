Entrevista. Alba Reche: "Relacionar las canciones de 'Quimera' con la mitología griega ha servido como barrera de protección hacia mis sentimientos"

Hay veces en la vida en las que cruzamos nuestro camino con personas singulares, personas que poseen un talento desmesurado corriendo por sus venas. Ese es el caso de Alba Reche. Alba es arte en carne y hueso. La creatividad vive en ella. Sus composiciones, unas delicadas y otras vaporosas y llenas de ritmo, crean una combinación perfecta con la versatilidad de una cantante que un día fue capaz de emocionar a todo el público con su interpretación de La llorona.

Alba desprende humildad allá donde va, y subraya repetidas veces la presencia de músicos y productores que la han apoyado en el proceso de creación de su más reciente álbum. Cualquiera podría hablar con ella durante horas sobre arte sin ofrecer resistencia, y es que tiene algo especial que ha sabido reflejar a la perfección a través de sus canciones. Conversar con Alba bien podría asemejarse a hablar con un amigo, y desde VAVEL agradecemos enormemente que haya compartido con todos nosotros un pedacito de su música y de su propia vida.

Originaria de Elche (Alicante), Alba Reche ha deslumbrado en el mundo de la música tras su participación en Operación Triunfo 2018, la última edición de uno de los talent shows con mayor audiencia e impacto social del país. Comenzó su paso por el programa como estudiante de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia y pronto se convirtió en una de las grandes favoritas del público.

Ilustradora, camarera, oficinista, Alba es una persona perseverante que ha logrado su sueño, dedicarse a la música, con la calidad propia de un artista de amplia trayectoria musical. Y es que en tan solo un año, la joven ilicitana, que ya acumula 463 mil seguidores en Instagram y 183 mil en Twitter, se ha convertido en uno de los iconos más destacados del pop en español, a pesar de que ella remarca que «su sonido está influido por una variedad de géneros musicales».

Hace unas semanas, la que fuera segunda finalista en Operación Triunfo 2018 publicaba su álbum debut bajo el nombre de «Quimera» tras la publicación de Medusa, sencillo al que seguiría posteriormente Caronte. Con un sonido que causó sorpresa entre los fanáticos de la cantante, Alba nos introducía al álbum con un tema bailable, electrónico y compuesto junto a Juancho Marqués. Su videoclip, dirigido por Iker Iturria y Manfre superaba las 300.000 visualizaciones el mismo día de su lanzamiento, y nos regalaba la imagen de la artista entre columnas griegas, esculturas y serpientes.

«Quimera» refleja el mundo interior de la cantante a través de una singular ruta por el imaginario de la mitología griega por medio de la cual, según explica, se ha sentido refugiada a la hora de mostrar sus sentimientos al mundo. La delicadez, el intimismo y, en esencia, el carácter orgánico que desprenden piezas como la canción que da nombre al disco coexisten con sonidos electrónicos y guiños al R&B más sensual a través de temas como Inanna. Así, el álbum debut de Alba Reche está compuesto por un total de doce canciones que llevan el sello distintivo de la artista: Quimera, Caronte, Asteria, Aura, Niña, Lux, Hestia, Inanna, Eco, Medusa y Ares.

Alba siempre ha permanecido fiel a lo que le hace feliz: ya en su carta de presentación, la ex concursante de OT 2018 admitía «querer ir más allá de ser exclusivamente cantante», algo que aún mantiene ya que, según nos cuenta, le hace especial ilusión la idea de involucrarse en las facetas más artísticas de sus proyectos.

P: Comenzaste Operación Triunfo como estudiante Bellas Artes en la Escuela Politécnica de Valencia, y ya en la carta de presentación con la que te conocimos dejabas claro que tu intención era ir más allá de ser exclusivamente cantante. ¿Aún mantienes ese interés por combinar tu trayectoria musical con el mundo de la ilustración?

R: Me he involucrado todo lo que he podido en cuanto al arte, la estética y el concepto del disco y creo que eso es un buen paso para seguir con ello. A la hora de llevar el disco al directo me gustaría involucrarme en la escenografía de la gira, como un trabajo a largo plazo porque requiere mucho tiempo.

P: Entraste a la Academia con tan solo veinte años y ya has triunfado con tu primer álbum. ¿Qué consejo darías a aquellos jóvenes que quieren ser artistas pero no se atreven por miedo al rechazo?

R: Es una decisión complicada porque en España, el mundo del arte y de la cultura no recibe la valoración que merece. Yo empatizo con ellos y compartí ese miedo a convertirme en artista, pero, como en el resto de profesiones, no hay nada escrito. Personalmente, preferí dedicarme a hacer aquello que me gustaba porque en un futuro tendría tiempo para realizarme en otro tipo de profesiones que te aseguran una vida más estable. Esta es mi vía de escape y la forma que tengo de sentirme realizada.

P: ¿Es duro dedicarse al mundo del arte en sus distintas disciplinas? Podrías ofrecernos tu visión no solo como cantante sino también como ilustradora.

R: Por supuesto. Sobre todo en el arte plástico. En general, son aquellas personas involucradas en el mundo del arte las que suelen conocer a los artistas contemporáneos. En España conocemos a Velázquez, a Picasso, a Goya, etc., pero realmente no vemos un gran interés por pintores o escultores de actualidad. Es triste, porque muchos de ellos tienen que buscar su vida laboral fuera de España.

P: Pronto habrá pasado un año desde que Operación Triunfo 2018 se emitiera por primera vez y tu día a día ha cambiado completamente. El salto tan repentino a la fama, la publicación de tu primer álbum, firmas, conciertos, etc. ¿Cómo estás llevando esta nueva etapa de tu vida? El equipo de VAVEL estuvo presente durante la firma de ‘Quimera' en Sevilla, a la que fueron a verte antiguos amigos tuyos. ¿Es fácil compaginar tu vida personal con tu trayectoria profesional?

R: Esta es una profesión que ocupa mucho tiempo tanto físico como personal. Lo veo como un proceso de aprendizaje, porque es una situación que requiere el esfuerzo de ambas partes. Tanto ellos como yo tenemos que entender que quizás no puedo dedicarles todo el tiempo que me gustaría. Lo importante para mí es quedarme con la gente que me valora y me quiere.

P: Vemos en 'Quimera' un disco con una producción muy cuidada tanto en lo referente al sonido como en lo visual, y que tiene la mitología griega como hilo conductor. ¿Por qué? ¿Decidiste vincular el álbum con la mitología después de haber elaborado las letras o fue un proceso anterior a la composición de estas?

R: Al empezar a componer los primeros temas me di cuenta de que debía conectarlas con algo. A mí me resultaba mucho más fácil entender las canciones cuando había una historia detrás de ellas. Una vez, mientras creaba en mi cabeza las historias de lo que quería contar en las canciones, comencé a leer un libro y una de las historias me recordó a un mito. Así que decidí relacionarlo con ellos. Empecé a estudiar mitología, a investigar sobre el tema, y al final escogí aquellos mitos con los que más a gusto me sentía y con los que más podía reflejar mi vida cotidiana. Para mí, el resultado final es una "barrera de protección" hacia mí misma y hacia mis sentimientos que me permite con mayor facilidad exponerme de forma tan abierta al mundo, y, además, ayuda a otorgar coherencia al álbum.

P: El disco incluye Ares, un tema en colaboración con Pol Granch, también con una exitosa carrera emergente, que nos ofrece algunos versos en francés y en castellano. Es muy interesante porque, en general, el primero no es un idioma empleado por los artistas españoles.

R: Pol es franco-español y yo hablo un poco de francés, pero no estaba segura de si me sentía capacitada o tenía la responsabilidad de cantar en el idioma. Juntos hemos logrado hacer una combinación interesante de lo que yo quería en esta canción. Ares es el Dios de la guerra. Esta canción trata sobre memoria histórica, y creo que combinar el castellano y el francés tenía una connotación que se enlazaba con el significado que buscábamos para la canción.

P: Son muchos los fans que elaboran sus propias teorías sobre tus temas se preguntan si te planteas hacer un track by track de 'Quimera' o si prefieres dejar a la imaginación el sentido de las canciones.

R: Me gusta mucho la idea de dejar su significado a la imaginación. Es algo que me causa curiosidad y me muestra cómo han llegado mis canciones (que hemos creado junto a los músicos, productores...) a la gente. Sin embargo, también me gustaría hacer un track by track para que puedan comprender mi punto de vista. Es un proyecto que planteamos para más adelante.

P: Podemos ver que en ‘Quimera’ confluyen dos partes claramente diferenciables; una más delicada, más orgánica, y otra que se acerca más a los ritmos del R&B más sensual, a lo electrónico y a la música urbana. ¿De dónde viene esta decisión de unificar en un mismo álbum dos partes tan distintas? ¿Fue difícil combinarlas para darles un sentido unitario dentro del disco?

R: Desde el principio, mi intención fue exponer dos partes de mí: la orgánica y la electrónica. Somos una generación que comparte muchos géneros musicales; bebemos de una vertiente llamada Internet que nos ofrece todo a un click y hemos escuchado todo tipo de música. Combinar dos estilos que me representan tan bien fue un proceso difícil en el que decidimos incluir elementos tanto de la música orgánica como de la electrónica en cada canción, y unificarlos con la voz para establecer una ruta junto a ambos estilos. Creo que hemos conseguido junto a músicos, productores, etc. un proyecto bastante interesante.

P: En Lux podemos escuchar una referencia bíblica en francés. ¿Por qué ha sido incluida en esta canción en concreto?

R: Lux es una abreviatura de Lucifer. Lucifer es el ángel caído al que expulsan del paraíso por ser demasiado bello, y desde entonces se convierte en el rey del infierno. Para mí, Lucifer es una metáfora que hace alusión a las mujeres víctimas del maltrato y la violencia machista. Hay quienes se han dado cuenta de esta referencia pero aún hay mucha gente que no la entiende. Quizás para esto sirve también el track by track, para explicar otro punto de vista, porque al final la música es muy subjetiva y personal.

P: Al final de 'Quimera' puede apreciarse un fragmento del diálogo final de Breakfast at Tiffany's. ¿Significa algo para ti?

R: Es una película muy especial porque esa canción trata sobre una persona, y precisamente Desayuno con diamantes fue la primera película que vi con ella. Creí que era una referencia muy bonita que dedicarle.

P: Sabemos que actualmente estás volcada en tu nuevo álbum y en el Quimera Tour, pero lo que realmente nos gustaría conocer es qué metas te has propuesto a largo plazo. Si tuvieras que imaginar la vida de Alba Reche dentro de diez años, ¿cómo crees que sería?

R: (Risas). Pues... Me veo a mí misma habiendo aprendido a producir un disco por mí misma, a combinar los distintos tipos de arte que me apeteciese (tanto plástica como musicalmente) y trabajando en esto.

P: Esta semana quisimos acercar un poco más tu música a los fans que no pueden hablar contigo directamente, así que les pedimos que nos contaran las preguntas que querrían que te hiciéramos. Nosotros nos hemos quedado con dos.

R: ¡Estupendo!

P: ¿Qué significa Hestia para ti? (por @rechesneedy vía Twitter)

R: Hestia está dedicada a la gente que me ha querido en momentos difíciles y yo no he sabido cómo corresponder ese cariño que me estaban dando. Va dedicada a aquellos a los que considero mi familia, a la gente que quiero. A personas que te han ofrecido todo y tú, por cuestiones personales, no has podido devolvérselo pero has hecho un trabajo de perdón contigo misma para poder seguir manteniendo la relación con ellos y queriéndolos.

P: Hay muchos fans interesados en adquirir 'Quimera' en otros formatos. ¿Podremos disfrutar de vinilos de tu álbum en un futuro? (por @anonimusruby96 vía Twitter)

R: Me encantaría. Pero, ya que lo ofrecemos en vinilo, me gustaría que tuviera algo especial que lo distinga. No querría que fuese igual que el álbum, que tuviera detalles nuevos: pinturas, fotos nuevas, quién sabe. Es un proyecto que requiere un proceso creativo largo; quizás me estoy adelantando en el tiempo y al final es igual que el álbum, son solo suposiciones de lo que nos gustaría hacer.

P: Para finalizar la entrevista nos gustaría hacer una pregunta para reflexionar. El pasado 14 de octubre recibiste una gran acogida en Twitter después de parafrasear un verso de la canción ‘Solo el pueblo salva al pueblo’ del grupo Kop, caracterizado por sus letras de temática social y política. ¿Crees que el artista debe vincularse con el contexto en el que vive o debe alejarse de la controversia para evitar equivocarse?

R: Creo que alejarse de la controversia antes era muy habitual pensar que un cantante, por su condición de artista, no debía dar su opinión. Además, en general existía bastante discriminación hacia quienes se involucraban en la política. Pero, ¿qué es política y que no? Todo es política ahora, hasta beber un vaso de agua (risas). Desde mi punto de vista, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos como ciudadanos, con nuestra cultura y con el contexto que nos rodea. Soy partidaria de defender lo que creo que es justo, siempre desde el respeto, porque al final seamos artistas o no seguimos siendo ciudadanos y tenemos responsabilidades sociales.

COLABORACIÓN EN EL ARTÍCULO Y GALERÍA DE FOTOS REALIZADA POR JAVIER BECERRIL.