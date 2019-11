Taylor Swift, Billie Eilish y Twenty One Pilots entre los primeros confirmados del Mad Cool Festival

El Mad Cool Festival ha confirmado los primeros 14 artistas que actuarán del 8 al 11 de julio en el recinto de Valdebebas, Madrid. Entre ellos destaca Taylor Swift como cabeza de cartel, la última vez que la pudimos ver en España fue en 2011 cuando presentó su tercer álbum “Speak Now” (2010) en el Palacio de Deportes (WiZink Center). La segunda confirmación es Billie Eilish, quien ya anunció que pasaría por la península el próximo año, aunque sin dar detalles de la localidad. La joven que ha conquistado el corazón de mucho/as volverá a Madrid con su gira “Where do we go? World Tour”. El dúo americano Twenty One Pilots tampoco se perderá la cita, esperamos volver a disfrutar de ‘Stressed Out’, uno de sus mayores hits.

Pero no solo de sonidos actuales se nutre el cartel de la próxima y quinta edición del festival, la banda de rock alternativo Pixies presentará su último disco “Beneath The Eyrie” publicado este mismo año. Por otra parte, el indie rock estará capitaneado por Foals, los británicos recientemente han sacado su sexto álbum de estudio “Everything Not Saved Will Be Lost - Part 2”. La sueca Tove Love se une a los nombres femeninos, la cantante y compositora, mostrará otra faceta del pop con su último trabajo “Sunshine Kitty” (2019).

La lista de confirmaciones sigue con el trío británico Alt-J, quienes ya estuvieron en el festival; más rock alternativo con Deftones; el compositor y productor Finneas (hermano de Billie Eilish); el músico Jamie Cullum conocido por su mezcla entre jazz y pop; Nothing But Thieves, los cuales agotaron entradas el pasado año en Madrid; el cuarteto de pop Pale Waves (al estilo emo); el exguitarrista de Pulp, Richard Hawley; y por último tendremos la combinación de rock alternativo con noise, shoegaze y dream pop de Wolf Alice.

Como novedad, este año habrá 7 escenarios y más espacio para el ocio y la diversión de los festivaleros. Las entradas estarán disponibles a partir del mediodía del domingo 1 de diciembre en los canales de venta oficiales: madcoolfestival.es, Ticketmaster y Festicket. Los 15.000 primeros abonos tendrán un precio de 159€ (4 días) y 149€ (3 días) + gastos de gestión. Asimismo, tendréis la posibilidad de conseguir entradas de día por 65€ + gastos de gestión.