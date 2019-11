HBOMax: todo lo que necesitas saber de cara a su lanzamiento

Seguramente todos estaréis al tanto de la noticia, WarnerMedia ha decidido dar un paso adelante y entrar en la competencia de las plataformas en streaming.

Características principales.

A las conocidas Netflix, Prime Video, Apple TV y la inminente Disney+, se le sumará HBOMax, una plataforma que unirá el contenido de HBO con el contenido de Warner, desde el universo cinematográfico de DC, las series de la CW 'Arrowverso' hasta contenido para los más pequeños como Cartoon Network. Se estipula, que de salida contará con alrededor de 10.000 horas de contenido.

En cuanto al precio, se habla de 15$, el más alto entre la competencia.

Productos originales.

Pero lo más interesante de esta creación, es el saber que productos originales generará la plataforma.

De momento, tenemos confirmada una serie basada en la mitología de los Green Lantern Corps, que estará diseñada por Greg Berlanti ( quién en su día diseñara el Arrowverso y produjera la película Green Lantern), la serie estará desmarcada del CW, y contará con un alto presupuesto en torno a los 100 millones.

Pero la ruleta de DC no para aquí, sino que a Green Lantern se le sumará la serie Strange Adventures, una antología en la que veremos diferentes personajes de DC, se presupone que todo ello con el nexo común de Adam Strange.

Dejando claro la intención de la cadena, HBOMax también ha anunciado que el próximo spin-off de Juego de Tronos, House of Dragon, estará disponible a la vez en el canal por cable HBO como en la propia HBOMax.

Productos confirmados de salida.

HBOMax saldrá de salida con todos los productos originales de HBO.

A esto, se le sumará la adquisición de Friends, así como todas las temporadas de The Big Bang Theory, The West Wing y Pretty Little Liars. Cómo sorpresa, también se ha confirmado que tendremos disponible los films de Studio Ghibli.

En cuanto a cine, la plataforma se estrenará con más de 1.800 películas, que incluyen las franquicias The Matrix, The Hobbit y The Lord of the Rings, así como todos los títulos en los últimos 10 años de DC Entertainment. Además, la plataforma será la primera y única en contar con el fenómeno de película, Joker, en digital.

Con el tiempo, la cadena irá dando más información sobre su expansión audiovisual.

Y tú, ¿te sumaras al nuevo proyecto de WarnerMedia?