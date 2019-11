Greg Holden vuelve con nuevo single: "Honest"

Greg Holden está de vuelta y lo hace con una nueva canción, "Honest", que según ha dicho no es parte de ningún álbum ni de ningún EP. Se trata simplemente de un tema en el que lleva un tiempo trabajando y le pareció el adecuado para lanzar en este momento. La canción fue escrita por él mismo junto con AG y Garrison Starr y grabada en Los Ángeles, California.

El escocés nos contaba en una entrevista en noviembre de 2016 que para él era muy importante que sus canciones tuvieran un significado y "Honest" no se ha quedado atrás. Nos enseña que se le pasa por la cabeza en estos momentos y como quiere ser totalmente sincero sobre que opina.

"Honest es probablemente la canción más vulnerable que he lanzado al mundo", escribió Greg en su página oficial de Facebook para anunciar el lanzamiento del single. Además aprovechó para agradecer a todos sus seguidores: "Gracias por ser siempre los seguidores más tolerantes y abiertos que un hombre puede pedir".

El cantautor nacido en Escocia y criado en Inglaterra empezó su andadura musical publicando vídeos con sus composiciones en YouTube. En el año 2009 publicó su primer álbum de estudio, “A World in Edgeways”, dio el gran paso de mudarse a probar suerte en la ciudad de Nueva York y en 2011 lanzó al mercado su segundo trabajo, "I Don't Believe You". En 2014 sus esfuerzos dieron frutos y consiguió su primer contrato con una multinacional, Warner Music Records y en 2015 publicó su tercer disco, “Chase The Sun”, el primero producido por una gran discográfica.

Sin embargo, las cosas no salieron como todos esperaban y el disco no fue el gran éxito que prometía a nivel de ventas y Warner Music Records decidió bajarse del proyecto dejando a Greg Holden sin financiación para su cuarto disco en el que ya había empezado a trabajar con el productor Butch Walker. En lugar de darse por vencido Greg decidió seguir la filosofía DIY ("Do It Yourself", que significa "hazlo tu mismo") y con ayuda de otros cantautores sacó adelante su cuarto trabajo de estudio, "World War Me", que salió a la venta en marzo de 2019.

Tras la promoción y algunos conciertos en directo por Estados Unidos y Europa el cantautor mandaba un mensaje a través de su cuenta oficial de instagram informando de que necesitaba un descanso de la música y las redes sociales: "y ahora mis amigos, después del último concierto de este año, os voy a dejar por un tiempo. Personalmente ha sido un año muy duro para mi y no solo es el momento de una profunda búsqueda de mí mismo, sino también de dejar por un tiempo esta relación poco sana que tengo con las redes sociales (y mi teléfono) y encontrar el mundo real de nuevo. Así que dejo de lado este aparato chupavidas durante el verano y me dirijo a un lugar donde no conozco a nadie ni hablo su idioma, y estaré de vuelta a tiempo para Halloween, espero... Muchas gracias por apoyarse siempre. Hasta pronto".

Y ahora que Greg Holden ha vuelto, esperamos que sea para quedarse.

Letra completa de "Honest":

Don't wanna play the game anymore

I mean, I do but not in the way that I did before

I am not the same person I was then

and I don't know how to fit in to this box

I'm too old to be young but too young to be old

But I still got stories that need to be told

although I wanna be honest

I wanna be honest

Tell the truth in my own way, it's hard to hear, hard to say

But I just wanna be honest

Maybe my dream isn't my dream anymore

and that's a hard pill to shallow

I put my life around this identity and I don't know who I am without it

I am to close to give up but to far to keep going

I am not trying to be bitter I swear

I just wanna be honest

I wanna be honest

Don't wanna hide myself away just becase it's hard to say

I wanna be honest

It's slipping, oh, it's slipping away

It's slipping, oh, it's slipping away

It's slipping, oh, it's slipping away

It's slipping, oh, it's slipping away

I wanna be greatful for the things I've got

But don't wanna be known for something I'm not

Don't wanna sell my name

Don't wanna play this game, no

I just wanna be honest

I wanna be honest

I wanna be honest

I wanna be honest

I wanna be honest

Tell the truth in my own way, it's hard to hear hard to say

But I just wanna be honest

It's slipping, oh, it's slipping away

It's slipping, oh, it's slipping away

It's slipping, oh, it's slipping away

It's slipping, oh, it's slipping away

It's slipping, oh, it's slipping away