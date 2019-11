Marta Soto brilla en Sevilla con su “Tour Míranos”

Hoy en el metro me acordé de tu mirada en otro cuerpo, en otra voz, en otra cara... Línea directa a los recuerdos que se clavan, se hace difícil no bajar en tu parada. Cómo puedo hacer para no imaginarte si Madrid me grita que corra a buscarte, otra calle más que me acerca a tu nombre, la verdad la sé y es que no puedo olvidarte... (...) Súbete conmigo a recordar como nos gritaba la ciudad... Sé que todavía hay algo más y que nada ocurre por casualidad.

