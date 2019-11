Un mensaje de lucha contra la indeferencia para recuperar toda la Gloria del Mundo

En su película Guédiguian combina lo mejor de dos mundos: la pureza y la inocencia de un futuro lleno de posibilidades representado por el bebé que acaba de nacer, la oportunidad de Gloria; frente a la desesperanza de un mundo perdido, asfixiante y sucio, personificado por el resto de su familia. Se trata de una manera brillante para representar la resignación y el abandono modernos, la entrega de motivaciones y resistencia a una ideología que ya hemos aceptado desde el plano de las ideas y que se incrusta en nuestros valores y deseos intrínsecos.

No es el más noble el que gana sino el más desaprensivo, es la lucha por la supervivencia en una sociedad dominada por la gran desigualdad en el reparto de los recursos. ¿Es la ambición egoísta por el dinero? Personalmente lo veo más como la consecuencia lógica de un discurso caprichoso y fraccionario. Lo que importa es el éxito personal, el triunfo frente al resto.

Guédiguian busca mover a la acción, despertar al espectador desde un punto de vista revolucionario. Es una película que se mueve en el plano de lo cotidiano con una resolución lógica y un mensaje claro: hay que modificar la historia para evitar que se repita.

La película abarca temas como la precariedad laboral, la soledad o la estrechez económica, en definitiva es un drama familiar que conmueve y con el que es fácil sentirse identificado. Es un panorama entristecedor que refleja cómo después de años de duro trabajo para lograr un sistema democrático moderno seguimos cayendo en los mismos errores, nuestras motivaciones internas siguen siendo banales ante un mundo que nos obliga a mantener una mentalidad materialista. ¿Desde cuando nuestras metas personales dejaron de girar en torno a nuestra propia felicidad para enmarcarse dentro de los límites codiciosos de los pragmático?, o mejor dicho, ¿desde cuándo el dinero es sinónimo de la felicidad?

En conclusión, salgo de ver la película con un pensamiento claro: la frustración y el desencanto político nunca van a resolverse si no actuamos, somos nosotros los que a través de pequeños gestos y de nuestra participación podemos tratar de mejorar esa situación que nos desgarra por dentro. La pasividad o la indiferencia en el ámbito político solo va a conseguir que la inestabilidad y la pobreza perduren. Al menos hay que intentarlo, por nosotros mismos y por el futuro de Gloria.

¿Cuál interpreta usted que es la función social del cine? ¿Qué efectos espera provocar en sus espectadores?

Las películas son siempre propuestas que se hacen a los espectadores, las aceptan o las rechazan, lo que está claro es que el espectador debe disfrutar con la propuesta estética, con la narración, la interpretación, el espectáculo.. pero básicamente puede estar en acuerdo o desacuerdo con esa propuesta.

Una película nunca es la realidad, es mi punto de vista acerca de la realidad. Ahora, en esta película, es un punto de vista muy negativo, muy opuesto a la forma en la que nuestra sociedad se habla del dinero. Siempre se ha hablado de dinero, sobre cómo tener éxito y poder; pero en este caso hay una especie de aceleración desde hace unos años del individualismo, del egoísmo, del sálvese quién pueda literalmente, que puede llevar a una regresión social, moral, o incluso sobre la libertad del comportamiento de uno.

Tengo la impresión deque la historia vuelve hacia atrás, se rebobina, y que vamos a regresar a estados anteriores, es decir, que todo lo que habíamos obtenido siglo y medio de lucha obrera con gente que había luchado por sus derechos, de pronto, se pierde. Nos dicen que trabajemos el domingo, de noche, que no existe el paro, la jubilación, el aborto no es un derecho e incluso se están discutiendo los derechos de las mujeres, quizás parece apocalíptico lo que estoy diciendo pero es así.

De hecho, esta era una película hecha para eso, para decir que esto no es posible, esto no puede estar pasando, no podemos seguir así, vamos a luchar juntos de nuevo. Por lo tanto espero que todos los espectadores que lo vean bajen a la calle, y se manifiesten, se pongan de huelga y vuelvan a civicalizarse de verdad. Más que revelarse digamos que despierten.

El enfoque es cómo nacimiento de las nuevas generaciones, como ese plano de Gloria naciendo, y acabando con la muerte de otra generación joven, que parecía que estaba destinada a luchar por los que nos han sacado adelante, cuando al final son nuestros padres, nuestros abuelos los que nos siguen manteniendo. ¿Por qué decidió plantearlo de esta manera?

Todo ser que nace hoy en día tiene derecho a toda la gloria del mundo, a toda la belleza y dignidad del mundo, y justamente es una especie de prólogo antiestético, antinómico, con la película. Vamos a hacer que este personaje (Gloria) que va a crecer en las pocas semanas que dura la película, vamos a ver que la gloria de Gloria está muy amenazada.

Sus personajes viven atrapados en la añoranza de tiempos pasados mejores, ¿es la unión de la familia su única salvación?

No, creo que es mucho peor todavía, la situación de la familia se ve muy amenazada por la nueva tentación de Gloria, entre las dos hermanas, los dos cuñados...no funciona muy bien. Creo que este egoísmo también ha sumergido las relaciones familiares, las relaciones amorosas y sexuales incluso. Siempre volvemos al poder, las relaciones familiares ya no son lo que eran, antes la familia era el último muro, la última defensa ante la crisis y hoy en día creo que el núcleo familiar se está desmoronando.

¿Nuestra generación es realmente tan egoísta?

Creo que sí… porque ya no hay esa sensación de que sabes a qué clase perteneces. En la carrera egoísta en la que vivimos en la que sólo importa tú éxito, estamos más preocupados por ganar el máximo dinero lo antes posible. Porque antes la riqueza no era tan obvia, no sabíamos cómo vivían los ricos realmente, incluso veías los castillos de lejos, pero no veías lo que comían, no sabían lo que bebían, los coches, los viajes… todo ese lujo enorme era bastante secreto, no se conocía.

Hoy en día los jóvenes lo ven todo el día en internet y en las redes sociales, y claro puedes resistirlo todo excepto la tentación. Un joven hoy en día que vive en un sitio popular, como yo cuando era niño, que crecí en un sitio popular y me pasaba la vida jugando en la calle, ahora mismo sueñan tener un superreloj, un supercoche, tres chicas alrededor, irse de viaje al final del mundo en unas islas tropicales... en el Caribe, siempre al sol.

Nosotros no soñábamos con eso. Primero no soñábamos tanto, porque no sabíamos ni que existían, soñábamos con algo mucho más sencillo, mucho más accesible. Eso es lo serio, lo grave, el deseo mimético, digamos. Todo el mundo quiere, todo el mundo desea. Yo quiero lo que tú tienes, tú tienes lo que quiere él y él quiere lo que tiene el otro. Entonces ni siquiera mides tu propio deseo, tu propia existencia.

Es una auténtica alienación, la sociedad está alienada, no tenemos una medida o conciencia de nuestro deseo. Queremos lo que brilla en el mundo, y con lo que brilla ahora se ven cosas que antes no se hacían. Me parece que el capitalismo ha sabido restaurarse a las mil maravillas, hay excepciones claramente, pero el capitalismo ha ganado. Nunca gana realmente; si ves la película nunca gana del todo. Pero hoy en día, y durante un cierto tiempo ideológicamente hablando, como decía Gramsci, ha ganado la pelea de las ideas, nosotros (los de la izquierda) ideológicamente hemos perdido.

Entonces, ¿realmente hay posibilidad de cambio para una sociedad que ya ha asimilado el neoliberalismo, no ya como la única forma estructural posible, sino como una forma de vida?

Realmente hay que regresar a la desorganización, a la desorganización que estructure y eduque, hacen falta partidos de izquierdas, sindicatos de verdad, asociaciones que protegan... Ideas que se alcen contra esa mayoría ahora mismo, pero no se van a crear ellas solas, hay que empujarlas, impulsarlas, poco a poco hay que ganar en la batalla de las ideas, constituir territorios perdidos…

¿Es el arte una vía de solución?

Creo que cualquier manifestación de tipo cultural o artística siempre han sido medios de resistencia, porque creo que por definición el arte siempre va en contra, no hay un arte favorable a…a lo que sea, la naturaleza del arte es ir en contra de lo que existe en cualquier forma de régimen. Todas las artes que han sido favorables a regímenes asentados han sido muy malas siempre, el arte fascista o el arte soviético… pero el art nouveau, por ejemplo, sí era un resto contestatario, y es un arma fuertísima de educación, de resistencia...pero no de transformación directa.

Si somos un grupo organizado también nos hacen falta señales de pertenencia, afiches, carteles, canciones, películas, libros.. no es que hagan la revolución pero participan o apoyan, es la materialización de las ideas, la constitución de lo imaginario.

¿Puede dar algún consejo a las futuras generaciones para mejorar esta situación?

Sí, una cosa muy precisa además, hay que, vosotros, los medios habléis de la esfera política, adelante, no penséis que la política es mala y que está mal, si los partidos no os gustan, los que existen ahora, haced uno nuevo, pero hay que hacer política.

Las manifestaciones, las huelgas...son necesarias, pero hasta ahora no hemos inventado un sistema mejor del que tenemos ahora, de la forma democrática que tenemos. Entonces hay que traer elecciones, hay que votar, no solo eso hay que hacer más, pero hay que pasar por ahí, hay que votar para transformar las cosas.

Adelante presentaros a las elecciones, luchad. Creo que es una etapa necesaria, cuando digo vosotros hablo de la juventud en general, ahora mismo tiene un rechazo hacia la política. Claro que la política les ha decepcionado, a mi también, pero no por eso debemos rechazar la política. Venga, vamos, tomad vosotros las riendas jóvenes, no hay que abandonar la política, eso es lo más importante. Hay que votar, hay que participar.

