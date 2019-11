Entrevista a Juan Carlos Arauzo (Lérica): " Un artista tiene que ser versátil, tiene que hacer de todo"

Lérica es uno de los grupos más escuchados por la juventud, famosos por canciones como “Un traguito” o “Mi rumbera”, Tony Mateo, Juan Carlos Arauzo y Rubén Noel no paran de triunfar. Su última colaboración con Juan Magán les ha hecho subir a lo más alto y nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con Juan Carlos, uno de los componentes del grupo.

Periodista: Muy buenas Juan Carlos, vamos a comenzar hablando de sus inicios ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo empezaron a trabajar juntos?

Juan Carlos: Hola ¿Qué tal? Nosotros llevamos seis años ya trabajando como grupo, pero es cierto que yo a Tony Mateo lo conocí en un programa de televisión, fíjate en “Veo veo ” hace ya años mil… Allí iniciamos una bonita amistad, compartimos profesor de canto y decidimos formar un dúo. El proyecto común comenzó siendo de dos, pero más tarde buscamos un tercer componente para crear una banda. Empezamos siendo más melódicos, haciendo armonías y nos dimos cuenta de que faltaba una tercera voz. Ahí vino Rubén tras una selección que hicimos en Youtube donde él se presentó y fue escogido, y bueno pues así fue como se creó el grupo. Por supuesto en nuestra tierra Cádiz, grabando canciones de forma independiente hasta que ya enviamos el proyecto a Universal y se sumaron tanto la compañía como nuestro manager.

P: ¿Fue complicado empezar? ¿Qué consejos le daría a alguien que quisiera dedicarse a la música?

JC: Pues yo creo que al fin y al cabo el consejo que le daría a alguien que quiera dedicarse a la música es que intente buscar un sello propio y personal. Tenemos una gran cultura aquí en España de grandes artistas y creo que hay que buscar, no sólo cantar, sino también componer, decir tu verdad componiendo. Al final un artista tiene que ser versátil, tiene que hacer de todo, componer, producir… Y yo creo que hay que intentar ser diverso en todos los sentidos. Sobre todo a la hora de componer, porque al fin y al cabo esa verdad que tú transmites en las canciones es la que la gente le va a dar credibilidad.

P: ¿Y entre los tres componen las canciones?

JC: Sí, los tres componemos, de hecho así nos conocimos. Al fin y al cabo a uno le viene la inspiración en diferentes momentos. Hay temas en los que hemos colaborado los tres o canciones que uno ha empezado y otro ha terminado, depende también de cada canción.

P: ¿Han compuesto para otros artistas?

Si claro, en el caso de “Tranquilote” de Dani Romero parte de la letra es de Tony Mateo. En mi caso también he escrito a María Parrado, José María Ruiz a varios artistas que querían trabajar conmigo y Rubén igual.

P: Habéis realizado colaboraciones con grandes como Juan Magán, Abraham Mateo, Gente de zona y Belinda ¿Tienen otra en mente? ¿Con quién le gustaría trabajar?

Jc: A ver… hay colaboraciones en mente que todavía no están expuestas, que todavía no se pueden decir (risas). Pero sí que es verdad que a nosotros nos encantaría trabajar con gente de la compañía. Una balada con Yatra estaría guay o Miki y Luis Fonsi. Son géneros que se asemejan al nuestro, el estilo urbano, podría ser una bonita fusión.

P: ¿Cómo acuerdan las decisiones del grupo? ¿Suele haber discrepancias? Porque al fin y al cabo son tres…

JC: Es cierto que en los grupos está el dicho de que no permanecen a lo largo del tiempo porque es difícil. Pero lo bueno que es que somos muy parecidos, parece que nuestra propia madre nos ha hecho a los tres. Pero en cuanto a personalidades, a hablar las cosas que a uno le puedan llegar a molestar, todo lo hablamos en el momento. Somos muy parecidos en géneros y marcamos muy bien el rol de cada uno en el grupo, conocemos las carencias y también las virtudes. Por eso creo que llevamos tanto tiempo juntos, porque sabemos comprendernos y escucharnos que es lo importante.

P: Ha mencionado que cada uno ocupa un rol en el grupo, ¿cuál?

JC: A la hora de componer estamos los tres, pero es cierto que Tony tiene mucha perspectiva musical o comercial. Rubén también lo tiene porque es pianista y tiene muchas ideas. En mi caso mi enfoque musical está súper desarrollado, me encanta componer pero también me gusta mantenerme en contacto con la gente, se me da muy bien el trato al público y siempre ocupo el rol de hablar con la disquera, de mail, asuntos legales. Por ejemplo esta entrevista (risas)… me gusta, la verdad.

P: ¿Nunca han sufrido una crisis y se han planteado dejar el grupo?

JC: Nunca, para nada. Desde el principio Lérica nació como un trío y la esencia está ahí. La música está complicada, hay que tener un sello propio y nosotros este año 2019 lo hemos encontrado con ese aire latino, pero también con el género español de palmas y guitarra. Si estuviéramos en solitario sería más complicado porque cada vez más gente se está dedicando a esto. Entonces, como tenemos nuestro sello porque un trío, no existe. Estamos nosotros y está saliendo bien en todos los sentidos, tanto profesionales como económicos. Está funcionando muy bien ¿por qué separarnos? (risas).

P: Usted como artista ¿tenía un plan B si esto no funcionaba?

JC: Los tres teníamos un plan B, yo aún así me hubiera seguido dedicando a la música. Recuerdo mis inicios cuando empecé en Eurovisión Junior, la siguiente edición a María Isabel. Hubo una selección y participé, participé en diferentes talents shows. Si quizá no fuera cantante, hubiera montado mi propio estudio de producción, dando mis propias clases de canto y producción.

Aparte, yo tengo mi carrera de magisterio, yo antes de Lérica impartía clases de música en Sevilla. Al final lo dejé todo por la música y mis compañeros lo mismo, Tony es un tío que si lo sacas de la música le quitas su alma. Él ya tiene su propio estudio con su hermano, son como el Cali y el Dandee pero españoles. Rubén igual, tiene mucha creatividad es muy resolutivo. No somos personas que se hubieran frustrado si no lo hubiéramos conseguido, porque al final la vida es así, si no pasa pues nada. Pero seguramente lo hubiéramos seguido intentando desde otro aspecto.

P: ¿Tienen algún tipo de ritual antes de subir al escenario?

JC: Antes de subir al escenario me pongo a calentar porque es lo que me relaja sinceramente, pongo mi nebulizador y la gente se queda flipando, es una maquinita que ha salido nueva y a mí me ayuda con las cuerdas vocales. Tony en su mundo, es muy tranquilo y Rubén se pone a hacer flexiones, aquí cada uno tiene un puntazo dado (risas).

P: Y de todas las canciones que tienen ¿cuál es la que más le emociona? ¿Se ha cansado de cantar alguna?

JC: Pues mira siendo sinceros, el otro día en casa estuve ensayando las canciones con mis compañeros y sentimos algo muy especial con la nueva, la de Juan Magán. “Fuera de mi mente” al ser un remake nos da mucha responsabilidad y sentimos algo muy especial es muy bonito. También será porque es la nueva. “Un traguito” nos ha traído muchas alegrías y cuando la cantamos en el escenario tenemos esa sensación de felicidad. Dentro de nuestro espectáculo es la canción que dices ¡hostia, que guay! A cada uno le hace sentir cosas distintas.

P: ¿Cuáles son sus artistas favoritos?

JC: Los tres nos asemejamos mucho al artista favorito, escuchamos música de Daddy Yankee Cali y el Dandee. En mi caso mi mente va a tres mil por hora y escucho soul, jazz, blues, escuchas mi Spotify y dices ¿hola?