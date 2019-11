Entrevista. Henry Shaw: "Creo que mis canciones son sinceras y reales" 

Henry Shaw es un cantautor de 30 años nacido en Londres que estudió en el Brighton Institute of Modern Music (BIMM) junto con algunos artistas conocidos internacionalmente como Tom Odell y James Bay. Publicó sus primeras canciones, indie-rock, hace unos cuatro años en Soundcloud y se pueden encontrar bajo el nombre “Henry Shaw & The Dancefloor Troubadours”. Actualmente, está a punto de lanzar su primer EP en solitario, “Ghosts”, que consta de cuatro canciones nuevas: “Ghosts”, “Joyride”, “SSR’Eyes” y “Curtain Call”. Tuvimos la oportunidad de hablar durante un rato con él y aprender un poco sobre el origen de su música, además de conocerle un algo mejor.

Pregunta: Empecemos por el principio, ¿cuándo empezó a tocar la guitarra y a escribir canciones?

Respuesta: Empecé a tocar la guitarra cuando era muy pequeño, tendría unos cinco años. Mi padre tocaba la guitarra y me enseñó como tocar algunos acordes y cosas así. Empecé a escribir canciones probablemente cuando tenía 11 años, así que bastante joven también. No eran necesariamente canciones enteras, eran muchas letras y luego trataba de cantarlas tocando la guitarra. Supongo que canciones completas empecé a componer con 14 o 15 años.

P: ¿Puede tocar algún otro instrumento además de la guitarra?

R: Actualmente estoy aprendiendo a tocar el piano. Empecé con clases hace un par de años, pero principalmente soy autodidacta, así que lo toco de manera bastante básica. Dicho esto, casi todo el nuevo EP fue escrito al piano. Es un poco diferente a mis canciones anteriores, donde mi primer instrumento había sido siempre la guitarra.

Foto: Henry Shaw

P: ¿Qué música escuchaba cuando era pequeño?

R: Mis padres son grandes aficionados a la música y Bruce Springsteen siempre fue mi favorito. Estoy un poco obsesionado con él; le he visto 43 veces en directo.... Mi primer concierto fue suyo, tenía cinco años y fue en el Milton Keynes Bowl. Luego, cuando era muy joven, también escuchaba mucho "The Beatles", "The Beach Boys" y un álbum en vivo "Queen" grabado en el viejo estadio de Wembley. Más adelante, hubo un montón de bandas más contemporáneas que mi padre me ponía, como "Oasis" o "Blur". La música siempre ha estado, ya sabes, por delante de todas las cosas.

P: ¿Aún tiene el mismo gusto musical o cambiado con los años?

R: Creo que mi gusto musical siempre ha estado marcado por la guitarra. En mi adolescencia, toda la música que escuchaba predominantemente era Punk-Rock, Punk-Pop y cosas por el estilo, "Green Day", "Blink-182" y "Rancid". Y cuando cumplí los 15 años había mucha música nueva en Londres, grupos como "The Libertines", "Bloc Party" y "Jamie T"... todas esas bandas indie. Así que hubo un poco de cambio, pero, aun así, predominó siempre la música de guitarra.

P: ¿Cuál fue el momento en el que dijo “quiero vivir de la música”?

R: Por muy raro que suene, siempre he querido hacerlo. Desde que era pequeño, probablemente después de haber cogido una guitarra por primera vez. Parece una locura, pero es totalmente cierto. Nunca soñé con ser astronauta o bombero o algo así. Siempre quise ser músico, siempre.

P: ¿De dónde viene el nombre “The Dancefloor Troubadours”?

R: Hay un artista de música country llamado Steve Earle, que es de los músicos que mi padre me enseñó de niño. Existe una biografía sobre su vida y se llama "Hardcore Troubadour". Cuando estaba tratando de encontrar ideas para los nombres de las bandas, me senté en mi cama en Brighton y en la estantería estaba ese libro y pensé "ese es un título genial". Siempre me gustó Henry Shaw y algo más, como que algo más estaba pasando, no sólo yo. Y quería que la gente bailara y se divirtiera y se sentí que “hard-core” sonaría más a una banda de música metal, así que lo cambié por "Dancefloor Troubadour".

P: ¿Cómo describiría su música a alguien que nunca haya escuchado alguna de sus canciones?

R: Supongo que las cosas que he estado publicando últimamente bajo mi nombre, Henry Shaw, son definitivamente más estilo cantautor. Es sobre todo piano, pero también hay una especie de sentimiento country/americano en una de las canciones. Supongo que es una especie de disco de piano, aunque yo no me clasifico como pianista, lo definiría como un disco de cantautor para piano. Pero, por otro lado, "The Dancefloor Troubadours" es algo más de estilo indie-punk-rock.

P: ¿Cuál es su proceso para componer canciones?

R: Normalmente estoy bastante obsesionado con la letra. Típicamente, se me ocurre una idea y luego me siento y escribo todo lo que puedo, creando pareados que riman, una sola línea y luego haciendo que rime con otra cosa. Después, intento ponerle música. Ese es probablemente el proceso habitual, pero entonces, ya sabes, a veces sucede al revés, me siento a tocar la guitarra o el piano y se me ocurre algo y luego intento escribir la letra encima. Cambia un poco, pero por lo general lo primero es la letra.

P: ¿Cuáles son sus principales influencias musicales?

R: Evidentemente Bruce Springsteen, pero también Arcade Fire, Jamie T… ¿Quién más me gusta? The Clash, The Smiths, The Cure. Qué mi música suene como alguno de ellos es otra cosa, pero claramente son algunos de mis artistas favoritos.

P: Cuando compone canciones, ¿se basa en experiencias pasadas y las utiliza en el proceso de creación musical?

R: Sí, yo diría que muchas de mis canciones provienen de experiencias personales. La mayor parte suele venir de mí, pero obviamente es bueno poner un poco de historia a veces también. Ciertas canciones pueden no ser necesariamente sobre una persona específica, pero todo viene de esas experiencias, de quien soy.

P: ¿Qué canción diría que es la más personal para usted?

R: En este nuevo disco todas las canciones son muy personales, viene de un momento bastante duro por el que estaba pasando. "Ghosts" está definitivamente en la cima, probablemente puse demasiado de mí mismo ahí, si soy sincero. Cuando estaba escribiendo este disco, por más tópico que suene, lo estaba usando como terapia. Estaba saliendo de una relación bastante mala que de repente terminó. Hice demos de las canciones y no estaba seguro de lo que iba a hacer con ellas, ni siquiera sabía si iba a lanzarlas o no. Pero luego se las enseñé a unos amigos y me dijeron: "esto es genial, deberías progresar con ellas".

Sabes, la música me ha dado mucho, y cualquiera que esté tan obsesionado con la música como yo entenderá el poder que tiene para dar consuelo, ya sea felicidad o simplemente no sentirse tan solo en ciertas situaciones. A pesar de que me asustaba un poco lanzar estas canciones porque son muy personales, tenía la esperanza de que, al publicarlas, pudieran encontrar su hogar en personas que pasaran por situaciones similares. Creo que son muy sinceras y reales, y eso es todo lo que debería ser la música. Diría que "Ghosts" y "SSR'Eyes", que será la próxima canción que publique; son las más personales.

P: ¿Qué ha aprendido sobre componer música desde que empezó?

R: Supongo que aprendes mucho sobre ti mismo, porque tienes que descartar las preguntas superficiales de lo que estás pensando y sintiendo en realidad. Tienes que ahondar más en ti mismo. No sólo encontrar lo obvio en algo. Se puede llegar a aprender mucho más acerca de uno mismo y con suerte encontrar algunas respuestas.

P: Ha compartido algunas de las canciones, pero está a punto de sacar su primer EP en solitario. ¿Hay ya fecha de lanzamiento?

R: Todavía no hay fecha de lanzamiento porque he tenido que volver a grabar una de las canciones, y eso lo ha retrasado un poco. Estoy sacando las canciones individualmente y luego todas saldrán como un EP completo, ojalá en algún momento de noviembre. También estoy tentado de publicar una versión acústica alternativa del EP. Iba a salir de gira donde habría estado yo tocando las canciones en la guitarra y en el piano, en solitario. Así que pensé que sería interesante grabar los temas de esa manera también, mucho más desarmadas y fieles a cómo estaban en la demo. Supongo que una de las cosas que pueden pasar cuando estás grabando es que piensas que vas en una dirección, pero luego te lleva a otra totalmente distinta. Inicialmente quería que fuera totalmente acústico, quería que fuera un disco que sonara genial sentado solo en el dormitorio con los auriculares puestos en la oscuridad. Muy personal y únicamente yo contando mi historia, pero luego todo se volvió un poco loco. Así que puede que publique dos versiones del EP, principalmente porque no puedo decidirme sobre qué versión es mejor.

P: Entonces el tour no va a suceder…

R: No.... Se suponía que iba a ser el telonero de alguien, una gira de 30 citas, pero se estropeó, una verdadera lástima. Pude tocar en el concierto de Londres, que fue increíble. Tuvo lugar en la Iglesia Vieja de St. Pancras y fue uno de los mejores conciertos que he hecho. La reverberación natural sonaba increíble ahí dentro, el mejor escenario para esas canciones. Todas las letras son muy personales, pero se sentía como si la multitud estuviera realmente conmigo y escuchando cada palabra. Lo cual es grandioso, pero también un poco aterrador y te deja pensando, "oh Dios, espero no haber escrito una mala línea".

P: Algunas de sus canciones en Soundcloud son de hace unos cuatro años, pero este va a ser su primer EP, ¿qué le ha hecho tardar tanto en publicarlo?

R: No lo sé. Siempre estaba escribiendo canciones, pero no estaba seguro de ser un artista solista....

P: Y hay una canción que realmente me encanta de las antiguas… “He’s Not Me, She’s Not You”

R: Sí, es una de mis favoritas también, es una gran canción y me parece que puedo decir eso porque siento como si yo no la hubiera escrito. Recuerdo que acababa de aprender este nuevo estilo de tocar la guitarra con los dedos cuando de repente, como por arte de magia, esta canción empezó a escribirse sola, en 20 minutos estaba lista. Después me sentí como, "Vaya, ¿de dónde salió eso?” Era la primera vez que pasaba, así que me pareció más como un regalo o algo así. Estoy un poco tentado a hacer otra versión de esa canción, tal vez una versión con la banda o sólo yo en acústico.

P: ¿Hay algo en particular que le gustaría conseguir relacionado con la música?

R: Sobre todo quiero hacer muchos más conciertos y sacar mucha más música. Voy a terminar este EP y luego voy a divertirme un poco y hacer un disco de Punk-Rock. Mi prima, que es genial tocando la batería y forma parte de una banda llamada “The Hyena Kill”, acaba de mudarse conmigo y compartimos un estudio de música, así que vamos a trabajar un poco juntos y a sacar un disco punk para divertirnos. Mi idea es después hacer otro disco en solitario, que será una mezcla de todo. Un poco de “Ghosts" y un poco de algunas de las canciones del primer disco que publiqué con "Dancefloor Troubadours", algo en el medio.

Lo que realmente quiero es hacer muchos más conciertos y escribir la mejor música que pueda. Es lo único que me importa, intentar escribir buena música que me haga feliz y que espero que le guste a la gente. Volviendo a lo que decíamos antes, la música me ha dado mucho, y sé el poder y el consuelo que puede aportar a la gente. Sólo espero poder escribir algo que signifique algo para alguien.

P: Si tuviera la oportunidad de colaborar con cualquier otro artista, ¿con quién sería y por qué?

R: Evidentemente Bruce Springsteen, sería realmente increíble, pero no sé si pasará algún día. Sería fantástico trabajar con mi gran amigo Tom Odell de nuevo, podría ser divertido. Incluso en un punto pensé en preguntarle si quería producir mi EP. Quién más… Brian Fallon de Gaslight Anthem sería genial, Jamie T sería increíble. Tim Armstrong de Rancid también… Todos ellos son los héroes que lírica y musicalmente me emocionan, así que me encantaría poder trabajar con cualquiera de ellos.

P: Y también tiene un programa en la Boogaloo Radio de Londres cada viernes. ¿Cómo es hacer eso?

R: Es genial. Fui con unos amigos a uno de los programas y me pareció un sitio muy guay; mencioné que sería divertido tener mi propio programa y mi amiga habló con la chica que dirige la radio y le dijo “a este chico le encanta la música, sería genial que pudiera hacerlo”. Una semana después estaba haciendo mi programa, de hecho, eso pasó como hará un año y dos semanas y desde entonces creo que me habré perdido tres semanas solo. La verdad es que me encanta hacerlo, es bueno porque me expone incluso a más música que de otra manera igual no escucharía. A veces es complicado encontrar nueva música que me encante, pero cuando lo hago, me recuerda lo poderosa y emocionante que puede llegar a ser la música, especialmente si es algún grupo nuevo que sale de Londres, por ejemplo. Realmente me encanta.

P: Entonces en el programa principalmente comparte música…

R: ¡Sí! Es un poco de todo, música nueva y vieja que me encanta descubrir por el camino. Y a veces tengo invitados y grupos en el programa; les entrevisto y también ponen algunas de sus canciones favoritas. Es genial, la verdad que es muy divertido.

P: ¿En qué proyectos está trabajando actualmente?

R: Estoy terminando los últimos retoques del EP, “Ghosts”, y después iré directo a escribir y grabar el disco de punk con mi prima.

P: ¿Hay algún músico que le encantaría ver en directo pero que aún no ha tenido la oportunidad?

R: A través de mis padres, mi trabajo y mis amigos he sido súper afortunado y he conseguido ver a la mayoría de mis artistas favoritos. Aunque todavía tengo una pequeña lista de gente a la que me gustaría ver. Voy a ir al concierto de Ronnie Spector de “The Ronettes” en Londres en diciembre y me apetece muchísimo, es una de mis vocalistas femeninas favoritas.

Soy un gran aficionado a los conciertos, así que a lo largo de los años he visto muchos espectáculos. ¿A quién no he visto? Es una buena pregunta. Sería genial ver a Tom Waits. Nunca he visto a U2, sé que es un poco polémico, pero me encantaría verlos en directo. Elvis Costello, me gustaría verlo. Butch Walker; nunca lo he visto y me gustan mucho algunos de sus discos. Además, me perdí a Alice Cooper hace unos días en Brighton; quería verlo porque es un gran espectáculo. Aunque no suele ser mi género preferido, hay bastantes bandas de metal que me gustaría ver. Estoy seguro de que sería genial ver grupos como Metallica o System of the Down en directo. Como dije, he tenido mucha suerte a lo largo de los años y hay más grupos que he visto que grupos que no he visto, si eso tiene sentido. Mi padre es un gran fanático de la música así que cuando éramos jóvenes nos llevaba a mí y a mis amigos a muchos conciertos. También he visto muchos de los clásicos como Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen, Led Zeppelin, Pink Floyd.

Foto: Henry Shaw

P: ¿Y algún artista que haya fallecido que le habría gustado ver en directo?

R: ¡Hombre! Me hubiera encantado ver The Clash, aunque mi cabeza podría haber explotado. Y me hubiera encantado ver a Leonard Cohen o a Tom Petty, realmente la fastidié al no verlos mientras estaban vivos y tuve la oportunidad.

P: Película favorita.

R: Esta es complicada… Tengo unas cuantas… Hay una película que me encanta titulada “Mystery Train”, de Jim Jarmusch. No es muy conocida, es bastante melancólica y no pasa gran cosa, pero es una gran película. También “Uno de los Nuestros”, “Amor a Quemarropa” y “Un Reino Bajo la Luna”, me encantan esas películas.

P: Comida rápida favorita.

R: Es imposible fallar con una buena hamburguesa, aunque también me encanta el pollo frito, ya sé que es malo, pero me encanta.

P: Una cosa sin la que no puedes vivir.

R: Bruce Springsteen, bueno realmente creo que podría vivir sin Bruce Springsteen, pero sería un mundo bastante triste en el que vivir.

P: Libro favorito.

R: “The Basketball Diaries”, de Jim Carroll, me encanta ese libro, es uno de mis favoritos, aunque no es muy conocido, creo que fue mucho más famoso en America que en Inglaterra. Hicieron una película donde actuaba Leonardo DiCaprio, que probablemente tendría unos 20 años en aquel entonces. Otros autores que también me gustan son John Steinbeck, George Orwell…

P: Su lugar favorito en el mundo.

R: Me gusta bastante Nueva York… Es uno de mis lugares favoritos.

P: El mejor consejo que le han dado.

R: Diría, y es un poco un tópico, pero trata de no preocuparte por lo que los demás piensen de ti. Aunque es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque puede ser un largo aprendizaje llegar a estar cómodo contigo mismo, especialmente si eres un artista y estás lleno de dudas sobre ti mismo. Tienes que confiar en tus propios instintos y olvidarte de lo que piensen los demás. Porque la mayoría de las veces, probablemente están más interesados en lo que está sucediendo en sus propias vidas que en lo que tú estás haciendo. Sin embargo, todavía se necesitan muchas agallas para salir a la calle artísticamente. Incluso más ahora cuando en redes sociales como Instagram puedes saber quién ha escuchado o visto lo que publicas. Puede hacerte sentir muy vulnerable. Pero si está en tu corazón y lo dices en serio, tienes que poner tu corazón en las manos y decir: "A la mierda. A quién le importa lo que yo diga, mientras sea real y me guste, es lo único que importa".

Foto: Henry Shaw

P: Un placer que te haga sentir culpable

R: Probablemente el pollo frito de nuevo

P: ¿Perros o gatos?

R: ¡Perros todos los días! Actualmente estoy cuidando a un gato, así que no se lo digas, pero me encantan los perros, son mis favoritos.

P: Afición preferida

R: Ir a tiendas de discos de música, supongo que eso cuenta como afición. Visitar museos, exposiciones y galerías de arte. También disfruto de pasear por lugares nuevos y ver cosas históricas.

P: Deporte favorito

R: Fútbol, skateboarding y hockey hielo.

P: Equipo de fútbol preferido

R: Fleetwood Town FC. Probablemente nunca hayas oído hablar de él, pero el equipo al que pertenece mi corazón.

P: Un lugar que te encantaría visitar

R: Me encantaría ir a Japón y América del Sur. También me gustaría conducir por el desierto de Utah y Monument Valley, sería realmente increíble.

P: Mejor concierto en el que hayas estado

R: Bruce Springsteen en el Giant Stadium de Nueva Jersey.

P: ¿Dulce o salado?

R: Probablemente dulce

P: ¿Madrugador o trasnochador?

R: Cambia bastante, soy un poco raro. Hay veces que no me importa levantarme pronto y aprovechar para hacer cosas por la mañana, pero luego cambio y me quedo levantado hasta las tres de la mañana. No sé, soy terrible. Aunque parezca raro, soy ambos.

P: ¿Café o té?

R: Voy a decir que café. Es una pregunta polémica para un inglés… Me gustan ambos, pero no hay nada mejor que una buena taza de café.

P: Canción favorita

R: Bueno, seguro que va a ser de Springsteen… Voy a decantarme por “Thunder Road” o “Born to Run”, una de esas dos.

P: ¿Pasajero o conductor?

R: Conductor. Me da miedo estar en el coche con otros conductores.

P: ¿Verano o invierno?

R: Verano, definitivamente verano. No me molesta el invierno, pero cuando hace frio no es tan divertido, sin embargo, en verano puedes estar en la calle contento y también quedas más con los amigos y haces muchas más cosas cuando el tiempo es bueno. También hay un momento para sentarse junto al fuego y acurrucarse cuando hace frío, pero no por mucho tiempo.

P: ¿Cerveza o vino?

R: Si tuviera que elegir únicamente uno para el resto de mi vida probablemente iría por el vino, creo.