The Killers anuncia su regreso: álbum y gira de estadios en Reino Unido e Irlanda en 2020

El grupo norteamericano The Killers acaban de anunciar una importante gira de estadios por Reino Unido e Irlanda para la primavera de 2020, junto con la confirmación de su esperado sexto álbum de estudio, "Imploding The Mirage", que saldrá a la venta en primera de 2020, aún no hay una fecha exacta oficial.

"Presentamos Imploding the Mirage. Haz un pedido por adelantado del álbum para tener acceso a la preventa de entradas para nuestra gira por el Reino Unido e Irlanda en el enlace de abajo", anunciaba el grupo liderado por Brandon Flowers a través de su cuenta oficial de Instagram.

El grupo ha vendido más de 25 millones de discos desde que lanzaron su álbum debut, "Hot Fuss", en 2004 con grandes éxitos incluyendo "Mr Brightside", "The Man", "Read My Mind" o "When We Were Young", entre otros. Además, todos sus discos han debutado como número uno en las listas oficiales de Reino Unido.

Volviendo al tema del nuevo disco, el mes pasado la banda subió, también en su cuenta oficial de Instagram, lo que podría ser la lista de canciones de este nuevo trabajo de estudio.

El recién anunciado tour por Reino Unido e Irlanda va a ser el más grande del grupo hasta la fecha con un total de ocho fechas en estadios.

Acerca de las entradas, por el momento se sabe que saldrán a la venta el próximo viernes 22 de noviembre a las 9am, hora de Reino Unido y que se venderán a través de Ticketmaster UK.

A continuación dejamos la lista de fechas para el "Imploding the Mirage Tour":

Jueves, 28 de mayo: Falkirk Stadium

Sábado, 30 de mayo: Manchester Emirates Old Trafford

Lunes, 01 de junio: Norwich Carrow Road Stadium

Miércoles 03 de junio: Southampton St Mary's Stadium

​​​​​​​Sábado, 06 de junio: London Emirates Stadium

​​​​​​​Martes, 09 de junio: Bristol Ashton Gate Stadium

Jueves, 11 de junio: Coventry Ricoh Stadium

Sábado, 13 de junio: Middlesbrough Riverside Stadium