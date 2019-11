Entrevista a Rulo y La Contrabanda: "El éxito ha sido grabar este disco, no lo de después. He aprendido muchísimo" 

Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo, el pilar principal de Rulo y La Contrabanda, está de estreno. Ayer, viernes 15 de noviembre, salió a la venta su disco “Basado en Hechos Reales” y ya está sintiendo el calor y la acogida sinceros del público.

En VAVEL tuvimos la suerte de poder entrevistarlo y conocer un poco más sobre él y sobre su disco: su pasado, su presente y su futuro. Raúl fue en todo momento cercano, empezó con un “Hola, tío” y siguió la entrevista con total naturalidad y simpatía, como en una conversación entre dos amigos que se abren el uno al otro.

Image: Twitter @RuloMusica

Periodista: Es un honor estar entrevistando a uno de los referentes del rock español, un género bastante único y que, últimamente, está en peligro de extinción.

Raúl: Bueno, muchas gracias por el piropo. (Risas)

P: ¿Qué se siente al ser uno de los pocos que quedan fieles a este estilo musical?

R: Bueno, yo siempre intento no llevar ninguna bandera ni ninguna etiqueta para precisamente ser libre, ¿no? A la hora de componer… Y poder grabar una canción como El Blues de los Sueños Rotos, del último disco. O picar de otros géneros, también. Pero justamente corre por mis venas y vengo del rock en todas sus vertientes, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí me siento es muy querido, muy respetado por los medios; muy querido por el público y muy respetado por los medios. Y eso, después de tantos años en el oficio, pues es muy reconfortante, la verdad. Ahora estoy recibiendo el cariño de los medios, estos días, y haciendo 15/14 entrevistas al día… (Risas) Luego, a partir de mañana, recibiré el cariño del público en las firmas de discos y luego el remate final, que será a partir de febrero, cuando arranque la gira. Que eso ya será… pues el cariño en el máximo esplendor, que es el de la gira. Contento, estoy muy contento; muy feliz con el disco y… O sea, el éxito ha sido grabar este disco, no lo de después. He aprendido muchísimo. Cuando hay un cambio de productor siempre sientes un poco de vértigo, pero una maravilla, la verdad. La conexión con el productor ha sido… increíble, musical y personal.

P: ¿Al Raúl más joven (el de tu single "Verano del 95", del que hablaremos más tarde, por ejemplo) le ha llamado la atención desde siempre la música?

R: Pues sí. La verdad es que yo con 10 años fui a ver un concierto de Los Suaves, con tan solo diez años fui con mi primo mayor, en Reinosa, en un invierno del 89, 30 de diciembre. Y me voló la cabeza. Dije ahí “Me voy a dedicar a la música”. O sea que tuve la suerte de encontrar mi vocación, que tengo amigos de mi edad que no la han encontrado, nunca han tenido vocación de algo, ¿no? Y la suerte de encontrarla pronto, porque a veces te da una vocación con tres hijos, dos hipotecas y no sé qué… Pues al final no puedes pelear al 100% por tu sueño, pero yo lo dije en casa a los 10… A los 12 años yo dije que me iba a dedicar a la música. Al principio no me tomaron en serio y, cuando vieron que iba en serio, cayó como una bomba nuclear, una bomba atómica; porque, obviamente, mi padre era músico. Sabía la dificultad de dedicarte a eso. Pero cayó mal al principio porque sabían lo difícil que era. Y más viviendo en Reinosa, que no es que… No había ninguna academia de música, no había ningún grupo tocando en los locales de al lado como para decir “Voy aquí a aprender de estos”, sino que estábamos allí muy aislados, entonces… Pero, muy muy joven, tuve la suerte de pelear por mi vocación. Di mi primer concierto con un grupo que se llamaba Suizidio, están en internet las imágenes. (Risas) Y luego, todo lo demás. A los 17 años grabé mi primer disco con La Fuga y compuse todas las canciones. Tres años muy bonitos en La Fuga y, cuando caducó la relación personal y ya nos llevábamos mal, pues decidí probar en solitario. Y ya son nueve años en solitario, o sea que… Es increíble lo rápido que ha pasado todo y la cantidad de cosas que han pasado.

"Mira", el primer disco de Raúl Gutiérrez.

// Image: www.discogs.com

P: He estado investigando sobre tu carrera musical y se nota el esfuerzo en ella. Obviamente, con el tiempo, uno va viviendo y aprendiendo de cada experiencia. Además, como todas las demás, no ha estado exenta de conflictos. ¿Cómo ha afectado esto a tus canciones? ¿Consideras que eres mejor compositor que, por ejemplo, cuando empezaste en La Fuga o en Rulo y La Contrabanda?

R: Hombre, no sé. Obviamente, cuando eres joven lo que tienes es una energía que rebosa por todos los lados. Y ya cuando llevas veintipico años de carrera igual no tienes esa energía interna, que es fuego lo que tienes en vez de sangre. Lo que tienes es un poso y una historia… Pues vas aprendiendo, no sé, cosas de cada productor con el que he grabado y aprendiendo cosas sobre cómo mejorar las composiciones. No sé, de todo el mundo he aprendido mucho. Pero sí, obviamente, con los años quiero pensar que sigues aprendiendo. Por eso yo tengo esa inquietud de cambiar de productor, de grabar fuera, de grabar aquí, de luego grabar allá… no sé. Me pueden criticar de todo menos de estancamiento.

P: Pues sí, siempre se ha dicho que uno mismo se tiene que ir renovando. Obviamente, sin perder la esencia, que eso es algo que se refleja en la magia de un cantante, en su música, digamos.

R: Sí, sobre todo cuando tú eres el propio compositor. Porque es verdad que si tú eres intérprete y no compositor pues claro, en función de las canciones que hayas escogido, de lo que sea… Pero al final yo canto lo que sangro, lo que he disfrutado. Cuando tú eres el que lo canta, el que lo ha sufrido o gozado o lo que sea de lo que hable la canción, cala muchísimo más. Vamos, yo como oyente cuando oigo a un compositor que me lo está cantando creo que es más profundo que cuando solo lo interpreta. Claro, con todo el cariño del mundo y respeto también.

Portada del disco. // Image:

​​​​Twitter @RuloMusica

P: Dejando a un lado el tema personal, vamos a hablar de tu nuevo trabajo, que se estrena este viernes. ¿Nervios?

R: Pues ya muy tranquilo. Ayer estaba más nervioso porque hicimos una presentación a los medios en el Cine Doré y es la puesta de largo para los medios. Me relajé bastante. Y ya mañana es para el público. Es cuando recibiré el feedback del público. He percibido el feedback de los medios y están muy emocionados con el disco, la verdad. He flipado… Y ahora falta el recibimiento del público. Pero muy bien, muy contento, excitado… Pero a la vez muy convencido de que era el disco que quería hacer y muy feliz del viaje que ha supuesto este disco. Desde su concepción a su grabación, hasta ahora, su presentación.

P: Bueno, se dice por ahí que este nuevo trabajo lo habéis grabado tu banda y tú en Los Ángeles, con la producción de Thom Russo, galardonado con varios Grammy's. ¿Qué tal ha sido trabajar con él?

R: Pues fíjate que estuvimos a punto de grabar un disco de La Fuga con él hace 14 años y fíjate, he cerrado ese círculo. No nos atrevimos a hacerlo y esta vez lo contactamos, le dije que yo lo único que quería era ir antes a Los Ángeles a verle, a tocarle, a mirarle a los ojos y a trabajar una semana con él en el estudio, porque si no me parecía muy impersonal llegar a un sitio y decir “Hola”. No quería currar con él por Skype ni por Whatsapp. Y dijo “No, no. Vente para acá, sin compromiso.”. Porque puede tener muchos premios, pero si no hay conexión musical, que podría haber pasado, ¿de qué sirven los premios? Pero la conexión personal ha sido total. Y sobre todo en la música ha sido increíble. Por eso se llama “Basado en Hechos Reales” también, por ese doble motivo. Porque las canciones hablan de mí, están basadas en hechos reales las letras. Y luego, lo segundo, porque se grabó a cinco minutos del Paseo de la Fama, allí estaba la casa que alquilamos, donde nos quedábamos. O sea que estábamos grabando el disco en la meta del cine. Yo también soy muy cinéfilo, entonces al final ya todo era como basado en hechos reales, era perfecto todo.

Presentación del disco. // Image: Los40

P: Me alegro muchísimo de que el proceso de grabación haya sido tan mágico, porque seguro que eso se verá reflejado después en el disco. Que, por cierto, ¿cuántas canciones tiene?

R: Tiene diez. Yo le dije a mi oficina que no quería un disco de doce, como habitualmente hacíamos. Yo quería un disco corto, como antiguamente hacíamos. Antiguamente eran cinco y cinco, cuando el vinilo y todo eso. Me gustan los discos de 40 minutos, como oyente de música que soy, y se lo dije: “Voy a hacer 10, quiero el típico disco corto, que no escaso, pero que sea conciso.”. Y he grabado las diez canciones. Compuse veintipico, pero no quería hacer 12 o 14. Porque hoy en día pretender que alguien se siente a escuchar 14 es una odisea, pero 10 es una cifra maravillosa.

P: O sea que el disco ha sido grabado con el productor que tú querías, ha sido hecho a tu medida… Podríamos decir que en este disco podemos conocer un poquito más a Raúl Gutiérrez, ¿no?

R: Bueno, sí. No sé si se conocen a las personas por su música, pero yo creo que sí. Yo soy fan de mucha gente y eso pienso cuando escucho sus canciones y me emociono, te parece hasta que lo conoces de toda la vida. (Risas) Y es todo por el bendito poder de la música, la verdad.

Image: Twitter @RuloMusica

P: Se nota, por los tres sencillos ya públicos, que tu nuevo trabajo está bañado en la nostalgia. Por ejemplo, en "Verano del 95", perdona mi interpretación, se siente la presencia del recuerdo que se extraña, ¿no? ¿Qué es lo que más echas de menos de esa infancia y esa juventud ideales?

R: Bueno, echo de menos el barrio, que es una cosa que nuestros hijos no tienen tanto. Entonces, yo me he criado en Reinosa, una ciudad muy pequeña en la que mi madre me llamaba por la ventana, “Sube a cenar.”, y no subías y te podías quedar hasta las dos de la mañana aunque tuvieras diez años. Te quedabas con los mayores de mi barrio hasta las dos de la mañana… O sea, era muy hippie, muy liberal, en libertad. Ahora es más complicado que los niños hagan eso. Y esos son los cimientos que te persiguen el resto de tu vida para bien, eh. Yo en la canción miro con nostalgia, no con tristeza. Nostalgia es una cosa y tristeza es otra. Y miro con una mirada risueña y optimista, es un mirar atrás como diciendo “Qué bien estuvo aquello, ¿no? Qué suerte tuve de infancia y de juventud.”.

P: Tal vez no te guste extrapolar la banda de tu "yo real", pero te quería preguntar, porque hubo un verso que me llamó la atención, que es "Aun me sorprendo cuando veo mi foto en las revistas que compraba de niño": ¿cómo te sientes tú acerca de todo lo que te está pasando: la fama, los fans, el sueño cumplido…?

R: Bueno, yo la fama no la sufro porque no la tengo. O sea, a mí cualquier día me para un tío por la calle y el que me para no me pide una foto souvenir. O sea, no soy un personaje. Tengo esa suerte, que puedo ir a un centro comercial o a tomarme un batido si quiero, ¿sabes? El que me para por la calle es porque no me conoce por la fama sino que conoce mi obra. Conoce las canciones y me entra con un cariño y un respeto increíble. Tengo amigos en la música que no pueden salir de casa porque es que les para todo el mundo. Yo tengo esa suerte, que se llenan las salas, se llenan los teatros, se venden los discos; pero no tengo esa sensación de agobio. Entonces, eso es dulce también, disfrutar de cerca de los fans, eso es una maravilla. Y luego mis fans son una maravilla, son muy cariñosos y muy fieles. Estamos todo el tiempo haciendo que si gira de teatros, que si gira de no sé qué; todo el rato cambiando de registro. Y en lugar de enfadarse o pedirme que haga siempre lo mismo, no, al revés, lo secundan y lo apoyan. Después, la prensa pues siento el cariño y el respeto de toda ella, entonces… Es alucinante, la verdad.

P: Para terminar, en primer lugar, muchas gracias por concedernos esta entrevista.

R: Nada, tío.

P: Ha sido un placer poder charlar contigo sobre ti, sobre tu música y sobre tu nuevo disco, que sale este mismo viernes, 15 de noviembre. Desde VAVEL estaremos ahí para escucharlo y darte todo nuestro apoyo.

R: Muchas gracias, tío.

P: En segundo lugar, como la música se podría considerar incluso un sentimiento convertido en pentagrama, una medicina que también se puede convertir en arma letal para el alma, ¿qué crees que "Basado en Hechos Reales" aporta a quien lo escucha, tanto sentimental como musicalmente? ¿Por qué lo recomendarías?

R: Bueno, es difícil recomendar. Es lo que tiene la música, que a cada uno le despierta una sensación. Lo importante es que despierte emociones. Encontradas alguna vez entre ellas, o incluso negativas, pero lo más importante es eso, que despierte el estímulo. Lo peor que puede pasar al sacar un disco es que no despierte ninguna emoción, sea buena o mala. Pero es un viaje musical. Ninguna de las canciones se parecen entre sí. Dediqué mucho tiempo al orden de las canciones del disco porque era muy importante el viaje. Lo considero un viaje de canciones, un viaje emocionante. Un viaje de 40 minutos muy emocionante, lo podría definir.