Bryan Adams cantará en Sevilla el próximo 5 de diciembre

El aclamado y veterano cantante Bryan Adams anunció el pasado mes de mayo su parada el próximo 5 de diciembre en el pabellón San Pablo en Sevilla. Se trata de una gran ocasión para poder disfrutar del trabajo y de los grandes éxitos de este artista canadiense, incluyendo su trabajo más reciente "Shine a Light", disco que da además nombre a la gira.

Cuatro décadas de éxito

Bryan Adams es uno de los artistas más importantes de la música contemporánea. Sus más de cuatro décadas de carrera musical son sinónimo de éxito y reconocimiento. Numerosas canciones de este artista, que recientemente ha cumplido 60 años, siguen siendo distinguidas incluso dentro de las generaciones más jóvenes. Son el caso de temas como "Summer of 69'"", "Cuts Like a Knife", "Heaven" o "Everything I Do (I Do It For You)". Se trata de auténticos éxitos que, además de acumular Nº1 en los Charts más importantes, durante la década de los 80' fueron el trampolín al prestigio del canadiense.

Su album más reciente, que vio la luz en el pasado mes de marzo después de cuatro años sin novedades, "Shine A Light", debutó como Nº1 en las listas musicales canadienses. Además, la canción que además da el título al disco y a la gira, fue co-escrita por Ed Sheeran. El album, el catorceavo de su carrera, es fiel a su propio estilo, desde las baladas al sonido más rock & roll.

Paradas en España

Sevilla (5 de diciembre, Polideportivo San Pablo), es la primera parada dentro de un conjunto de conciertos que Bryan Adams realizará en España, incluyendo Murcia (el 3 de diciembre en el Palacio de los Deportes), Madrid (el 9 de diciembre en WiZink Center), Bilbao (el 10 de diciembre en el BEC) y Barcelona (el 11 de diciembre en el Palau Sant Jordi).

Los amantes de la buena música y de los artistas más veteranos se encuentran ante una oportunidad de oro de disfrutar del gran Bryan Adams, un artista siempre fiel a su estilo, el rock ‘n roll que ha estado en lo más alto desde sus inicios musicales y que acumula 15 nominaciones a los premios Grammy.

Todavía quedan entradas a la venta, a partir de 42 euros, que se pueden adquirir en alguna de estas tres webs oficiales: www.entradas.com, www.doctormusic.com y www.flowentradas.com