Entrevista. Adiós, la película: "Para mí esta película es como un milagro"

Adiós es un film dirigido por el sevillano Paco Cabezas, en el cual aparecen grandes actores como Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz y Vicente Romero.

Esta película refleja la angustia de unos padres que acaban de perder a su hija, la sed de venganza por encontrar a los culpables y la unión de la familia de Los Santos para hacer justicia. Para comprender mejor la trama, contamos con una entrevista a Paco Cabezas, y unas breves declaraciones de Vicente Romero.

P: Ha afirmado que Adiós es un thriller muy emocional y cercano a usted, ¿en qué medida esto es cierto?

Paco Cabezas: Mucho, porque creo que es mi mejor película y debería haber sido la primera. Yo soy de Sevilla, de la zona donde ocurre la historia (Tres Mil viviendas, Los pajaritos, Amate…), pero con el sueño de hacer cine me fui a EEUU. Allí notaba como tenía una espina clavada en el corazón, de poder grabar una película de donde yo soy, entonces en un momento determinado me llegó un guión, y pensé que era una historia que era el momento de hacer.

P: ¿Cuál era su objetivo principal al empezar la película? ¿Ha conseguido alcanzarlo?

Paco Cabezas: Yo quería rodar en las Tres Mil Viviendas, lo cual parecía un sueño imposible, pero después de mucho esfuerzo, cuidado y de hablar con muchas personas, hemos conseguido ser la primera película de la historia del cine español y andaluz que se rueda en esa zona, y eso es ya un objetivo cumplido para mí.

P: ¿Resultó difícil grabar en esa zona de Sevilla?

Paco Cabezas: La verdad es que no lo fue. Lo primero fue que los vecinos entendieran lo que íbamos a hacer, no pretendíamos dar una mala imagen de las Tres Mil Viviendas, sino contar esta película con el corazón y el respeto. Luego nos dimos cuenta, al entrar en el barrio, que la gente no abría las puertas, y fue una de las mejores experiencias de mi vida.

P: El guión es compartido con José Rodríguez, ¿cómo fue trabajar con él?

Paco Cabezas: Lo firmaron José Rodríguez y Carmen Jiménez, que son dos grandes guionistas, yo metí algunas ideas. Cuando leí el guión me enamoré, pero veía que tenía que meterle ciertas cosas para que fuera una película viciosa, como el personaje de policía masculino que acabó siendo Ruth Díaz como personaje femenino.

Instagram Paco Cabezas

P: ¿Cómo ha sido volver a Sevilla tras vivir tantos años en Hollywood?

Paco Cabezas: He estado viviendo fuera durante demasiado tiempo, en el fondo necesitaba encontrar algo íntimo, más humano.

P: ¿Pretende volver a rodar una película en Sevilla?

Paco Cabezas: Me encantaría

P: ¿Cómo ha sido trabajar con actores como Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz…?

Paco Cabezas: Como ya he dicho, pienso que esta debería haber sido mi primera película, sin embargo no me arrepiento porque he tenido la oportunidad de trabajar con estos actores que se encuentran en su momento perfecto, pienso que tienen una fuerza y entrega increíbles, y que no podrían haberlo hecho hasta ahora. Para mí esta película es como un milagro.

P: La película fragmentada en capítulos, ¿con qué intención?

Paco Cabezas: Me di cuenta de que la película podía resultar tan dura que era mejor tragársela por píldoras. Otra razón es que las canciones de flamenco también se dividen en tres estrofas que se repiten, y quería seguir esa estructura ya que tiene mucho flamenco.

P: Si tuviera que quedarse con un momento de la película, ¿cuál sería?

Paco Cabezas: Yo me quedaría con el diálogo que mantiene Triana (Natalia de Molina) con la madre de Juan (Mario Casas), con la interpretación desgarradora de Natalia cuando se abraza a Mario después de haber perdido a su hija, y con las redadas en las Tres Mil Viviendas. Es muy difícil escoger, considero que hay muchos momentos que van a enganchar al espectador.

Instagram Paco Cabezas

P: ¿Podrías hablar un poco del personaje que interpretaste?

Vicente Romero: Es el brazo derecho de María, la matriarca del clan, y Andrés es su hermano, la parte de acción de la familia, ella delega en su hermano todo lo que hay que hacer. Además, es quien intenta proveer a la familia para que no les falte de nada, y realiza los trabajos sucios. Andrés es al único que podemos considerar ganador tras todos los acontecimientos.

P: ¿Fue muy difícil interpretarlo?

Vicente Romero: No especialmente porque no tiene muchas capas, más bien es un personaje sencillo. Lo que más me preocupaba era la construcción de la idea de que Los Santos son una familia. Pero yo creo que lo hemos conseguido.

P: ¿Cómo te llega este proyecto y te decides a hacerlo?

Vicente Romero: Me llegó a partir de Paco, que es muy amigo mío. Y el personaje de Andrés me pareció dentro de tanta acción, un punto de humor, un respiradero.