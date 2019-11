Entrevista. Dani Flaco: " Es una de las canciones más importantes de mi repertorio, ahora encima cantada con Manolo García, coge una magnitud diferente"

sani Flaco es un cantautor del Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Actualmente, lleva ocho discos a sus espaldas y más de diez años dentro de la industria musical. La locución al alimón significa ‘conjuntamente’ e implica colaboración, así es como se llama su último álbum de estudio en el cual han participado una docena de artistas, entre los cuales están Manolo García, Andrés Suárez o Las Migas.

En Vavel hemos tenido la suerte de poder entrevistarlo y conocer de primera mano cómo ha sido la elaboración de su octavo disco, "Al Alimón". Además, ha coincidido también su concierto de presentación en la Sala Bikini de Barcelona, este mismo jueves 21 de noviembre.

Pregunta: Después de 7 álbumes de estudio en solitario, en su último trabajo “Al Alimón”, ha decidido colaborar con distintos artistas. ¿De dónde surgió la idea?

Respuesta: El disco se llama “Al Alimón” precisamente por eso, porque al alimón quiere decir conjuntamente. Entonces, me apetecía hacer un disco diferente que no hubiese hecho nunca, ponerme a compartir canciones mías con la gente a la que admiro desde hace mucho tiempo y a la que he escuchado durante muchos años.

P: ¿Había colaborado anteriormente con algún/a de ello/as?

R: No, el único con el que sí había colaborado en algún momento fue con Pedro Guerra cantando en directo. Con Andrés Suárez tengo como una relación mucho más de amistad y con el resto nos conocíamos, con algunos tenemos una relación más estrecha, con otros simplemente somos colegas de profesión que nos vamos encontrando en diferentes conciertos, coincidimos en camerinos, en radios, etcétera, nos vamos saludando y vamos creando como un vínculo, hasta salir la participación en el disco.

P: Teniendo en cuenta el concepto del disco, creo que no podía haber escogido un mejor título.

R: Sí, porque era complicado… Pensé: como titulo un disco con canciones que ya he hecho, que estoy compartiéndolas con alguien… Y recordé esta expresión al alimón que yo la utilizo además en una canción que se llama “Secretos de Sumario”, en esta digo: “Ven y muere al alimón”. Me vino a la cabeza y me parece un título estupendo.

P: Se trata de un disco recopilatorio en el cual no ha incluido nuevos temas. ¿Cómo fue el proceso para decidir cuál era la mejor canción para cada artista?

R: Fue de una forma bastante natural, cuando se me ocurría un artista pensaba: “voy a llamar a Santi Balmes o voy a llamar a Las Migas…” Llevo mucho tiempo dedicándome a la música y más o menos sé las características de cada uno de los que iban a participar. Automáticamente, mi cerebro asignaba una canción para proponerles y en todos los casos fue a la primera, les pareció bien la canción, les quedaba bien a nivel vocal y a las pruebas me remito porque la verdad es que han quedado muy bien.

P: Canciones como 'A Ras de Suelo', 'Llegó la Primavera' y 'Nomeolvides' son sencillos que se incluyeron en “Cada Vez Más Flaco (Directamente en Barnasants)”, un disco grabado en directo. ¿Tenía ganas de grabarlas en versión estudio?

R: Nomeolvides sí que está basada en directo. Recuerdo alguna vez haber hablado con Pepo López, guitarrista y compañero de escenario, que era una canción que me gustaría tener en versión estudio. Habíamos pensado a lo mejor, en algún momento, hacer un bonus track en algún disco. Hacerla en estudio era una posibilidad y encima la he acabado haciendo acompañado del amigo Andrés Suárez.

P: No podría irme sin preguntarle por el single junto a Manolo García, uno de los más grandes cantautores. 'Versos y Madera' abre “Al Alimón”, una canción que también le da título a tu sexto disco. Supongo que ha sido importante. ¿Qué significa para usted esta canción?

R: Sí, la canción Versos y Madera yo la escribí la noche de antes de empezar los ensayos del disco “Versos y Madera”. Yo ya había decidido grabar Versos y Madera, pero era una frase, un verso, que no aparecía en el disco. La noche de antes me puse con la guitarra, me salió una canción y en el estribillo me llevó a versos y madera. Cuando llegué a los ensayos le comenté al productor que tenía una canción nueva, se la canté y me dijo que la íbamos a poner. Realmente, Versos y Madera es una de las canciones más importantes de mi repertorio, ahora encima cantada con Manolo García, coge una magnitud más grande a nivel emocional.

P: Y, ¿Qué ha significado para usted haber trabajado con él?

R: Ha significado cumplir un sueño que no me imaginaba que iba a poder cumplir nunca. Básicamente, porque el primer concierto al que fui en mi vida fue al de El Último de la Fila en el año noventa, en el Estadi Olímpic de Montjuic, y el primer disco que me compré fue “Como la cabeza al sombrero” también de El Último de la Fila. Si me hubieran dicho que 29 años después iba a cantar con Manolo García, no me lo hubiese creído seguro, me hubiera desmayado en ese momento.

P: Además de ser cantautor también escribe poesía. Me imagino que este hecho acaba influyendo en su trabajo compositivo.

R: La poesía y la música van bastante de la mano. Con la música tienes la ventaja que te puedes permitir alguna licencia, en el sentido que, la melodía y la armonía siempre te ayudan a que llegue mejor el mensaje, o a que a lo mejor una letra que no es tan potente, acompañada de alguna buena melodía, pueda llegar a emocionar. Pero, cuando escribes un poema no hay trampa ni cartón, si no emocionas con dos palabras, no puedes emocionar con nada más. Aunque sí que es verdad que las letras de las canciones y los poemas por lo menos, en mi caso, están bastante cercanas.

P: No hay que olvidar el gran trabajo detrás de la producción. En este caso, ha contado con el tándem de productores Santos & Fluren. ¿Cómo se han coordinado?

R: De forma bastante sencilla. Cuando trabajas con un productor (en este caso fueron dos: Santos y Fluren), ellos son los que se encargan de toda la gestión, te proponen músicos para grabar o te piden si quieres grabar en un sitio en especial, pero hay que ponerse de acuerdo para conseguir el sonido que quieres para el disco. A partir de ahí, es un poco dejarse llevar y guiar por ellos, dejarte aconsejar… Siempre la última palabra la tengo yo, pero me gusta mucho escuchar los consejos y que me vayan proponiendo caminos nuevos para intentar llevar las canciones a un lugar diferente. Finalmente, han quedado nuevas versiones de canciones que ya estaban grabadas.

P: En su caso, ¿Qué va primero, la letra o la melodía?

R: He escrito de todas las formas diferentes: primero alguna letra y luego ponerle música o tener una música y luego ponerle letra. Pero, cuando más me gusta es cuando me sale todo a la vez, cuando me sale la melodía y la letra a la vez es cuando más lo disfruto.

P: Por ejemplo, para promocionar el disco actualmente muchos artistas recurren al videoclip como herramienta de promoción. Pero creo que usted no es muy fan de este método. Quizás piense que le puede quitar sentido a la estricta labor de un cantautor…

R: Tampoco es eso, lo que pasa es que no me gusta mucho salir en los vídeos porque no es mi hábitat. A mí me gusta hacer canciones y estar en el escenario cantándolas, es una circunstancia que incluye mi trabajo pero que no la disfruto. Entonces, siempre intento escaquearme.

P: Por último, este jueves estará en la Sala Bikini, en Barcelona, y el viernes en la Sala Wah Wah, en Valencia. ¿Nos podría avanzar un poco cómo van a ser estos conciertos?

R: El eje principal del concierto es el del nuevo disco, cantaré las canciones con los arreglos nuevos. Por ejemplo, en Barcelona hay alguna colaboración, pero en Valencia no porque las agendas son muy difíciles de cuadrar con los invitados del disco. Luego haré un repaso del resto de mis discos y será un concierto con toda la banda, muy intenso, y la verdad que creo que estará muy bien.