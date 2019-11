Entrevista a Ricardo Ruipérez "Es un disco que sobre todo trata de mí, mi verdad, mi honestidad, enfrentarme a la vida, a mis emociones"

.Ricardo Ruipérez lleva prácticamente toda su vida dedicándose a la música, desde sus comienzos en 1993 como cofundador de M Clan lleva más de dos décadas subiéndose a escenarios dando giras por toda España. Este último año, el grupo ha dado la oportunidad de poder conocer a sus componentes por solitario.

El próximo 29 de noviembre sale su primer disco En la distancia corta y el a finales de este mes comienza la gira en Madrid y por supuesto en su ciudad natal, Murcia. Con él hemos podido hablar sobre sus objetivos, su nuevo trabajo y cómo se siente al respecto.

P: Tras más de dos décadas como grupo, decidisteis daros una oportunidad e intentarlo en solitario, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido el paso de esta nueva aventura?

R: Bien, me siento bien, la verdad es que queríamos en este descanso de M Clan dar salida a nuestra creatividad personal, esto es una etapa nueva, empezar otro camino -que no se a donde me llevará- y este nuevo disco es una nueva aventura.

P: ¿Dudaste a lanzarte a este proyecto o era algo que siempre habías tenido claro, que después de M Clan harías una carrera en solitario?

R: No, nunca lo había pensado siendo sincero.

P: Tu disco debut se llama En la distancia corta, un nombre un tanto peculiar y diferente, ¿de donde viene?

R: Es el título que me dio una amiga mía, hizo el comentario de que “a mi se me conocía de verdad en las distancia corta”, mucha gente me conoce de vista o por el grupo pero personalmente no me conocen y por eso me gustó como título.

P: Este disco que sale a la luz el 29 de noviembre imagino que será más personal que los anteriores, ¿en que te has inspirado?

R: Es un disco que sobretodo trata de mí, mi verdad, mi honestidad, enfrentarme a la vida, a mis emociones, es muy emocional y sobretodo cargado de mí mismo.

P: Personalmente Ahora que dudo es mi canción favorita y tengo mucha curiosidad de saber en qué te inspiraste al escribirla?

R: Pues en esta etapa de la vida, una etapa de duda, muchas cosas que refleja la canción, un nuevo camino muy vertiginoso donde salgo de mi zona de confort con muchas dudas.

P: Y ¿Qué más podemos esperar de este disco?

R: Lo que sí puedo decir es que es un disco hecho desde la verdad, quiero que la gente sepa como soy, como entiendo la música, soy una persona sin prejuicios musicales, me gustan mucho más las canciones que los estilos, siempre he sido así, yo entiendo la música a través de las canciones. Intento que no suenen encorsetadas dentro de un estilo sino que sean personales y tengan mi forma de pensar.

P: Tu gira comenzaba en principio en Murcia el 6 de diciembre pero por un cambio de fechas en Madrid ha pasado este comienzo a el 30 de noviembre, serán estas las únicas fechas?

R: Por ahora vamos a ir viendo como resulta el disco y como lo recibe la gente y después se aclararán nuevas fechas.

P: ¿Qué quieres transmitirle al público con tu música?

R: Como soy yo, cómo es Ricardo Ruipérez y mi visión de como veo la vida.

P: A pesar de estar disfrutando de la experiencia en solitario seguiremos teniendo M Clan para rato verdad?

R: Sí, volveremos a tener gira en el año 2021 sin duda.

P: Tu trayectoria es completamente impresionante, llevas más de 20 años dedicándose a la música ¿cuándo te diste cuenta de que esto era lo tuyo?

R: Yo siempre digo que la música te elige a ti, en vez de tú a la música, uno empieza con la ilusión de tocar un instrumento en un grupo. Para mí cuando yo tenía 15 años esto era lo máximo y lo que empieza como un juego entre amigos al final se convierte en una profesión y una forma de vida. Me siento bastante realizado con eso pero ha sido bastante progresivo, una cosa te lleva a la otra y pronto estás en el camino.

P: Ahora es el momento de pasar de ser un miembro de M Clan a ser Ricardo Ruipérez, esto lo teníais pensado desde hace tiempo? Es decir componías tus propias canciones para tu futuro disco o siempre ha sido pensando en el grupo?

R: No, siempre ha sido pensando en el grupo. Pero los últimos 2 años pensé en todo el material que tenía yo, en darle forma para trabajar y empezar un proyecto en solitario y a partir de ahí hubo un click en mi interior.

P: Alguna que otra vez se te ha visto nombrando grupos como Viva Suecia, Second... eres de escuchar estos nuevos grupos emergentes o más de la vieja escuela?

R: Yo los escucho porque me parecen muy buenos, me sorprende que sean tan buenos y por eso los escucho, pero la música en mi día a día es otro tipo más La Raíz, popsoul como Los Beatles, algo más clásico pero siempre intento escuchar cosas nuevas y grupos que sean de aquí, de Murcia y lo hacen tan bien como ellos, es un gusto escucharlos.

P: ¿Crees que era más fácil antes cuando M Clan despegó que ahora, que hay un programa de cazatalentos por cada cadena de televisión?

R: Esos programas no ayudan demasiado, de mil artistas sale uno. Hoy en día hay mucha información, mucha gente haciendo música buena, es una época en la que la industria discográfica no mira a medio o largo plazo, piensa en lo inmediato. Se pierde mucho la esencia de las cosas, importa más la forma que el género.

P: Un artista con tanto recorrido como tu, que tiene un estilo tan definido, se habrá sentido incómodo cuando de pronto ha llegado a España el reggeaton y lo ha revolucionado todo ¿qué opinas de esto?

R: Es un estilo un poco ajeno a nosotros, puede que por ignorancia, pero los respeto mucho, es gente que hace música y creo que no todo es tan fácil de conseguir. Mucha gente joven se identifica con el reggeaton, les gusta bailarlo y pienso que si está hecho bien y desde el corazón no tiene porque ser una cosa mala o buena. Aún así para mí no tiene duda y no logro identificarme con él.

P: Una pregunta que siempre hago porque me parece bastante interesante es, después de tantos años ¿te sigues poniendo nervioso al subir a un escenario o es algo a lo que te acostumbras?

R: Siempre te pones nervioso, esa media hora antes de salir. Son momentos de agitación personal, una vez que sales al escenario te calmas pero es una responsabilidad y un sentido de profesionalidad que lleva a sentirte diferente. Siempre pasa.

P: Por último pero no menos importante ¿Qué vendrá después de este proyecto?

R: Bueno de momento, vamos a dejar que salga el disco, que la gente lo conozca, que la gente opine. Vamos a intentar tocar con este proyecto, luego más adelante haremos algo con M Clan y a ver a donde nos lleva en el futuro.