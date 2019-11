Entrevista a Laura Zamora, directora de ‘El árbol de las almas perdidas’, cortometraje de animación candidato al  Premio Goya

Laura Zamora nació en Barcelona. Estudió diseño gráfico e ingresó en la laureada escuela de animación PrimerFrame. Tras una Maestría en Animación 3D, emprende su primer proyecto corto. Su primera pieza como directora de cine animado: ‘El árbol de las almas perdidas’. Su primera huella artística en formato corto. Creada, escrita, dirigida y producida noche a noche hasta hacerse realidad. La historia cobra vida. ¿Quién hay tras la cinta? Tenemos la oportunidad de hablar durante unas horas y disfrutar el origen de su obra, además de conocerla un poco mejor.

Pregunta: ¿Quién es Laura Zamora? ¿Cómo se definiría?

Respuesta: Soy una persona inquieta… Obsesionada por contar historias, llevarlas a la gente y desarrollarlas. Mi obsesión ha sido lo que me ha permitido terminar este proyecto animado de 15 minutos.

P: ¿Cuáles son sus principales influencias? ¿En quién se fija? ¿Quién o qué la inspira?

R: Guillermo del Toro, alguna película que otra de Amenábar, me encanta la locura de Álex de la Iglesia... y este cortometraje tiene influencia de Tim Burton porque me marcó la infancia con películas como 'Beetlejuice', me la veía una y otra vez con 5 y 6 años, era algo que me gustaba mucho, todos los bichos que aparecían, todo eso creo que queda ahí.

P: ¿Con quién le gustaría trabajar? Un artista del mundo de la animación, animador, productora, televisión o distribuidora…

R: Guillermo del Toro. Me encantaría. ¡Y me encantaría tener mi propia productora! Mi propia empresa y hacer mis propias historias. Ese es mi objetivo, sería infeliz trabajando como en una fábrica, modelando pezuñas de dinosaurio. Me gustaría trabajar en un proceso de trabajo que tenga que verse con todas las áreas. Me encanta ver todo el procedimiento. Así lo he podido hacer en mi cortometraje. Estar detrás del proceso creativo, el sonido, el trabajar en todo, me gusta.

Uno de los fotogramas de la película. | Foto: El árbol de las almas perdidas.

P: Hablemos de 'El árbol de las almas perdidas'. ¿Qué ocurre en su cortometraje, qué intenta contar?

R: El corto a simple vista cuenta un viaje de fantasía de una niña que se duerme en un árbol; su viaje onírico y el lugar en el que desemboca, en ser consciente de que su padre ha muerto. Para el que mira, hay secretos y metáforas; significados, como el de la mariposa al principio, pues ella sabe la verdad, la persigue hasta el final. Cuando entra al mundo de los perdidos, el cuervo, del que nadie dice el nombre, es un guía… y una figura importante, de misterio, que desaparece y luego en su lugar aparece un padre, con su misma voz. La madre ciega, la depresión, la niña y su coraza, la llave de su padre... el mundo de fantasía. Hay muchas piezas en el puzzle. Hay cosas que no he podido contar en el cortometraje pero que sí cuento en el libro.

P: ¿Qué es lo que más le gusta del proceso creativo? ¿Con qué parte has disfrutado más? ¿La animación, el diseño de personajes, de escenarios, el guión, la postproducción, la distribución...?

R: La distribución no... (risas). Lo primero; empezar a escribir la historia. Fue una época difícil, me fui a Valencia a estudiar 3D, estaba pendiente de volver a Cataluña sin nada, era eso o quedarme en Valencia pero no tenía nada, daba tumbos y este proyecto me salvó. Ha sido como desmembrar todo lo que tenía dentro y reflejarlo en esta historia: la influencia de mi infancia, el Sauce llorón que me encontraba de camino al colegio cada día, era enorme… En medio de unas obras y de tierra, allí en medio aguantando... pensé: “a este árbol le tengo que contar una historia”.

P: ¿Qué ha aprendido de este corto? ¿Qué es lo que más le ha aportado? ¿Qué ha experimentado?

R: Este corto me ha mantenido en vida, dado ganas de luchar y de seguir. He aprendido que puedo hacer todo lo que me proponga. Cuando empecé el proyecto dije que quería hacer de este libro un corto. Por aquel entonces las editoriales no confiaban en el libro, me decían que lo hiciera cómic. Así que estudié, básicamente para contar mis historias. Comencé a hacer el cortometraje, crear a la personaje, modelarla, y a medida que iba estudiando y metiéndome mucha caña y absorbiendo de profesores y compañeros, decidí empezarlo. A pesar de ver cómo muchos no confiaban o me veían capaz de hacerlo.

P: ¿Qué le parecen el resto de trabajos candidatos a Mejor corto de animación? ¿Ha podido ver alguno de ellos?

R: Sí, los he visto todos la verdad. Lo tengo difícil (risas)

P: Para los que están empezando en este mundo del cine. ¿Cómo se logra distribuir un corto en distintos festivales de España, América, Asia y Europa? ¿Qué consejo le daría o qué experiencia compartiría con ellos?

R: Es difícil entrar en el circuito español… En mi experiencia, aconsejo primero distribuir el trabajo por Sudamérica, EE.UU., Italia, Grecia y una vez experimentado con las selecciones, hacerlo en España. Tengo una muy buena experiencia de haberlo distribuido en Italia, allí ha gustado mucho.

Fotograma de uno de los momentos de la historia. Foto: El árbol de las almas perdidas.

P: Cada vez las historias y producciones son más personales y distintas... ¿Le gustaría llamar la atención de niños, adultos o mayores?

R: Tengo varias historias que supongo escribiré para libro. No las veo para animación sino para imagen real. Son historias de terror, para adultos. Mi target siempre va a ser de 7 a 10 años (risas). También tengo una de ficción. Cuatro cuentos para todos los públicos, tanto para pequeños como mayores. Aunque más para pequeños, con un mensaje y secretos para quien quiera ver o ser curioso y encontrar cosas. Ahora tengo este, 'El árbol de las almas perdidas', y tres cuentos más. Uno de ellos más emocional, con más fantasía en su final pero no puedo decir el título.

P: Si tuviera que elegir uno, ¿en qué país le gustaría trabajar? ¿Korea del Sur, México, Canadá, Argentina, Francia, Japón, China, Estados Unidos o Francia?

R: Primero Japón. Quedarme allí un tiempo para aprender y descubrir ese mundo. Por cómo son y sus historias. En Estados Unidos nos bombardean demasiado con sus películas y su cultura, no me llama tanto la atención, está bien… pero quizás lo dejaría el penúltimo, un puesto antes que Francia (risas). Méjico me atrae, sería mi segunda elección. Me atrae la cultura, poder vivir un año o dos allí y volver. Después en Estados Unidos, sí. Luego vendrían Canadá, Korea, Argentina… y Francia la última (risas).

Ilustración de su 'Pagina 3 y 4'. Imagen: el árbol de las almas perdidas

P: La animación es un sector en crecimiento continuo. Más aún en España, en Sudamérica y Europa. ¿En qué rama le gustaría profundizar y trabajar? Cine, Televisión, Videojuegos…

R: En cine, por supuesto. Es la mejor vía para contar historias. Los videojuegos no los he experimentado mucho. Para mí, es la forma más posible de hacer animación, puedo hacer un corto o un piloto de animación yo sola (risas), el tema de programación no lo he controlado, no lo he mamado. No lo descarto pero me declino más por el cine y por la televisión.

P: ¿Cuál es su próximo proyecto? ¿Puede contarnos algo?

R: Ahora lo que quiero desarrollar es una serie de animación, quiero hacer el piloto de una serie pero todavía no puedo contar nada (risas), a ver sí, aquí ya mezclo todo lo que me ha gustado de pequeña. Habrá dos mundos, uno de fantasía y otro totalmente distinto, como de los 90'. No es una obra Timburtoniana, tiene todo lo que me ha gustado de terror ochentero aunque más blanco, fantasía de los noventa… a ver sí, es inevitable que no sea oscura una de mis historias (risas) porque soy así. Estaría bien sacarla también en libro… Sí. Ya veréis cosas, iré subiendo cosas a la red.

Ilustración de su 'Página 35 y 36'. Imagen: el árbol de las almas perdidas

P: ¿Le gustaría lanzar algún mensaje a alguien?

R: A todos los que están locos y locas como yo. El camino es difícil pero no es imposible. Que por mucho que os digan que os tenéis que centrar en una especialidad, eso de que si no lo hacéis no vais a conseguir trabajar, todo eso de tener que hacer tripas corazón con los sueños… decirles que se pasen ese mensaje por el forro porque el mundo necesita locos y locas para que hayan proyectos. Les digo que adelante, que no pasa nada, que todo es posible y que no importa ganar dinero porque mira, para mi ha sido difícil hacer este proyecto, pero ahora he podido llegar aquí. Seguir luchando, trabajando, creérselo y que si de verdad y en el fondo del corazón se quiere, que lo hagan y protejan sus historias.

Descubre más sobre el proyecto en www.elarboldelasalmasperdidas.com