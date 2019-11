Lizzo lidera las nominaciones de los Grammy 2020

Las nominaciones de los Grammy 2020 está llenas de sorpresas. Se trata de una de las ediciones más heterogéneas, con gran variedad de artistas en las diferentes categorías y con muchas caras nuevas, como Lizzo, Lil Nas X y Billie Eilish. La noche grande de la música internacional tendrá lugar el próximo 26 de enero en Los Angeles, Estados Unidos, con Alicia Keys como presentadora por segundo año consecutivo.

Rosalía se corona con 2 nominaciones

Rosalía ha vuelto ha conseguir otro gran logro en su carrera musical. Después de hacerse con 3 Latin Grammys (la edición latina de la Academia) el pasado jueves, la catalana ha sido nominada en dos categorías de estos dos premios de la música: "Best New Artist" y "Best Latin Urban Artist", por su revolucionario album, que mezcla flamenco y estilo urbano, 'El Mal Querer'. Un mérito que enmarca el gran año para esta artista, que este 2019 ha conseguido darse a conocer a nivel mundial.

Billie Eilish, otro nombre propio

La artista norteamericana de 17 años se ha saldado con nada más y nada menos que seis nominaciones, un debut inmejorable con doble logro, ya que se trata de la primera edición de estos premios en los que aparece nominada y se convierte en la artista más joven de la historia en ser reconocida por la Academia. Billie, que estrenó el pasado marzo su album debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", ha liderado las listas de éxitos con temas que se incluyen en tal trabajo, tales como "Bad Guy".

Lizzo, la gran sorpresa

Las nominaciones a los Grammy este año están marcadas por la diversidad. Ante la sorpresa de todos, la artista que más nominaciones acumula en esta 62ª edición de los Grammy es Lizzo, que aparece en ocho categorías. La artista, que se ha dado a conocer en poco tiempo, ha sido reconocida por temas como 'Truth Hurts' y 'Juice'. Otro nombre propio, y más esperado, es el de Lil Nas X, con 6 nominaciones, cuyo hit 'Old Town Road' es uno de los más reproducidos de este año.

Taylor Swift y otros repetidores

En la lista de nominados no faltan otros artistas ya reconocidos en años anteriores. Entre ellos, Ariana Grande (que se estrenó como premiada en la última edición cuando su album 'Sweetener' ganó en la categoría de 'Mejor album pop') gracias a su album 'Thank u, Next', que puede ser premiado como álbum del año o Taylor Swift, que, no obstante, se ha quedado fuera del premio gordo: el de mejor album. La nortemaricana, que ostenta un total de 10 Grammys, estrenó el pasado mes de agosto su séptimo disco de estudio, 'Lover', que ha recibido únicamente 3 nominaciones, pese a que se esperaba a que fuera una de las artistas con más categorías acumuladas. Aparece también entre las posibles aspirantes y que además ya sabe lo que es ganar hasta 23 gramófonos, Beyoncé, gracias a su reconocida banda sonora para la película El Rey León.

Lista completa de nominados

Record of the Year

“Hey, Ma” — Bon Iver

“Bad Guy” — Billie Eilish

“7 Rings” — Ariana Grande

“Hard Place” — H.E.R.

“Talk” — Khalid

“Old Town Road” — Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

“Truth Hurts” — Lizzo

“Sunflower” — Post Malone & Swae Lee

Album of the Year

“I, I” — Bon Iver

“Norman F—ing Rockwell!” — Lana Del Rey

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” — Billie Eilish

“Thank U, Next” — Ariana Grande

“I Used To Know Her” — H.E.R.

“7” — Lil Nas X

“Cuz I Love You” (Deluxe) — Lizzo

“Father of the Bride” — Vampire Weekend

Song of the Year

“Always Remember Us This Way” — Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Lori McKenna, songwriters (Lady Gaga)

“Bad Guy” — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

“Bring My Flowers Now” — Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker, songwriters (Tanya Tucker)

“Hard Place” — Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris. H.E.R. & Rodney Jerkins, songwriters (H.E.R.)

“Lover” — Taylor Swift, songwriter (Taylor Swift)

“Norman F—ing Rockwell” — Jack Antonoff & Lana Del Rey, songwriters (Lana Del Rey)

“Someone You Loved” — Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pere Kelleher, Benjamin Kohn & Sam Roman, songwriters (Lewis Capaldi)

“Truth Hurts” — Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint John, songwriters (Lizzo)

Best New Artist

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Best Pop Solo Performance

“Spirit” — Beyoncé

“Bad Guy” — Billie Eilish

“7 Rings” — Ariana Grande

“Truth Hurts” — Lizzo

“You Need To Calm Down” — Taylor Swift

Best Pop Duo/Group Performance

“Boyfriend” — Ariana Grande & Social House

“Sucker” — Jonas Brothers

“Old Town Road” — Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

“Señorita” — Shawn Mendes & Camila Cabello

Best Pop Vocal Album

The Lion King: The Gift — Beyoncé

When We All Fall Asleep, Where Do We Go — Billie Eilish

Thank U, Next — Ariana Grande

No. 6 Collaborations Project — Ed Sheeran

Lover — Taylor Swift

Best Rock Performance

“Pretty Waste” — Bones UK

“This Land” — Gary Clark Jr.

“History Repeats” — Brittany Howard

“Woman” — Karen O & Danger Mouse

“Too Bad” — Rival Sons

Best Latin Pop Album

Vida — Luis Fonsi

11:11 — Maluma

Montaner — Ricardo Montaner

#ELDISCO — Alejandro Sanz

Fantasía — Sebastian Yatra

Best Latin Rock, Urban or Alternative Album

X 100PRE — Bad Bunny

Oasis — J Balvin & Bad Bunny

Indestructible — Flor De Toloache

Almadura — iLe

El Mal Querer – Rosalía

Best Compilation Soundtrack For Visual Media

The Lion King: The Songs — (Various Artists)

Quentin Tarantino’s Once Upon A Time In Hollywood — (Various Artists)

Rocketman — Taron Egerton

Spider-Man: Into The Spider-Verse — (Various Artists)

A Star Is Born — Lady Gaga & Bradley Cooper

Best Score Soundtrack For Visual Media

Avengers: Endgame — Alan Silvestri, composer

Chernobyl — Hildur Guðnadóttir, composer

Game Of Thrones: Season 8 — Ramin Djawadi, composer

The Lion King — Hans Zimmer, composer

Mary Poppins Returns — Marc Shaiman, composer