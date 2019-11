Entrevista. Sabela Ramil: "Es un placer que la gente descubra toda la cultura musical que tenemos en Galicia"

VAVEL ha tenido la oportunidad de entrevistar a Sabela y, por tanto, conocer a una de las finalistas de Operación Triunfo 2018. Una artista que demostró dentro y fuera de la academia su gran amor por la música. Amor que ha dejado reflejado en su nuevo disco: "Despedida".

Pregunta: El próximo 29 de noviembre lanza su nuevo álbum, con el que dará comienzo su carrera musical. ¿Este trabajo lo comenzó a escribir en la academia o todo el proceso de creación fue posterior a su paso por Operación Triunfo?

Respuesta: “Nai” lo comencé a escribir en la academia, pero en realidad siempre estoy creando y componiendo, pero llega un punto en el que cierras y empiezas a trabajar esos temas a nivel de producción.

P: ¿El nombre del álbum a qué se debe?

R: “Despedida” se debe a que es una despedida de todo este proceso creativo y concretamente de todos los temas que van incluidos en este disco, porque al final era como una necesidad de despedirme de ellos, para que pudiesen volar hacia las personas que quisieran escucharlo y acogerlo. Es una despedida pero para un nuevo comienzo.

P: ¿Qué canción es la más especial del disco para usted y por qué?

R: Quizás “Mi Reina” es uno de los temas que más cariño tengo, porque habla de una situación dura y me costó escribirlo, es decir, quizá es el más especial por la intensidad del momento creativo.

P: Es decir, ¿se ve reflejada en las letras del disco?

R: Sí en todas ellas me veo reflejada.

Foto: Lucía Aguirre

P: Por otro lado, muchos fans se han sorprendido con "Despedida", ya que se aleja de Benditas Feridas, que era un estilo que, de alguna manera, se relacionaba más con usted, por su paso por OT. ¿Le parece que esto haya sido un riesgo?

R: Hay que tener en cuenta que en tres meses que estás en la academia, haciendo temas de otras de personas, es difícil conocer a alguien como artista a nivel creativo. Entiendo que haya sorprendido porque en la academia no hacía estos estilos. Pero en el comienzo de un artista es difícil prever hacia dónde va a ir, ya que no conoces nada de lo que ha creado. Al final esto ha sido un viaje de búsqueda y exploración hacia un sonido con el que me sintiese cómoda.

P: ¿Si tuviera que colocar su disco en una estantería de una tienda, por estilos, dónde crees que pondría su nuevo álbum?

R: Lo pondría hacia un estilo pop-indie, aunque me resulta difícil el hecho de etiquetar en un estilo, porque sientes que solo puedes estar ahí.

P: ¿Ha actuado en grandes lugares con OT, pero cómo es la sensación de ver todo un Colisseum de A Coruña cantando con usted?

R: Fue una sensación muy fuerte, en el momento no te crees que esté ocurriendo, pero es muy emocionante. Cuando estás ahí sientes que hay un gran vínculo, quizá porque que todos están a lo mismo, concentrados en disfrutar de la música y eso es muy bonito. Hace que te olvides de todo lo que hay fuera.

P: ¿Cómo ha cambiado su vida ahora que es un personaje público?

R: Todas las personas que me siguen o que me apoyan respetan bastante mi intimidad. Quizás sea porque separo lo profesional de lo personal, entonces tampoco siento que sea algo malo o que me perjudique, todo lo contrario, me siento apoyada y respetada.

P: ¿Se quedó con ganas de cantar en OT alguna canción? Si es así ¿cuál le hubiera gustado cantar?

R: En realidad, cuando estas allí dentro, no tienes ni tu lista de reproducción, ni tu música, ni puedes elegir, entonces de repente se te queda la mente en blanco. Sí es verdad que a veces te apetecía más una u otra, pero también me venían dependiendo del momento que estaba viviendo emocionalmente.

P: Sus colaboraciones han estado siempre bajo academias: primero con cantantes como su profesora Rosa Cedrón, autora del tema "Benditas Feridas" ahora conocido gracias a usted y luego con sus compañeros de academia de Operación Triunfo. ¿Con quién sueña poder compartir composición o colaborar?

R: De este país me gusta mucho como compone Vega. También grupos como Izal o Vetusta Morla, que me gustan porque creo que dentro de sus producciones consiguen sonidos muy bonitos.

P: Y respecto a la colaboración con Andrés Suárez, ¿volveremos a veros colaborando o compartiendo escenario?

R: Ojalá, yo ya le he dicho que tengo muchas ganas de seguir componiendo y creando cosas con él.

También hay que tener en cuenta que en este proceso, quedas con unos y con otros, pero hasta que te encuentras tú y realmente encuentras lo que buscas, pasa un tiempo , hay muchas cosas a las que adaptarse y es difícil. Al final componer con otras personas u otros artistas es algo que te nutre mucho.

Pero sí, ojalá volver a compartir escenario con él, sobre todo composición, porque hemos pasado ratos muy buenos y es muy cómodo trabajar con él. Además se me hizo corto, porque al final estuvimos una tarde, pero me quedé con ganas de más.

Foto: Lucía Aguirre

P: En este último año se han producido grandes cambios en su reconocimiento musical, igual hace dos años se planteaba como éxito por ejemplo cantar en un pequeño teatro, ahora tras tener miles de seguidores en las redes, miles de fans que siguen su música... ¿Ha cambiado su idea de lo que es el éxito?

R: No, porque en realidad yo siempre supe que para mí el éxito es hacer lo que uno realmente quiere hacer y se sienta satisfecho con lo que ha hecho, y para mí eso no ha cambiado. El éxito es sentirme orgullosa del trabajo que he hecho.

P: Ha estado en OT, ha cantado en grandes escenarios, va a sacar un disco... ¿Cuál es el próximo sueño que le gustaría cumplir?

R: El sueño sería tener una gira y poder compartir un buen directo con todas esas personas que me sigan o que se quieran acercar a escucharlo. Para mi sería muy guay que el directo no dejara indiferente a nadie, ese sería mi sueño a corto plazo.

P: ¿Que se siente al saber que ha extendido el gusto por la música en gallego a mucha gente que no la conocía?

R: Siempre que puedes dar a conocer cosas que alguien no conocía, para mí es un placer la verdad, al mismo modo que cuando lo recibo y lo descubro. Es un placer que la gente descubra toda la cultura musical que tenemos en Galicia.

P: Según lo que hemos podido ver de usted, dentro y fuera de la academia, siempre ha dado una muy buena imagen a la música en gallego ¿pero cuando se pone a componer, que nace antes, escribir en gallego o en castellano?

R: No sé el porcentaje, pero es bastante equitativo, creo que depende mucho de los temas de los que hablo o del momento en el que me encuentro. En realidad me sale natural de una forma u otra, no es que me tenga que obligar a escribir ni en gallego ni en castellano, hay temas que naturalmente me salen en gallego y otros en castellano.

P: ¿Se ha planteado en algún momento entrar en la industria musical portuguesa?

R: Pues sería algo muy interesante y de hecho tengo ganas de explorar también el portugués, además es muy cercano a la cultura gallega. Yo creo que ya he dado un primer paso, que es trabajar con Diogo Piçarra, y sí me gustaría explorar ese camino. Porque además hay artistas portugueses que yo admiro, como por ejemplo Caetano Veloso o también Luisa Sobral, con la cual hay alguna sorpresa.

P: ¿Su próximo proyecto después del lanzamiento de "Despedida" seguirán en el mismo estilo musical, o va a contemplar cambiar de estilo?

R: En realidad, con el sonido de "Despedida" llegué casi al final del proceso, por ello ahora exploraré más esos sonidos. A ver dónde me lleva la exploración, a veces empiezas en un punto y acabas en otro que ni pensabas.