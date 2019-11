'Everyday Life': Un viaje por la vida a través de los ojos de Coldplay

Everyday Life es quizás uno de los discos con más temas de los que se pueden encontrar actualmente en el mercado. Dieciséis temas que en un principio iban a convertirse en dos discos por separados y que, al final, han resultado ser dos en uno: Sunrise, con temas que suenan a “mañana” y Sunset, con temas que suenan a “tarde”.

Muchos críticos hablan de que este puede ser el disco más completo que se ha escuchado en años. Cuenta con todo tipo de sonidos, estilos musicales, hasta personas hablando en otros idiomas, así cómo sonidos ambientales como la lluvia o el pasar de la gente y los coches en calles céntricas de ciudades occidentales. Además, se destaca la ingeniosidad con la que el grupo ha decidido presentarlo: dos conciertos en streaming vía Youtube desde Jordania. Uno a las 7am (5am en horario español), y el siguiente, a las 4pm (2pm en horario español), coincidiendo cada uno con los momentos del día a los que hacen alusión cada una de las dos partes.

Everyday Life es 'como la vida misma'

Todos los discos de Coldplay siempre cuentan con un trasfondo mucho más profundo y que va más allá de la media de 3 minutos de cualquier canción. Sus temas no son sólo temas. Su música está estudiada al milímetro. Acordes y melodías que buscan llegar al oyente por la vía de la emoción y letras que buscan llegar por la vía de la intelectualidad. Coldplay va mucho más allá de la música.

Son la “metamúsica” de hoy en día.

En este artículo analizaremos los dieciséis temas que componen este doble disco y recopilaremos todos los datos necesarios para comprender por qué Everyday Life ha nacido en esta época, en este año y bajo qué circunstancias:

SUNRISE (I PARTE)

Sunrise

Un cuarteto de cuerdas realiza una sublime interpretación de lo que se podría interpretar como “el sonido del despertar”. Sunrise es un preludio de dos minutos y medio que, sin duda, resume en su totalidad todo lo que luego se va poder disfrutar: la vida hecha música. Un tema instrumental emotivo que muestra el amanecer de algo grandioso.

El amanecer de Coldplay. El nacimiento de Everyday Life.

Church

A nivel melódico, el grupo ha escogido este tema como el segundo seguramente porque representa a ese momento en el que sol comienza a aparecer de entre las montañas. Un tema tranquilo, con guitarras que realizan una melodía muy lineal con apenas cambios de volumen o tonos pero que tiene ese enganche esencial de la marca Coldplay.

A nivel de letra, este tema descoloca al seguidor de Coldplay. Tras cumplirse una década del lanzamiento del disco que les llevó a dar el gran salto, el grupo de Martin revela un tema que a algunos ya piensan si es una conversación con Dios, ese mismo al que, en Viva La Vida and Death All His Friends el grupo cuestionaba su existencia. Visto temas posteriores de este nuevo álbum, parece ser que el grupo en esta etapa, es más creyente que nunca.



En este tema, las voces oriundas de los diferentes puntos del mundo a los que se viaja en este disco, hacen su primera aparición. En esta ocasión, con un toque muy a lo banda sonora de Gladiator, Norah Shaqur entona en persa las últimas líneas que se mimetizan con la voz de Martin.

Trouble In Town

En cuatro minutos y medio, el grupo realiza una crítica al trato de la policía con las personas de color en los países occidentales y en Estados Unidos, reivindicando el hecho de que no estén a salvo ni en sus propios países.

En la canción, añaden el audio real de un policía que acosa a una de estas personas, utilizando la palabra “marrón” para referirse a ellos, así como diciendo frases del tipo “de todos modos no te queremos aquí. Todo lo que haces es debilitar al país”.



A nivel musical, el grupo ha querido representar estas situaciones aumentando el volumen y añadiendo guitarras eléctricas y batería una vez termina el audio, estallando así el sentimiento de dolor y rabia que genera la impotencia en este tipo de situaciones.

BrokEN

Al más puro estilo Góspel del interior norteamericano, Coldplay dedica este tema a Brian Eno, ex productor de la banda. Un tema alegre, lleno de buen rollo y que incluye al sector afroamericano utilizando su estilo musical más característico.

Daddy

Con el latido de un corazón, Coldplay inicia así el single más triste y oscuro de este nuevo disco.

'Daddy' es el tema dedicado a los niños, a aquellos que pierden más que nadie en las guerras. Este segundo sencillo de Sunrise trae reminiscencias del disco Ghost Stories, recordando a temas como Magic o O. El delicado volumen de la voz de Martin cala en lo más profundo con una letra muy humanitaria y dura que termina por provocar la lágrima del oyente y espectador de un videoclip puramente infantil e inocente.

Al final, comienzan a escucharse pájaros y el sonido de la naturaleza que recuerdan al comienzo de Hymn for the weekend, conectando con el siguiente tema:

WOTW/POTP

Aunque el tema parezca impronunciable así de primeras, no es más que un acrónimo de la frase que se repite en el estribillo: Wonder of the world/Power of the people.

Es el tema virgen de Coldplay. Grabado tal y como se ha interpretado. Con errores incluidos. La voz de Chris Martin y el sonido de una guitarra con el sonido de los pájaros de fondo dan como resultado un tema de transición que calma un poco el ambiente entre tanta reivindicación.

Arabesque

Junto con Orphans, fue el tema que abrió esta nueva etapa hace ya más de un mes. Un tema atípico y puramente experimental que se convierte en un batiburrillo de estilos muy dispares y que lleva partes de la letra en francés. Es el Bohemian Raphsody de la banda.

Arabesque extraña por su estilo pero hipnotiza por su novedad.

Según se relata en Genius, Arabesque es la forma que tiene Coldplay de intentar coser la paz tras el miedo occidental al Islam con la guerra contra el terrorismo en curso. Instrumentalmente, la canción fusiona los estilos musicales occidentales con los ritmos de Oriente Medio (como la guitarra y el saxofón) colocando la idea de que "la música nos une a todos".

Arabesque, por otro lado, es un género de las artes visuales utilizada en los países de Oriente Medio. El significado del tema es también paralelo y similar a la canción "بنی آدم (Children of Adan)", que se encuentra en la segunda parte del álbum.

When I need a friend

Después de la ‘locura’ de Arabesque, la primera parte se cierra con un tema completamente ‘soft’. El sonido de la lluvia adentra en dos minutos y medio de canción que cierran el amanecer, el sunrise de Everyday Life.

Parecido a los cánticos de la Iglesia, la voz de Martin queda relegada a un nivel más bajo de los coros. Y ni qué decir del toque final, protagonizado por la voz de un hombre hablando en perfecto castellano sobre la vida.

SUNSET (PARTE II)

Guns

Sunset abre con el tema más crítico y guerrillero de todo el disco. Con un toque country, el tema realiza una crítica con mucha sorna sobre el amor de los estadounidenses por las armas y la forma en que la gente ha sido inducida a creer que la violencia armada se arregla armando a todo el mundo en lugar de regular las armas por sí mismas.

Orphans

El tema con más buen rollo a nivel musical de todo el disco pero que no deja de tener ese trasfondo realista y triste que gira en torno a todo el álbum. Así es la vida: Llena de alegrías y tristezas a partes iguales.

Orphans aborda la guerra civil siria, más concretamente el bombardeo de Damasco de 2018. Muestra la historia de una niña (Rosaleem) y su Baba (padre persa) que ahora son refugiados y son recibidos por lo que ellos creen que son los arcángeles, que es muy probablemente alguien que les ayuda en la crisis de los refugiados.

Èkó

Significa Lagos en la lengua Yoruba y es una ciudad del suroeste de Nigeria. En traducciones, èkó viene a significar todo aquello que tiene que ver con el aprendizaje, la doctrina o incluso la moral. Poco se conoce del significado de la letra, más allá de lo que se entiende: Joseph, alguien que representa a los habitantes del África profunda y a sus problemáticas del día a día.

Cry, cry, cry

Influenciado en su totalidad por el R&B y el Blues, una voz aguda corea a Chris Martin en el tema más romántico de este disco. Ideal para bailarlo junto a esa persona al ritmo de when you cry, cry, cry, baby, I’ll be by your side.

Old Friends

Este tema tan acústico recuerda al calor de las amistades de siempre. Sienta como un abrazo de aquellos que han estado siempre con nosotros. La amistad. Otro de los grandes temas de la vida que Coldplay ha querido también añadir en este disco.

Muy del estilo de temas de Parachutes como We never change, la esencia del Coldplay se ve latente en cada uno de los acordes de este tema.

بنی آدم (Children of Adam)

Inspirado en un poema persa, Coldplay ha viajado hasta lo más profundo de Oriente para mostrar su arte a través de este tema.

Comienza con una melodía a piano muy del romanticismo que inspira tanto tristeza como esperanza. Como suele ser normal en otros temas de la banda, en el minuto y medio hace un cambio brusco de sonido, cambiando el piano por una guitarra eléctrica, con bajo y batería que acompañan a una mujer que recita en farsi, y que más tarde se le añade un trozo de lo que parece ser una canción góspel nigeriana que viene a decir “¿De qué estás hablando, querido Dios? Para todo, Dios lo hizo”

Este canto góspel se convierte en el nexo de unión con el siguiente tema:

Champion of the world

Este fue el tema que salió con Daddy hace tan sólo unos días.

Trata las enfermedades mentales, otro tema importante que necesita reivindicación. En concreto, es un tributo a Scott Hutchison, el cantante principal de Frightened Rabbit que se quitó la vida en mayo de 2018 después de luchar contra la depresión.

La canción fue lanzada el 20 de noviembre, que habría sido el cumpleaños 38 de Scott.

Champion of the world suena a temas de los de siempre. De los de batería, guitarra, bajo y voz de Martin que dan ese sabor a sunset, a frescura y a emoción que solo Coldplay sabe cómo mezclar con temas tan delicados como este.

Everyday Life

El disco cierra con el tema que da nombre a esta octava etapa. Convertido en single entre medio de las dos grandes revelaciones, tiene reminiscencias de temas de A Rush of Blood to the Head o X&Y, además de la magia de Ghost Stories en la melodía y el everglow tan original del grupo en A Head full of Dreams. El ‘hallelujah’ de los últimos segundos deja ese vacío final que hace que el disco completo se desvanezca con él.

Everyday Life tiene como mensaje que todos somos diferentes pero que pertenecemos a una misma familia. Recoge en dieciséis canciones todo lo que tiene el mundo: injusticias, guerras, huérfanos, refugiados, malos tratos… Pero también recoge el amor, la humanidad, la esperanza, el amor, la igualdad…

Everyday Life es la vida misma recogida y hecha música.

Una obra maestra que lleva el sello de Coldplay y que ya ha hecho historia.