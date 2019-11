Entrevista. Juan Valderrama: "A día de hoy, la música es mi vida"

Juan Valderrama, es hijo de dos grandes referentes de la música de España, en el ámbito de la copla y del flamenco, como son Juanito Valderrama y Dolores Abril. Este artista lleva en las venas un talento innegable y por ello, ha seguido triunfado a lo largo de estos años. El Señor Valderrama también se ha dedico al periodismo, no obstante, en la actualidad se puede decir que su vida y su auténtica pasión gira entorno a la música.

Desde Vavel hemos tenido la ocasión de saber un poco más acerca de sus inicios en la música, de su disco más reciente y su opinión acerca de la situación de la copla y del flamenco a día de hoy, concluyendo con una pregunta donde nos explicara con total franqueza que papel desempeña la música en su vida actual:

Pregunta: ¿ Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la música?

Respuesta: Mis primeros pasos fueron sobre el año 2000 cuando grabe una maqueta de boleros, algunas canciones americanas, vals peruanos y cosas así. Todo esto lo escucharon desde una multinacional y me ficharon, por lo que empecé a grabar profesionalmente colaborando con cantantes como Sabrina , Ana Belén… En 2002 tuve un debut que fue muy exitoso y a partir de ahí empecé a moverme yo solo, teniendo en cuenta que en mi casa mis padres eran artistas profesionales.

P: ¿ Sintió curiosidad en este mundo desde muy pequeño al tener la referencia de sus padres?

R: Bueno de alguna manera más que curiosidad era algo que yo tenía en mi casa muy cercano, digamos que al criarme en una casa donde todos eran artistas para mi era lo normal, ya que en mi casa no se veía como algo extraordinario.

P: Además de cantante tengo entendido que también es periodista ¿Por qué estudió periodismo?

R: Porque soy un hombre de letras, me gustaba mucho la radio, entonces llegó el momento de estudiar una carrera universitaria y me decidí por el periodismo pues siempre me ha gustado el mundo de la comunicación.

P: Aparte de sus padres ¿Tiene algún otro referente en la música?

R: Bueno, pues yo me he criado entre artistas, sobretodo he conocido, yo creo que, a los mejores artistas flamencos de los últimos veinte o veinticinco años. He conocido muy bien a Paco de Lucía o a Enrique Morente que han sido artistas que me han gustado y que he seguido mucho.

P: En múltiples entrevistas, siempre menciona a su padre como un genio de la música ¿ Podría explicarnos que significó para usted y el resto de España la música de un grande como `Juanito Valderrama´?

R: Yo creo que forma parte de nuestro patrimonio cultural, de la copla, del flamenco… el es un símbolo de este país, y pienso que su música es imperecedera y que quedara ahí como un clásico. Con el tiempo cada vez se le dará más importancia porque se tomara la perspectiva de la importancia que tuvo, que fue mucha.

P: ¿Siente una mayor responsabilidad en su música al llevar el apellido de Valderrama o lo lleva con naturalidad?

R: No se puede llevar con naturalidad porque te condiciona desde el primer momento. Es un apellido que pesa mucho, que es muy grande, entonces por una parte al principio de tu carrera te abre puertas pero después no te puedes escapar de el y siempre esta contigo la sombra de quien estuvo antes que tu, entonces es una gran responsabilidad.

P: Háblenos un poco de su música ¿Se sintió acogido cuando tomó la decisión de dar el salto al mundo del flamenco y la copla?

R: Sí, al principio siempre hay mucha curiosidad y al venir de una casa de artistas, ser tus padres cantantes, la gente te acoge aunque eso después hay que mantenerlo a lo largo del tiempo.

P: El pasado 8 de Noviembre presento su nuevo disco `Mujeres De Carne y Verso´ ¿ Cuál es su objetivo al crear un proyecto que apuesta por las mujeres poetas con un elenco totalmente femenino?

R: Pues revindicar el papel de la mujer en la poesía y también, como instrumentista. Las poetas han estado muy poco reconocidas, muy pocas de ellas están en los libros, y luego las mujeres músicas tampoco ocupan el lugar que merecen, por lo que mi objetivo es recuperar ese patrimonio tanto poético como musical que tenemos ahí y hacer algo en favor de la igualdad.

Fuente: Instagram- @juanvalderramaoficial

P: ¿Cuál es su proceso de composición para crear las letras de sus canciones? ¿Tiene algún patrón fijo?

R: No existe ningún patrón fijo, eso depende de cómo te coja el cuerpo. Normalmente yo siempre escribo primero la letra y sobre el verso creo la música.

P: ¿Cuál es el disco con el que más haya disfrutado y que más le identifique de toda su trayectoria musical?

R: Siempre el último, para todo los artistas nuestro disco preferido es el último que hemos hecho, el más reciente. A todos los que le pregunten te van a contestar lo mismo.

P: Respecto a la juventud ¿ Crees que el flamenco y la copla, hoy en día, no están suficientemente reconocidos como tiempos atrás?

R: No, yo creo que la juventud tiene su tiempo y su música. Yo también tenía esa edad , cuando era un chaval no escuchaba copla ni flamenco, escuchaba los grupos de mi época, los grupos de las movidas, los grupos heavies y lo que a mi me gustaba en ese momento, entonces hay alguna juventud que siente pasión por el flamenco sobretodo y por la copla pero yo creo que es una música más adulta a la que te vas acercando cuando vas siendo más mayor.

P: ¿Qué consejo le darías a cualquier joven que quiera dedicarse a este ámbito de la música?

R: Que lo intente hasta desfallecer, que merece la pena de verdad y que sea el mismo equivocándose y probando mil cosas. Que no copie a nadie y que lo haga como le salga en el momento.

P: ¿Es muy difícil triunfar en estos tiempos?

R: Nunca fue fácil pero en estos tiempos es muy difícil porque somos muchos y todo el mundo tiene un canal de YouTube y todo el mundo sube sus canciones por lo que hay overbooking, pero nunca ha sido fácil crecer profesionalmente en este oficio.

P: Para finalizar ¿con qué palabra definirías el papel de la música a día de hoy en su vida?

R: Pues mi vida (risa). Es mi vida entera, yo vivo para mi oficio y para hacer canciones y cantárselas a la gente.