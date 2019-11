Taylor Swift, gran triunfadora de los American Music Awards 2019

Los tradicionales y aclamados American Music Awards se celebraron un año más, en esta ocasión presentados por Ciara, en el Nokia Theater de la ciudad de Los Ángeles. Como en cada edición, los artistas más populares y los nominados de este 2019 se reunieron en una ceremonia donde la música fue la gran protagonista. En VAVEL te ofrecemos un repaso de la memorable gala que se extendió por más de dos horas.

La gran noche de Taylor Swift

Taylor cantando en los AMAs 2019. Fuente: Billboard

Taylor Swift acabó la entrega de premios con 6 estatuillas. La cantante, no solo arrasó las 5 categorías en las que estaba nominada (Artista del Año, Mejor Album Pop/Rock por "Lover", Mejor Artista Contemporanea, Mejor Artista Femenina y Mejor Video por "You Need To Calm Down"), también recibió un premio especial como "Artista de la Década", un galardón que premia a toda su exitosa trayectoria musical y que sólo se ha entregado en el pasado en dos ocasiones. Para celebrarlo, la artista ofreció un grandioso espectáculo musical que se extendió durante más de 20 minutos donde interpretó algunos de sus grandes hits de estos últimos 10 años, como "I Knew You Were Trouble", "Blank Space", "Love Story", "The Man", "Lover" y "Shake It Off", esta última acompañada por Camila Cabello y Halsey.

Además, con los 6 premios de esta edición, acumula ya 29 AMAs, destronando así a nada más y nada menos que Michael Jackson, el cual cuenta con 24 estatuillas de estos premios. Sin duda, noche redonda para Swift, la cual cuenta con un éxito a la altura de muy pocos artistas en Estados Unidos.

El retorno de Selena Gomez

Selena Gomez se subió en la noche del domingo a un escenario por primera vez en dos años, cuando lo hizo también en la edición de los AMAs 2017. En esta ocasión, la artista fue la encargada de abrir la gala interpretando un medley de los dos primeros singles de su segundo album en solitario (que verá la luz el 10 de enero de 2020), "Lose You To Love Me" y "Look At Her Now", en una transición de tonos fúnebres a vivos colores y bailes de acuerdo con la temática de ambos temas. Sin duda, una gran ocasión para celebrar la inmejorable acogida de estas dos canciones que han colocado a Gomez como una de las artistas más sonadas de este último tercio del 2019.

Billie Eilish, fenómeno imparable

Con tan solo un álbum bajo el brazo, Billie Eilish volvió a demostrar en los AMAs que es una artista que ha venido para quedarse. Además de deleitar al público con una gran actuación de su tema "All The Good Girls Go To Hell", consiguió ganar dos de los cinco premios a los que estaba nominada: "Mejor artista nuevo" y "Mejor artista alternativo". Gran debut en estos galardones para esta artista que está a punto de cumplir 18 años y tiene una gran carrera musical por delante.

Camila Cabello y Shawn Mendes, otros grandes protagonistas

Cabello y Mendes, dos artistas que por separado han cosechado grandes logros musicales, unieron sus voces y derrocharon pasión y complicidad sobre el escenario de los AMAs para interpretar una de las canciones más reproducidas de este 2019: "Señorita". Además, tal canción fue posteriormente galardonada como "Mejor Colaboración".

Green Day, Halsey y más actuaciones de la noche

Otros de los artistas que se subieron al escenario fueron la veterana banda Green Day, que ofrecieron gloriosos minutos llenos de rock al interpretar sus temas "Father of All" y "Basket Case", haciendo enloquecer a un público entregado. Halsey, que recibió el premio a "Mejor canción pop" por "Without Me", ofreció una actuación diferente al interpretar "Graveyard", y recurriendo al arte, la artista, que comenzó su actuación en un escenario blanco en su totalidad, al igual que ella, finalizó la canción llena de pintura de diversos colores. Los Jonas Brothers, que, aunque estaban nominados y no pudieron acudir a la gala, cantaron su tema "Only Human" desde su concierto en la ciudad norteamericana de Seattle.

Dua Lipa sacó su lado más pop interpretando su flamante tema "Don't Start Now", rodeada por más de 20 bailarinas para firmar una actuación similar a la que ya ofreció durante los EMAs que se celebraron recientemente en Sevilla. Lizzo, que ha arrasado en las nominaciones a los Grammy, pausó el ritmo de esta trepidante gala al interpretar la balada "Jerome". Por último, Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott se unieron para interpretar "Take What You Want", en una actuación llena de humo, fuego y luces para una intensa puesta en escena.

Lista completa de ganadores

Camila Cabello y Shawn Mendes. Fuente: Billboard

ARTIST OF THE YEAR

Drake

Ariana Grande

Halsey

Post Malone

Taylor Swift -- GANADORA

NEW ARTIST OF THE YEAR

Luke Combs

Billie Eilish -- GANADORA

Lil Nas X

Lizzo

Ella Mai

COLLABORATION OF THE YEAR

Lady Gaga & Bradley Cooper, “Shallow”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Marshmello & Bastille, “Happier”

Shawn Mendes & Camila Cabello, “Señorita” -- GANADORA

Post Malone & Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

TOUR OF THE YEAR

BTS -- GANADORES

Ariana Grande

Elton John

P!nk

Ed Sheeran

FAVORITE MUSIC VIDEO

Billie Eilish, “Bad Guy”

Ariana Grande, “7 Rings”

Halsey, “Without Me”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Taylor Swift, “You Need to Calm Down” -- GANADORA

FAVORITE SOCIAL ARTIST

BTS -- GANADORES

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

Shawn Mendes

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Drake

Khalid -- GANADOR

Post Malone

Lil Nas X. Fuente: Billboard

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift -- GANADORA

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

BTS -- GANADORES

Jonas Brothers

Panic! At The Disco

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ariana Grande, Thank U, Next

Taylor Swift, Lover -- GANADORA

FAVORITE SONG – POP/ROCK

Halsey, “Without Me” -- GANADORA

Jonas Brothers, “Sucker”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Panic! At The Disco, “High Hopes”

Post Malone & Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP

Cardi B -- GANADORA

Drake

Post Malone

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP

Meek Mill, “Championships”

Post Malone, “Hollywood’s Bleeding” -- GANADOR

Travis Scott, “Astroworld”

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” -- GANADORES

Post Malone, “Wow.”

Travis Scott, “Sicko Mode”

FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

Chris Brown

Khalid

Bruno Mars -- GANADOR

FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

Beyoncé -- GANADORA

Lizzo

Ella Mai

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

Chris Brown, Indigo

Khalid, Free Spirit -- GANADOR

Ella Mai, Ella Mai

FAVORITE SONG – SOUL/R&B

Khalid, “Talk” -- GANADOR

Lizzo, “Juice”

Ella Mai, “Trip”

FAVORITE ARTIST - ALTERNATIVE ROCK

Billie Eilish -- GANADORA

Imagine Dragons

Panic! at the Disco

FAVORITE ARTIST - ADULT CONTEMPORARY

Maroon 5

P!nk

Taylor Swift -- GANADORA

FAVORITE ARTIST - LATIN

Bad Bunny

J Balvin -- GANADOR

Ozuna

FAVORITE ARTIST - ELECTRONIC DANCE MUSIC

Avicii

Marshmello -- GANADOR

The Chainsmokers

FAVORITE SOUNDTRACK

A Star Is Born by Lady Gaga & Bradley Cooper

Bohemian Rhapsody by Queen -- GANADOR

Spider-Man: Into the Spider-Verse