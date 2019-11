Freedonia: “El crowdfunding es un enlace con el público”

Freedonia es una banda de referencia en la escena nacional de música soul y funk formada por una voz incendiaria y ocho músicos que rezuman creatividad, poseen una potente sección rítmica y ofrecen un directo demoledor. El grupo madrileño nació en 2006 y lo que comenzó como una aventura de amigos fue creciendo hasta convertirse en un auténtico estruendo musical que cuelga constantemente el cartel de “entradas agotadas” y logra ser Trending Topic en España.

A la entrevista acuden Israel Checa, baterista, el cual comenzó alrededor del 1993 como batería y no ha cesado su actividad; y Ángel Pastor que toca tanto la guitarra eléctrica y la armónica en el grupo.

Empezamos hablando sobre lo inicios del grupo, un grupo que se creó en 2006, pero ¿cómo surgió la idea?, “éramos unos amigos que iban a clases de música, nos juntamos había buen rollo y como cada uno tocaba un instrumento pues empezamos a hacer covers de temas sobre todo de jazz y eso se fue complicando hasta ir perfilando que tipo de música hacer”, nos cuenta Ángel.

Han tenido siempre un público fiel, que han estado siempre allí desde el principio y gracias a ese apoyo del público han podido ir sacando sus discos, “estamos muy agradecidos, a veces sorprendidos de tener ese apoyo, nunca es fácil hacer un crowdfunding, nunca sabes que te vas a encontrar”. Siguiendo el hilo del crowdfunding, es algo arriesgado ya que no dependes de ti a la hora de tener la financiación, ¿habrá una segunda opción en caso de que eso se acabe?, “el crowdfunding es un enlace con el público, aparte de darnos la oportunidad de ser independientes da la oportunidad de hacer lo que queremos y eso es muy difícil encontrarlo por otro lado. Mientras nosotros podamos seguir contando con ellos lo seguiremos haciendo”, nos afirma Israel.

Muchos son los grupos que desde el inicio buscan llegar a lo más alto, que más que el disfrutar con la música lo que quieren es disfrutar con la fama, pero Freedonia no es uno de ellos, “cuando empezamos lo hicimos por pasarlo bien, por satisfacer nuestra inquietud personal. Luego vas haciendo lo que te fusta, intentándolo hacer mejor, si al final llegas a poder girar en España y en Europa pues mejor”.

En los medios de comunicación, hemos podido leer muchas veces que Freedonia son los claros referentes en la música negra, en el soul y en el funk en España, pero ¿qué sentirán ellos al respecto de esto?, “no nos sentimos referentes de nada, son típicas cosas que suele decir la prensa, nosotros nos sentimos bien con lo que hacemos, el hecho de tener una banda durante 14 años, que siga adelante con la frescura y las ideas a día de hoy es lo mejor”, una afirmación que nos hace ver la gran humildad con la que cuenta la banda.

Freedonia habla de la libertad y la igualdad de las personas en sus canciones, algo que debería ser lo más normal del mundo, pero desgraciadamente hay gente que no cree en estas cosas, por lo que decidimos preguntarle a Ángel si en algún momento han tenido problemas a la hora de ser contratados por ciertas personas que no comparten sus opiniones, a lo que nos responde lo siguiente: “No hemos tenido problemas, si alguien ha decidido no contratarnos, no nos hemos enterado. Si alguien tiene una ideología contraria a la nuestra, que al fin y al cabo hablamos de unidad entre todos, de igualdad entre hombres y mujeres, me imagino que ya solo el estar hablando de una banda de una música negra, no le interesa contratarnos y a nosotros tampoco”, una respuesta más que sensata, “hablar de derechos humanos no debería ser un problema”, añade Israel.

Pasamos a hablar de su último disco, Conciencia, el cual está disponible en las plataformas digitales y que saldrá a la venta en físico este viernes, Conciencia se encuentra inspirado en un discurso del premio Nobel José Samargo, los miembros de Freedonia nos cuentan la profundización del disco: “los temas de conciencia tienen un hilo conductor de temas que están pasando actualmente y con los que nosotros llegamos al mismo punto de la conciencia, con herramientas como pueden ser la empatía o la sensibilidad”. Este disco tiene un estilo más de los 70, es un rock más puro, ¿a qué se deberá esto?, “vas cogiendo influencia que vas escuchando o que te apetece hacer, el primer disco fue un ejercicio de estilo, pero a partir de ahí intentamos simplemente hacer música, evidentemente partido de esa música negra, todos aportamos nuestro granito de arena en los temas y cada uno tiene influencias diferentes”.

Para finalizar les preguntamos qué a que se dedicarían si no fuesen músicos y ambos nos responden de forma parecida, afirman que les gustaría vivir en el campo, alejados del bullicio de la ciudad.