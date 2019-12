Final Interncional de Red Bull: Bnet "vino como reserva y se fue como campeón"

Miles de personas se reunían en la plaza del antiguo Palacio de los Deportes de Madrid desde horas antes del evento, había en ambiente de batallas, después de 6 años el público español tenía ganas de una Final Internacional. A las 17h empezaron a abrirse los accesos del WiZink Center y la gente fue accediendo a las diferentes zonas del recinto, un recinto que contaba con sofás, zonas de descanso y puestos de varias cadenas famosas de comida.



Llegaban las 19:30, llegaba la hora de la verdad, los gallos se encaminaban a la sala del sorteo del cuadro, un cuadro que nadie se esperaba que acabase como acabo, el sorteo fue presentado por Clipper y Babi de Blackbull. En el lado izquierdo del cuadro nos encontrabamos: Jaze Vs SNK, Lobo Estepario Vs Zasko Master, Carpediem Vs Bnet y Franco Vs Yartzi. Por la derecha nos encontrabamos la zona de la muerte en la parte baja del cuadro: Valles-T Vs Chang, Jokker Vs Litzen, Tito MC Vs Trueno y la gran batalla de octavos Aczino Vs Wos, la final de las dos últimas finales internacionales iba a ser este año en octavos.



Llegaron los octavos y volvieron las míticas rondas a sangre de los primeros años, 1 minuto libre para cada uno. SNK le ganó fácil en la primera batalla de la noche a un Jaze que no terminó de entrar en la batalla. Zasko se llevó la segunda batalla de la noche tras una réplica ante Lobo Estepario. Bnet venció a Carpediem con una decisión dudosa de los jueces que fue recriminada por el público madrileño. Cerrando el lado izquierdo Franco no pasó de ronda ante un Yartzi que empezó dando un gran nivel.



Por el lado derecho Valles-T se impuso a un Chang que destacó por su vestimenta. Jokker derrotó a Litzen en la sexta batalla de octavos. Llegabamos a los cruces de la muerte, Trueno derrotó a Tito MC y Trueno enfrentaría en cuartos contra un campeón internacional. En la gran batalla de octavos, Aczino y Wos se peleaban el optar al bicampeonato y tras dos réplicas el mexicano se impuso al argentino.



En los cuartos la primera ronda era de temáticas y la segunda con 3 emoticonos. Comenzaban los cuartos con SNK imponiéndose a Zasko, en la segunda batalla, Bnet dió un nivelazo para eliminar a Yartzi, por la derecha, Valles-T seguía demostrando que estaba capacitado para llevarse el cinturón y venció a Jokker; y en la última batalla de cuartos de final, Aczino se impuso ante un gran Trueno.

En la semifinales la primera ronda era un minuto de cada uno con palabras y la segunda ronda era "a capella" con objetos. Bnet hizo una de las mejores batallas de la noche y eliminó a SNK. En la otra semifinal de la noche, Valles-T derrotó al campeón internacional Acizno tras dos réplicas. En el tercer y cuarto puesto, Aczino se ganó el puesto en la próxima Final Internacional tras ganar a SNK.

Llegó la gran final de la noche, la primera ronda fue un minuto cada uno con base puesta por un grupo de flamenco, la segunda ronda 120 segundos a 2x2 y la última 4x4 a 120 segundos. Tras esas tres rondas, el jurado dió réplica y luego Bnet consiguió alzarse con el cinturón terminando la batalla con su ya famosa frase: "Vine como reserva y salí como campeón".