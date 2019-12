Entrevista. Sweet California: "Es por los fans por lo que hemos hecho este disco"

Con “Infatuated” Sweet California se daban a conocer en el panorama musical español, convirtiéndose en una de las Girlbands más importantes en España.

Además de mucha música, Alba, Tamy y Sonia han encontrado en este proyecto una segunda familia y eso se lo hacen transmitir a los fans, a los que le dedican su nuevo disco.

Tras siete años en el panorama musical siguen triunfando y se han reunido con vavel para presentar su nuevo álbum “Hits Reloaded” un álbum que presenta nuevas versiones de sus grandes éxitos y cuatro canciones inéditas.

P: Para quién que no conozca aún a Sweet California, ¿cómo surgió este proyecto?

Tamy: Sweet California surgió de la mano de una persona que hizo unos determinados castings y dio con nosotras.

P: ¿Cuáles fueron sus influencias musicales ?

Tamy: “Es verdad que cada una tenemos diferentes influencias musicales. Por ejemplo, Alba es amante del flamenco, a Sonia le encanta un montón de música, rollo Michael Jackson y a mí, la verdad, es que me gusta muchísimo el soul”.

P: ¿Qué tienen en común más allá de Sweet California?

Tamy: Pues tenemos un montón de cosas en común las tres. Cada vez que pasa más el tiempo y estamos juntas, como dice el dicho, todo se pega y somos almas gemelas las tres.

P: Después de todos estos años en la música, ¿qué les ha aportado cada uno de sus discos?

Tamy: Cada disco es diferente porque cada uno refleja una etapa distinta, con diferentes ritmos, diferente música, diferentes emociones, pero cada uno de ellos es especial como lo es este que viene.

P: ¿Cuándo empezaron pensaban que su estilo musical iba a ser tan variado?

Tamy: No, nosotras siempre hay algo que respetamos muchísimo que es el pop y eso nos acompaña, pero claro sufre muchos cambios a lo largo de la historia y sobretodo nosotras que llevamos siete años. Cada año hacemos un tipo de música que se lleva más y lo bueno es que nos adaptamos e intentamos seguir bastante la tendencia.

P: ¿Qué creen que aporta a su música trabajar en conjunto?

Tamy:“Es súper importante trabajar en equipo. Nosotras encima somos tres y eso, la verdad, es que es genial, porque el tres es un número maravilloso, que nos ayuda a que poco a poco vayamos trabajando , que salgan las cosas y que hoy en día podamos estar ahí al pie del cañón. Para mí es muy importante.

P: Después de tantos conciertos y firmas, ¿Qué sienten cuando ven a tanta gente que les sigue?

Tamy: Es brutal. Después de tantos años, que siga habiendo gente que viene a los conciertos, a las firmas... Es de agradecer. Nosotras no podemos estar más agradecidas a toda esa gente que viene, que se ha unido, que sigue y solo tenemos, pues eso, palabras de amor para ellos.

P: ¿Cómo surgió la idea de realizar un disco recopilatorio para esta nueva etapa?

Tamy: La idea de sacar este disco fue por los fans. Cuando venían a los conciertos nos decían: “Pues queremos que canteis esta o esta”, y es verdad que las canciones ya se han quedado un poco anticuadas y por eso hemos hecho una renovación de esos grandes éxitos de nuestras carrera. Los hemos regrabado y les hemos dado una vuelta con una producción mucho más actual y, por supuesto, ya no solo esos temas sino además cuatro temas inéditos que van a dar aún más novedad.

P: ¿Por qué creen que los sweeties tienen que comprar este nuevo disco que tiene canciones que ya han escuchado? ¿Qué aportarán estas nuevas versiones al mercado?

Tamy: Realmente es por los fans por lo que hemos hecho este disco y confiamos en que les pueda gustar incluso más que la versión de siempre. Tenemos además muchas ganas de poder empezar una gira y empezar a cantar estos nuevos temas regrabados y les animamos un montón a que lo compren, a que lo escuchen, porque no es una reedición tal cual, sino algo inédito y súper nuevo.

P: ¿Se podría decir que “Hits Reloaded” es una forma de resumir su pasado, presente, e incluso, lo que está por venir?

Tamy: Sí, más bien nuestro pasado y presente, porque nosotras nos centramos mucho en el presente y en el ahora, lo más importante para el futuro es trabajar y estar aquí en el presente y lo bueno es que tenemos un pasado maravilloso que mostrar pero nosotras estamos aquí y ahora, no pensamos en el futuro, ni en lo que venga, ni en nada, pensamos en el presente.

P: ¿Por qué han elegido “lunes” como single promocional y no otro?

Tamy: Hemos elegido “Lunes” como primera canción al igual que “Me gusta” para que la gente tuviese esas dos canciones. Por una parte, está una balada en español que a nosotras nos ha funcionado muy bien desde “Vuelves”, “Vuelvo a ser la rara”, “El amor es el amor”... Y queríamos aportar ese lado un poquito nuestro, y por otra parte, “Me gusta” porque tiene ese lado de baile, actual, entonces son esas dos nuestras apuestas.

P: Teniendo en cuenta los sonidos de temas como “Lunes” o “Me gusta”, ¿las nuevas canciones se acercarán a este estilo?

Tamy: No tienen nada que ver. Está “Fruta dulce” que es una canción con un rollo que nos ayuda muchísimo en los conciertos para poder bailarla y cantarla y luego la otra es una cover de “Groove Is In the Heart” que es un tema de los 90 que nos encanta y que nos ponían nuestros padres un montón y hemos querido darle ese toque Sweet.

P: ¿Qué historias contarán esos nuevos temas? ¿Se ven reflejadas en ellos?

Tamy: Nosotras nos vemos súper reflejadas en nuestro grupo y en nuestra carrera ahora más que nunca, porque siempre intentamos dar nuestro toque y sí, nos vemos reflejadas en nuestros temas.

P: ¿Cuál es la canción más especial para ustedes del disco? ¿Por qué?

Tamy: Son todas especiales, una por una, porque cada una ha tenido su tiempo, incluso las que hemos regrabado y esto es como quien tiene un hijo o varios y te dan a elegir, no te puedes decantar. Si estás en un momento más tierno, más invierno y tal pues te pones “Lunes”, que de repente estás de fiesta pues más “Me gusta”,encima de los escenarios “Fruta dulce”, rollo así como una fiesta de disfraces “Groove Is In the Heart”, según el momento.

P: ¿Cuál ha sido su mejor experiencia creando el disco?

Tamy: La amistad que tenemos las tres, como estamos de unidas y lo claro que lo tenemos todo porque vamos a una, si es verdad que cada una tiene sus gustos, su vida y demás, pero tenemos algo muy claro que es la dirección del grupo, a dónde vamos, entonces lo tenemos todo tan claro que es súper bonito, que entre nosotras al final esto ya es como una empresa es como es como un trabajo y vamos a una y eso es brutal. Poder trabajar en algo que te llene cada día, que te levantas y dices me voy a trabajar y sales con energía, compartirlo encima las tres, que somos como ese grupo de cuando la gente recuerda: “ay pues yo tenía un grupo de amistad que éramos súper amigas” pues nosotras casualmente de pequeñas no tuvimos eso y lo estamos teniendo ahora, encima trabajamos juntas, osea que es brutal.

P: ¿Habrá gira de “Hits Reloaded”?

Tamy: Sí claro, lo que pasa es que el otro día acabamos esta gira y queremos centrarnos en la gira que viene ahora de firmas que empieza el día 7 en Alicante, luego va Valencia el día 8 y también Madrid, Barcelona y Sevilla y lo más importante después, es tener unos días de descanso con la familia en navidades, que a nosotras siempre nos gusta estar con la familia, yo por ejemplo tengo la suerte de ser de Madrid pero mis compañeras son una de Alicante y otra de Sevilla y es importante también el momento familiar para recargar energía y una vez volvamos de las navidades claro que sí nos plantearemos una gira, pero todo despacito y con buena letra porque nosotras en la gira es donde más responsabilidad tenemos porque al final hemos hecho una gira de 50 conciertos y a la gente no se le puede engañar ni nada, así que tenemos la responsabilidad de que la siguiente gira sea muchísimo mejor que la anterior.

P: Ya han colaborado con artistas como CD9, Juan Magán, Danny Romero... ¿ Con qué artistas más les gustaría colaborar o tienen pendiente alguna colaboración?

Tamy: Tenemos pendientes dos colaboraciones con dos artistas maravillosos pero por ahora no podemos decir nada. También ha salido una colaboración hace poco en México con Axel Muñiz, que hace poquito nos dieron la noticia de que ha llegado al número diez en México de las canciones más escuchadas. A nosotras nos queda aún mucha gente con la que colaborar, estamos siempre abiertas a colaboraciones y ojalá surjan muchísimas más.

P: ¿Hay alguna pregunta que nunca les hayan hecho y les gustaría que les realizasen en una entrevista? Si es así ¿Cuál?

Tamy: No, a lo largo de siete años nos han hecho muchas preguntas.