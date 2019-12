"The Stranded": una serie tailandesa que recuerda a "Lost"

The Stranded es una serie tailandesa original de Netflix que recuerda en más de un aspecto a Lost (Perdidos), la serie creada por J. J. Abrams que fue retransmitida por la cadena ABC de 2004 a 2010 y cuyos giros y final todavía tienen a la gente hablando sobre ella en la actualidad. La serie está dirigida por Sopon Sukdapisit, conocido por dirigir películas de terror como Coming Soon (2008), The Swimmers (2014) o The Promise (2017), y de momento cuenta con una primera temporada de 7 episodios que se estrenó el 14 de noviembre de este año.

La sinopsis de la serie es la siguiente: Después de que un tsunami golpeara la isla durante la fiesta de graduación, los alumnos de un instituto de élite se encuentran aislados en la isla donde se encuentra dicho instituto. Después de que pasen varias semanas sin que nadie del exterior intente rescatarlos, los alumnos se hacen a la idea de que deberán regresar al continente por sus propios medios. Pero la tarea no será fácil, no solo porque deberán reparar un pequeño barco para escapar sino porque también hay una misteriosa fuerza sobrenatural en la isla que no parece dispuesta a dejar que los jóvenes logren su objetivo.

La historia es interesante y la serie entretendrá bastante a los miembros del público y le dejará con ganas de más. Dicho esto, el guión tiene algunos fallos, se podría haber respondido a alguna pregunta más de las respondió (si no hay segunda temporada la historia quedará muy incompleta) y en ocasiones parece que las cosas están pasando demasiado deprisa (a esta temporada no le hubiera sobrado algún episodio más) pero la serie carece de ningún fallo que se pueda considerar imperdonable.

Los personajes son el punto fuerte de la serie. Si bien al principio puede parecer que son simplemente un grupo de niños mimados atrapados en la isla, unos personajes bastante planos, esto no es así. A lo largo de la temporada la serie permite al espectador conocer y ver evolucionar a los personajes principales consiguiendo que este empatice y sienta diversas cosas por ellos.

Las actuaciones de los miembros del reparto son muy buenas en general. Las actuaciones de Papangkorn Lerkchaleampote, que interpreta al personaje principal de la serie, Kraam, Chutawut Phatrakampol, que interpreta a uno de los protagonistas masculinos, Anan, y Chayanit Chansangavej, que interpreta a una de las protagonistas femeninas, May, sobresalen del resto.

El trabajo detrás de las cámaras es también de buena calidad. A lo largo de la serie se puede notar bastante la experiencia que tiene el director con el cine de terror: se le da bien rodar escenas tensas y crear una atmósfera tétrica para las escenas que lo necesiten. El trabajo de escenografía es fantástico y los efectos no están mal, aunque el CGI de alguna escena es mejorable.

Es por todo esto que The Stranded se lleva una nota de 6,5/10. No es una serie perfecta y de momento no parece que vaya a despertar tantas pasiones como Lost, pero es una buena serie para ver cuando se tenga un rato libre, ya sea por la noche después de trabajar o una tarde de fin de semana.

Ficha de la Serie

Director: Sopon Sukdapisit

Guionistas: Christian James Durso; Sopon Sukdapisit; Kaenipa Phanakorn; Nataporn Rattanachaiwong; Steven Sims; Chawanwit Imchai

Reparto: Papangkorn Lerkchaleampote; Chutawut Phatrakampol; Oabnithi Wiwattanawarang; Chayanit Chansangavej; Kittisak Patomburana; Ticha Wongthipkanont; Chaleeda Gilbert; Chanya McClory; Sinjai Plengpanich

Duración: 7 episodios (1ª temporada)

Fecha de Estreno: 14 de noviembre de 2019.

Tráiler