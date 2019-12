Seis producciones que llegarán a HBO y Netflix en 2020

En el siguiente artículo compartimos algunos títulos que serán parte de los estrenos del próximo año en la cadena televisiva HBO y en el sitio de streaming Netflix.

Producciones HBO

Avenue 5

Corresponde a una producción de ciencia ficción cómica protagonizada por Hugh Laurie, recordado por su papel de Dr. House. En esta oportunidad, Laurie interpretará Ryan Clark, el capitán de la nave espacial Avenue 5, la cual tiene por objetivo el turismo alrededor del Sistema Solar.

La serie está ambientada 40 años en el futuro y está creada por Armando Iannucci (Veep), su estreno está previsto para enero de 2020.

The Undoing

Miniserie que corresponde a la adaptación de la novela You Should Have Known, escrita por Jean Hanff Korelitz. Esta producción audiovisual será protagonizada por Nicole Kidman, Hugh Grant y Donald Sutherland.

La trama se centra en una terapeuta quien es testigo de una trágica y violenta muerte, esto desencadenara inesperados cambios en su vida. La serie aún no tiene fecha de estreno definida.

I Know This Much Is True

Producción que estará protagonizada por Mark Ruffalo interpretando a hermanos gemelos (Dominick y Thomas Birdsey), la trama se centra en Estados Unidos del siglo XX, en el cual la traición, el sacrificio y el perdón tienen un rol crucial en esta adaptación del libro homónimo de Wally Lambs.

La miniserie aún no tiene fecha definida para su estreno.

Producciones Netflix

Mesías

Formada por un total de 10 capítulos, esta producción de Netflix es una ficción creada por Michael Petroni, quien representa la eventual segunda llegada de Jesús en el siglo XXI. La serie estará protagonizada por Michelle Monaghan, quien encarnará a Eva Geller una agente de la CIA que comienza a investigar a un extraño hombre (Medhi Dehbi) que comienza a alterar el orden público en Estados Unidos con el respaldo de varios seguidores.

Esta serie se estrenará el 1 de enero de 2020.

Ragnarok

Creada por Adam Price (Borgen), esta ficción de origen nórdico se ambienta en la ficticia ciudad de Edda y tiene como tema de fondo los efectos del cambio climático en la humanidad. Sus protagonistas, será estudiantes de una escuela secundaria y, además, se incluirá elementos de la mitología nórdica.

Esta producción llegará a la plataforma de streaming el 31 de enero.

The Haunting of temporada 2

Luego del éxito de la primera temporada, esta serie de terror y suspenso estrenará una secuela. Sin embargo, la historia de este nuevo ciclo no tendrá relación a la familia Crain, a la cual conocimos en los primeros episodios de esta producción.

Ya es sabido, que el título "The Haunting of” corresponderá a una antología con próximas temporadas que se centrarán en diversas historias de casa embrujadas. En el caso del segundo ciclo, el nuevo título será The Haunting of Bly Manor, la cual corresponderá a una adaptación de la novela The Turn of the Screw escrita por Henry James en 1898.

En el elenco están contemplados los actores Henry Thomas, Victoria Pedretti y Catherine Parker. La fecha de estreno aún no está confirmada.