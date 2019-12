Bryan Adams conquista a Sevilla con su rock más clásico

El canadiense Bryan Adams realizó una parada en Sevilla dentro de su flamante tour "Shine A Light" (nombre que también recibe su decimocuarto trabajo de estudio). El artista completó dos horas de glorioso rock, juntando sus grandes clásicos de las tres últimas décadas con temas más recientes, dejando eufórico a un público que casi completaba el aforo del Polideportivo San Pablo.

El escenario estaba enmarcado por una pantalla de fondo blanca con la silueta de perfil del artista (asemejando la portada del álbum "Shine A Light"), comenzando así la cuenta atrás para que Bryan se subiera al escenario, y a las 21.15 horas, el canadiense por fin apareció junto a su banda, Gary Breit (teclista), Solomon Walker (bajista), Mickey Curry (batería) y Keith Scott (guitarrista).

El show arrancó con uno de sus temas más recientes, "The Last Night On Earth", consiguiendo agradar al público desde los primeros acordes de la canción. Sin duda, un inmejorable pistoletazo de salida que auguraba un concierto inolvidable. Le siguieron posteriormente los temas "Somebody", "Run To You" y "Shine a Light". Uno de los momentos más esperados de la noche vendría a continuación, cuando Bryan interpretó su aclamado éxito durante tantos años: "Heaven", acompañado de una marea de teléfonos de un público que inundaron el pabellón con luces y sus voces, además del destacado solo de Keith Scott, guitarrista que además consiguió hacerse con varios momentos de protagonismo, gracias a sus buenos riffs y su talento con este instrumento que no dejaron indiferente a nadie.

El concierto volvió a subir la intensidad con los temas "Go Down Rockin" y "It’s Only you", exitoso tema que corresponde a una colaboración con Tina Turner y "Cloud Number Nine".

Otro de los memorables momentos fue cuando llegó el momento de cantar otro de los grandes hits de este artista internacional: "Have you ever really loved a woman". Un tema grabado con Paco de Lucía y sin duda, Andalucía era el mejor lugar para brindarle un bonito recuerdo, y así sucedió. Keith Scott tocó los acordes de este tema con una guitarra española en honor al mítico guitarrista fallecido. La adrenalina disminuyó nuevamente cuando se interpetaron dos temas de forma más pausada: "Here I Am", con guitarra y piano, y "When You're Gone" (un tema cuya versión original de 1998 corresponde a una colaboración junto a Melanie C), sólo con guitarra y la inconfundible voz de Bryan.

Los grandes clásicos se juntaron en el tramo final del concierto, con "Please Forgive Me" y la épica "Summer of 69", que auguraba el final del show. No faltó de por medio una curiosa conversación con el público y un Bryan que se atrevió a hablar español, pidiendo a dos personas de la primera fila que escogieran dos temas para cantar, resultando las elegidas "One Night Love Affair" y "Lonely Nights".

Tras finalizar la mencionada "Summer of 69'", Bryan y la banda, después de despedirse del público y abandonar el escenario, volvieron a subirse al mismo para arrancarse con "I Could Get Used To This" y "I Fought The Law". La banda abandonaría justo después de manera definitiva el escenario, y Bryan se quedó solo ante un público al cuál se metió en el bolsillo, para despedirse con "Straight From The Heart" y "All for Love", sin faltar un discurso previo para agradecer a todos los asistentes y comentando anécdotas de su estancia en Sevilla cuando era niño.

Sin duda, Bryan Adams demostró en Sevilla su madurez musical, interpretando temas de una carrera musical marcada por el éxito y el mejor rock. Y todo sin mostrar el mínimo síntoma de agotamiento pese a sus cuidados 60 años. Bryan Adams es un artista que ha vendido 65 millones de discos a nivel mundial, y es considerado un referente del rock internacional. Sin duda alguna, sigue siendo un referente para las nuevas generaciones que se siguen haciendo eco de quién es este artista, cuyo repertorio musical es más que extenso. La visita de Bryan Adams se convirtió sin duda en una de las citas musicales más importantes de este 2019 de la capital hispalense, ya que el canadiense es tanto un referente musical como emocional, gracias a su voz ronca que deleita a todos, por no hablar de que muchos de sus temas son considerados auténticos himnos, además de ser un artista que mantiene viva la de la historia del rock lejos de las emergentes modas musicales.

Galería de fotos de Elena Pérez