Greta Thunberg se dirige a los políticos: "El cambio viene os guste o no"

La joven activista llegó al muelle lisboeta de Santo Amaro a bordo de 'la vagabonde' después de tres semanas cruzando el atlántico en muy malas condiciones meteorológicas, lo que ha retrasado su llegada.

Greta thumberg se negó a viajar en avión por la gran contaminación que producen, lo que le ha llevado a cruzar el atlántico en dos ocasiones: inicialmente en agosto viajó en velero para acudir a la cumbre medioambiental de las naciones unidas en Nueva York, y más tarde el traslado de la cumbre del clima de Chile a Madrid la obligó a cruzar el atlántico por segunda vez en el año.

El viaje lo ha echo en compañía de su padre y de una pareja australiana, que ofrecieron a Greta la posibilidad de viajar en su catamarán. Riley Whitlum y Elayna Carrasu, los dueños del catamarán, son una pareja de 'influencers' que comparten sus viajes y experiencias acompañados de su bebé de tan solo once meses.

Tras su llegada a Lisboa, Greta se ha desplazado hasta Madrid tras diez horas de viaje a bordo del Luisitania, el tren nocturno de Renfe que conecta Lisboa con Madrid, donde se celebra la marcha por el clima hasta el día 13 de este mismo mes.

‘"El cambio viene les guste o no’", la activista climática Greta thunberg se dirigió a los políticos y a las 500.000 personas que participaron en la Marcha por el Clima, y a quienes ha dicho que los líderes ‘"del carbono’" han traicionado a la gente, y no hay que dejar que se salgan con la suya.

De este modo se ha pronunciado la joven a través de Twitter.

500,000 people marched in Madrid last night. This is the beginning of change! The world is slowly waking up to the climate and environmental crisis. Soon the people in power can no longer get away with ignoring the science. #cop25 #fridaysforfuture #climatestrike pic.twitter.com/9WVhdbuxDL

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 7, 2019

En su intervención, con la que cerró la Marcha por el Clima de Madrid, la joven destacó que los políticos: "Tienen que hacer su trabajo. Los líderes políticos nos están traicionando, y no vamos a dejar que se salgan con la suya, decimos basta ya. El cambio viene, os guste o no", ha incidido.

"Estamos saliendo de nuestra zona de confort diciendo a la gente que tiene una responsabilidad para preservar el futuro y las generaciones actuales. La esperanza no reside dentro de los muros de la Cop25, sino en la calle con todos vosotros", resaltó Greta.

Como consecuencia de la masiva afluencia de gente, la joven, por recomendación de la policía, se vio obligada a abandonar la marcha por el cambio climático a pie, poco después de dar su discurso, y se dirigió finalmente en coche eléctrico.

Greta comenzó su discurso hablando en castellano, y después ha seguido su discurso en inglés: "Estoy muy contenta de estar aquí, gracias por venir."

Thunberg ha avisado de que el planeta se encuentra "en mitad de una emergencia climática", y que es necesario "parar esta crisis", "salir de los espacios de conferencias", y "decir a la gente el poder que tienen, que tienen que tomar responsabilidades y proteger a las generaciones futuras."

"Dicen que hay 50000 personas por lo menos. Es la gente que tiene la esperanza, son la esperanza", ha declarado ante un auditorio entregado y repleto.

Finalmente, para concluir el discurso, Greta Thunberg ha proclamado que el cambio que todos necesitamos: "No va a venir de los poderosos, va a venir de las masas que demanden acción. Y nosotros somos los que vamos a hacer el cambio."

"La gente en el poder tiene que seguir nuestro impulso, porque lo estamos liderando y tienen que seguirnos porque estamos mostrando el camino", ha completado la joven activista tras 36 días de viaje poco contaminante.