Wonder Woman 1984: el inicio de una nueva era

La primera película de Wonder Woman fue todo un éxito, tanto en taquilla como en crítica, con más de 800 millones recaudados en todo el mundo. Tras la buena acogida de la película no es de extrañar que Warner se pusiera a trabajar al instante en una secuela que, pese a las expectativas sobre la fecha de estreno, se ha demorado su llegada a cines hasta 2020. En concreto la heroína estará de vuelta el 5 de junio de 2020 coincidiendo así con la fecha de entrega de su primer estreno que tuvo lugar el 23 de Junio de 2007.

De hecho, esta vez DC se ha asegurado de hacer las cosas bien y no ha dudado en repetir con Gal Gadot como protagonista (Diana Prince) y con Patty Jenkins liderando el equipo creativo detrás de cámara. Ellas parecen ser la combinación definitiva de éxito para la continuación de la historia e igualmente ambas han demostrado su entusiasmo por la película en su paso por las diferentes ComicCon en Las Vegas o Sao Paulo entre otros.

Asimismo el 7 de diciembre tuvimos la suerte de ver un pequeño adelanto del tráiler, presentado por la misma Gal Gadot en twitter:

Con solo pocos segundos de tráiler las expectativas ya crecían inmensurablemente, pero lo mejor vino después cuando se ofreció la posibilidad de adelanto del tráiler completo con la condición de publicar una foto imitando nuestra pose favorita de Diana:

Tweet us a photo of your Power Pose using #WW84 and #CCXP for a chance to be featured! pic.twitter.com/TDg0xT6fCp — Wonder Woman (@WonderWomanFilm) 2 de diciembre de 2019

Finalmente el tráiler oficial se hizo público el 8 de diciembre, se trata de un adelanto lleno de acción con música ochentera de fondo y con los años de la Guerra Fría como telón de fondo. En definitiva la película va a retomar el pasado de Diana antes de su encuentro con el resto de personajes de DC:

"Es un capítulo propio, una película completamente nueva. No es una secuela, es su propia historia". Así definía Gadot la segunda parte de 'Wonder Woman' en la pasada Comic-Con. Por tanto, dejando atrás lo ocurrido en la primera entrega ambientada en la Primera Guerra Mundial, Wonder Woman continúa sus aventuras en los años 80, tal y como en parte destapó el director creativo de DC Entertainment, Geoff Johns, con ese logo de 'WW84'.

De la misma manera, se han hecho varios homenajes a la época, como la foto publicada en redes donde se imitaba la película del “Club de los Cinco”:

Fuente: Instagram

A fin de cuentas, en este filme Diana tendrá que enfrentarse a una nueva enemiga, Cheetah (Barbara Ann Minerva), una arqueóloga amiga de Diana que consigue sus poderes tras venderle su alma a la deidad Urzkartaga.

No sabemos mucho más acerca de la trama, pero lo que es seguro tal y como ha afirmado Jenkins es que esta será la última película de Wonder Woman ambientada en el pasado, ya que en el supuesto de futuras continuaciones la historia será pensada como un proyecto contemporáneo.

En cuanto al reparto se ha sorprendido gratamente a los fans y se ha vuelto a reunir a varios actores que dieron vida al proyecto inicial, como son Chris Pine, Connie Nielsen o Robin Wright.

Fuente: póster oficial

Por otra parte, Kristen Wiig se ha unido por primera vez a la historia, para a interpretar a Cheetah, la mala de la película.

Fuente: tráiler oficial

Asimismo Pedro Pascal también se suma a la nueva aventura, interpretando el papel de Maxwell Lord. Es gracias a este personaje que entendemos la vuelta de Steve Trevor (Chris Pine) a la saga; concretamente Trevor volverá a la vida por la ayuda prestada de Wonder Woman a Lord.

Ya que inicialmente el plan de Lord es hacerse con el mayor número de artefactos antiguos posibles ya que piensa que eso lo hará inmensamente poderoso. Para ello recibirá la ayuda de Barbara Ann Minerva (Wiig) que lo acompaña en su búsqueda hasta que la relación entre ambos empeora y debido a una traición se separan. Es entonces cuando Minerva debido a uno de los artefactos se convierte en Cheetah y decide ir contra Lord.

Para defenderse Lord revivirá a Trevor y amenazará así a Diana para que lo ayude en su lucha contra Cheetah.

Finalmente destacar que el rodaje de la película se ha desarrollado en diversos lugares, como las Islas Canarias, o Almería, ya que Gadot pasó en septiembre para unas cuantas escenas. Aunque realmente el grueso de la película tiene lugar en Londres.