Ellie Goulding denuncia la contaminación del agua en su último videoclip

Ellie Goulding ha lanzado esta misma semana su ya tradicional cover navideño, recordamos que el año pasado versionó “O Holy Night”, un clásico de la Navidad. Para esta ocasión ha decidido interpretar “River” de Joni Mitchell, un tema publicado en 1971. El videoclip dirigido por David Soutar, productor de la película de One Direction, y producido por Heather Greenwood es un alegato a favor de la protección del medio ambiente. En concreto, la británica denuncia la polución de las aguas, la cual se produce sobre todo en los ríos, los lagos y el mar. Esta puede deberse a plásticos o a vertidos de aguas residuales tal como indica ACNUR.

En diciembre de 2017 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas uniéndose a la lucha contra el cambio climático y a favor de la protección de las especies. No hay duda de que Ellie Goulding es una artista concienciada con el medio ambiente. Ella misma se ha encargado de convertir una canción de ruptura amorosa en todo un cántico por la naturaleza.

En el video plasma claramente el problema de los residuos plásticos. Estos residuos llegan a los ríos y a los mares, los cuales pueden causar graves daños a la fauna marina. Al final del clip, podemos ver un árbol de Navid hecho con las botellas de plástico que los protagonistas han recogido. Greenpeace afirma que una de estas botellas tarda más o menos unos 500 años en llegar a descomponerse, el tiempo de degradación depende del tipo de plástico y de las condiciones ambientales a las que se expone (luz solar, oxígeno, agentes mecánicos). La acción del oleaje acelera este proceso y como resultado los fragmentos más grandes se van rompiendo en trozos más pequeños, generando microplásticos.

Shooting the video in Dungeness was beautiful but a timely reminder that every single piece of plastic ever made is still on this planet. Plastic stuff is everywhere and our coastlines are suffering horrendously. https://t.co/ojRwSTPuzL pic.twitter.com/3BmUtVuoli