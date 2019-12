La década de Taylor Swift

Taylor Swift vuelve a ser la cantante de moda, aparece en todas las portadas y en todas las entregas de premios. Recientemente el prestigioso medio americano Billboard la ha nombrado como la mujer del año y de la década. Actualmente, Swift es la mujer de los records pero, ¿dónde estaba hace diez años?

Diez años atrás, Taylor Swift ya había publicado sus primeros dos trabajos de estudio, Taylor Swift y Fearless, en 2006 y 2008, respectivamente. Esos dos primeros trabajos, de estilo country, consiguieron la primera nominación a un Grammy para Taylor Swift y él reconocimiento en Estados Unidos. Pero lo mejor aún estaba por llegar.

Con Love Story, el single más exitoso de Fearless, se podría haber predicho todo lo que pasaría en la siguiente década. Aunque en 2008 nadie llegó a imaginarlo, porque Swift solo era una cantante country, un estilo que solo triunfaba (y triunfa) en Estados Unidos.

Fue con Speak Now, el tercer álbum de estudio, donde Taylor Swift demostró que había llegado para hacer historia. El álbum se convirtió en el “Fastest Selling Digital Album” de una cantante femenina del 2010 y le valió para conseguir sus primeros American Music Awards. A día de hoy, Swift es la artista más premiada en esos premios, llegando a superar a Michael Jackson.

Pero el verdadero cambio para Taylor Swift llegó con Red, su cuarto álbum de estudio. Con ese disco pasaba del country al pop, sin olvidar sus influencias. Los sencillos We’re Never Ever Getting Back Together y I Knew You Were Trouble sonaron por primera vez en las radios no americanas. Para muchos, en 2012, Swift era una artista revelación, pero lo cierto es que ya llevaba tres trabajos y seis premios Grammy a sus espaldas.

En 2014 Swift ya era una cantante pop como tal, después de sus apariciones en el Victoria’s Secret Fashion Show, y sus múltiples premios conseguidos con la era Red, no era una desconocida. Ya no era considerada una artista revelación. Había llegado el momento de hacer historia. El momento en el que Swift conseguiría lo imposible. Llegó 1989.

Shake it Off, Bad Blood, Style, Out of the Woods o Blank Space. Todas son canciones que aun escuchamos en la radio. Todas ellas en el disco 1989. El quinto trabajo de Swift se convirtió el disco más vendido en su primera semana en los últimos doce años. Esa semana venió un total de 1,3 millones de discos. Y eso solo en Estados Unidos. De momento nadie ha superado esa cifra.

Solo la propia Swift ha logrado acercarse a las cifras de la era 1989 con sus posteriores trabajos, Reputation y Lover. Pero todo lo que sube, baja. En los últimos años las cifras de Taylor Swift se han estabilizado. Siempre teniendo en cuenta que se habla de una de las personas que más han vendido durante la década. Con el fin de década surge una pregunta: ¿será capaz Taylor Swift de mantener este ritmo o alguien pasará por delante? Será cuestión de tiempo.