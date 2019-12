Guns N'Roses celebrará un concierto único en España la próxima primavera

Guns N’Roses ofrecerá un concierto único en España y será en la capital hispalense, concretamente en el Estadio Benito Villamarín, por lo que se esperará un público muy diverso, ya que acudirá gente de todos los puntos del país. Live Nation, la promotora encargada de promocionar la gira "Not In This Lifetime", daba la noticia a través de Twitter el 13 de diciembre.

🆕🔫🌹 ¡@gunsnroses vuelven de gira a Europa en 2020 y la única parada en nuestro país es Sevilla! Preventa el 19 de diciembre a las 10h en https://t.co/Q9PRyJw9n8, salida a la venta general el 20 de diciembre a las 10h en https://t.co/SaRMmLqDxs, @TicketmasterES y @elcorteingles pic.twitter.com/Jn1qQ3gdsG

— Live Nation España (@LiveNationES) December 13, 2019

La gira europea comenzará el 20 de mayo en Portugal y continuará el 23 del mismo mes en nuestro país. Sin embargo, el primer concierto del año tendrá lugar en Miami el 31 de enero. Además, visitarán Ecuador, Perú o Argentina, entre otros países de Latinoamérica.

Las entradas para poder ver a Guns N'Roses en directo se pondrán a la venta de forma general a partir de las 10:00 horas de la mañana del viernes 20 de diciembre en plataformas digitales como Ticketmaster, Livenation.es y el Corte Inglés. Pero los días 17 y 18 de diciembre habrá una preventa para los clientes American Express de Ticketmaster y para el club de fans de la banda, así como los miembros registrados en livenation.es podrán comprar sus entradas el día 19 de diciembre a partir de las 10:00 horas de la mañana.

Axl Rose, líder de Guns N'Roses | Fuente: Twitter @gunsnroses

La banda liderada por Axl Rose volverá a Europa por tercera vez desde 2016, año en el que inició el tour. Desde entonces se han celebrado 160 conciertos para más de 5.5 millones de seguidores en todo el mundo. Los que ahora son considerados unos clásicos del hard rock regresan, por segunda vez, al Benito Villamarín, donde ya una vez actuaron el 30 de junio de 1992 dentro de la gira "Use of Illusion". En aquella ocasión acudieron teloneros de la talla de Soundgarden y Faith No More. No obstante, Axl Rose acudirá a Sevilla por tercera vez, ya que el diez de mayo de 2016 actuó en el Estadio Olímpico de la Cartuja junto a AC/DC, sustituyendo al vocalista Brian Johnson.