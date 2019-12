"Future Nostalgia" es el nuevo rompepistas de Dua Lipa 

Dua Lipa ha vuelto con un nuevo sencillo (que no va a ser single). Se trata de "Future Nostalgia", título de su segundo álbum, el cual se lanzará en 2020. Es un tema de pop bailable con una melodía muy pegadiza y que sigue la línea de su primer single "Don't Start Now", lanzado el pasado 31 de octubre y que ya lleva 6 semanas dentro del top 100 de las listas españolas. Además, esta misma semana ha publicado el lyrics video con imágenes exclusivas.

La cantante británica ha preparado este lanzamiento con el fin de ofrecer algún material a sus fans antes de principios de año. Hablamos de otro rompepistas que deja muchas citas para la posteridad: "You wanna turn it up loud, future nostalgia is the name" ("Quieres subir el volumen fuerte, future nostalgia es el nombre"); "I know you ain't used to a female Alpha" ("sé que no estás acostumbrado a una mujer fuerte/hembra alfa"); y/o "I can't teach a man how to wear his pants" ("no puedo enseñarle a un hombre a como llevar sus pantalones").

El tema lo ha coescrito junto al productor Jeff Bhasker, quien también lo ha producido. En un comunicado de prensa, ella ha dicho que escribió la canción una tarde en Los Ángeles con Jeff Bhasker y Clarence Coffe: "Todo es alegre y divertido, sin tomarnos nosotros mismos demasiado en serio, pero nos gustó tanto que hemos querido compartirla con vosotros".

Su próximo disco "Future Nostalgia" se publicará en 2020, aunque aún no ha revelado una fecha de lanzamiento específica. El nuevo proyecto girará en torno a este sonido dance y futurista, tal y como ella misma ha dicho en varias entrevistas. Incluso, ha pasado por España antes de sus dos conciertos de presentación a finales de abril en Madrid y Barcelona. La ciudad condal ha sido la elegida por la artista para grabar un nuevo videoclip.