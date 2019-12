Anuario VAVEL Música 2019: Top Fandoms Internacionales

Las guerras entre fandoms son un tema recurrente en la industria musical. A inicios de década eran las directioners y las beliebers las que protagonizaban todos los titulares, pero en 2019 todo ha cambiado. Los regresos a la industria de Taylor Swift o Jonas Brothers, los nuevos fenómenos como BTS, las carreras en solitario de One Direction o la imparable Ariana Grande, han sido los que han topado los titulares este año.

1. SWIFTIES

Cada vez que vuelve Taylor Swift lo hace a lo grande y sus fans son los primeros en apoyarla y defenderla de las malas lenguas. Este año vio como Taylor Swift volvía a debutar con un álbum en la primera posición de Billboard. La cantante volvió a vender más de un millón de copias en su primera semana gracias a su legión de fans: los swifties. Taylor Swift consiguió frenar el huracán provocado por ariana Grande, que durante la primera mitad de año fue la principal diva del pop.

2. ARIANATORS

Ariana Grande consiguió un hito histórico en este 2019. En una misma semana colocó tres temas (7 rings, break up with your girlfriend, i’m bored y thank u, next) en el top tres de la Billboard Hot 100 y debutó con el álbum thank u, next en la primera posición de la lista Billboard 200. Durante este año Ariana Grande ha alcanzado el estatus de A-list. Grande ha pasado de no tener ningún número 1 a reinar durante 8 semanas las listas americanas, con el sencillo 7 rings. Grande ha sido la diva del pop por excelencia del 2019, a excepción de Taylor Swift.

3. HARRIES

Hasta hace tres meses el fandom de Harry Styles no habría aparecido en este top, pero solo la actividad de las harries durante el último trimestre de 2019 ha merecido este top 3. Todo empezó con el regreso a la industria musical del cantante británico con el sencillo Lights Up. Pero el verdadero punto de inflexión para las Harries ha sido Eroda. Las fans de Harry Styles han sido las encargadas de córrer la voz sobre todo lo que estaba preparando Styles para el lanzamiento de su tercer sencillo, Adore You, que concluyó con un cortometraje narrado por Rosalía como videoclip. Se espera que el segundo disco en solitario de Harry Styles, Fine Line, sea el tercer mayor debut del año en Estados Unidos con 450 mil copias vendidas en una semana.

4. JONATICS

Sin duda el de los Jonas Brothers ha sido el regreso del año. Un regreso que cogió por sorpresa hasta a sus propios fans, que no se lo esperaban. Han pasado seis años desde que los hermanos de Boston dieran por finalizada su primera etapa como grupo y parece que no han perdido ni un solo fan durante este tiempo. Sucker, su primer sencillo después del regreso debutó como número uno en Estados Unidos y ha sido uno de los éxitos de este año. Su disco, Happines Begins, también debutó como uno y ahora mismo están embarcados en una gira con casi todas las fechas agotadas.

5. BTS ARMY

El K-pop ha sido la revolución de los últimos años y la BTS Army, los fans del grupo BTS, uno de los mayores fenómenos fan de la década. BTS ha cogido el relevo de One Direction y es ahora el grupo que copa las carpetas de miles de adolescentes. Su sexto EP, Map of the Soul: Persona debutó como número uno en trece países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido. La boyband coreana se ha coronado como el artista social más importante del 2019 en las listas de Billboard. Dicha lista depende de la actividad de sus fans.