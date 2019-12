Star Wars: la Saga Skywalker llega a su fin con críticas divididas

Para muchos era un hecho que J. J. Abrams tendría una misión difícil para logran concluir una saga cinematográfica de más de 40 años. Si bien muchos críticos y fanáticos aplaudieron su trabajo con The Force Awakens (2015), en esta oportunidad el director ha sido criticado por el guión y el rumbo que decidió tomar para esta última cinta de la Saga Skywalker.

Abrams ya había manifestado en entrevistas que Rian Johnson, director de The Last Jedi (2017), había tomado un camino diferente al que él dejó en el episodio siete, y así lo hace notar en los primeros 30 minutos de The Rise of Skywalker, en los que el director retoma parte de la trama de la cinta que dirigió en 2015.

Tal y como se había prometido en los tráileres, Palpatine está de regreso, y como es de suponer, no tiene buenas intenciones para los miembros de la resistencia y para Rey (Daisy Ridley), personaje del cual se sabrá, finalmente, sobre su origen y la "misión" que tiene por delante para salvar a la resistencia.

Uno de los aspectos a destacar en esta película es el desarrollo entre el vínculo de Rey y Kylo Ren (Adam Driver) a través de la Fuerza, no sin antes ver algunas confrontaciones entre ambos personajes. Un punto fuerte de The Rise of Skywalker, son los guiños a Return of the Jedi (1983), replicando -de algún modo- el esquema planteado en The Force Awakens, donde Abrams homenajeó al episodio de 1977.

Enfrentamiento entre Rey y Kylo Ren en la película/ Fotografía de cnet.

Por otra parte, Poe Dameron (Oscar Isaac) logra mayor protagonismo en los últimos 40 minutos de la película, en los cuales tendrá que asumir el rol de líder, similar a lo que se vio en The Last Jedi. No obstante, otros personajes como Finn (John Boyega), no logran un rol preponderante durante la película, manteniendo un perfil bajo y aún con su amor secreto hacia Rey.

Esta cinta resulta ser un homenaje a Leia (Carrie Fisher), así como The Last Jedi y The Force Awakens, fueron, respectivamente, obras en honor a Luke Skywalker (Mark Hamill) y Han Solo (Harrison Ford). Algo a tener presente es que, si bien esta saga cinematográfica se centra en el linaje Skywalker, es Palpatine quien resulta ser el protagonista principal de las nueve películas, ya que, durante años ha estado orquestando todo lo que sea necesario para convertirse en el supremo emperador de aquella galaxia muy muy lejana.

Lo mejor: desentraña el origen de Rey, giros en la trama y los personajes que buscan redención o mayor protagonismo. Guiños con la trilogía original para generar nostalgia.

Lo peor: manera precipitada para darle sentido y cierre a los hilos argumentales secundarios.

Calificación: 7/10.