Rauw Alejandro visitará España en 2020

El cantante nacido en San Juan, Puerto rico volará en febrero a la península ibérica , que ya visitó el pasado verano, con un show y con canciones renovadas. Rauw no para de crecer en la industria musical, prueba de ello son sus palabras en una entrevista en el canal Molusco TV en la que dice: “Yo estoy enfocado en hacer música, uno trabaja en el estudio y no te das cuenta que la gente te escucha hasta que sales de tu país y llegas a países como Canadá y la gente te escucha”. La gira por España comenzará el 29 de enero en Madrid y acabará el 9 de febrero en Sevilla, haciendo un parón los días 3 y 4 para entrevistas.

¿Por qué no puedes perderte un concierto de Rauw Alejandro?

Los shows, como bien dice "el zorro", son una experiencia única en la que quiere marcar ese momento en la vida de los fanáticos que asisten a él. El concierto consta de música y espectaculares coreografías que no son comunes dentro del Reggaeton. Esto al principio chocaba en el género, ya que no suele ser el cantante el que las realice, si no gente externa. Sin embargo los bailes de Rauw Alejandro han tenido una acogida enorme haciendo únicas sus canciones y videoclips, dotándolo así de esa exclusividad que le da el bailar y cantar al mismo tiempo.

Cuando el de Carolina comenzó en el mundo de la música apostó sin duda por introducir los bailes, a pesar de no haber bailado nunca profesionalmente antes. “Me compre un walkman, ponía la música y enfrente del espejo bailaba e incluso cuando iba al cine salía bailando. Cuando empezó mi carrera me lo tomé mas enserio y hubo un momento en el que paré con los bailes y me enfoque en la música. Cuando ya me he posicionado he tomado clases” aseguraba Alejandro.

Hoy día Rauw es llamado el “Nuevo Chris Brown” por el estilo similar de ambos y las coreografías. Además su coreógrafo Fernando Burgos pertenece al equipo de baile del estadounidense.

El año de Rauw

El puertorriqueño ha tenido el mejor año de su carrera musical con mas de 541 millones de Streams y 32.9 Millones de horas de música reproducidas en Spotify. “Toda Remix” fue el escaparate que le catapultó tanto a él como a otros artistas : Alex Rose, Lyanno, o Cazzu. Tras esto grandes exponentes del género llamaron a su puerta como Ozuna en “Luz Apagá”, Nicky Jam en “Que le de”, Chencho Corleone en “El efecto” o Farruko en “Fantasías”. Fantasías no para de subir día a día su número de visualizaciones, alcanzando en su versión original 229 Millones de views y en la versión Unplugged 90 Millones de views, posicionándose en el número tres del ranking de canciones más populares del mundo. “Farru fue el primero que me brindó su apoyo y este tema lo creamos hace año y medio. Aunque salió este año, ha sido una bomba.” concluyó Rauw.

El 2020 le augura grandes éxitos ya que cuenta con gran aceptación del público y se ha posicionado como uno de los grandes exponentes del género urbano y de la nueva generación. Sabemos que ha tenido contactos con Daddy Yankee, con Anuel AA con él que compartió escuela en el pasado e incluso con su ídolo Chris Brown . ¿Veremos todos estos featurings el próximo año?