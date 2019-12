Coldplay presenta el videoclip de 'Everyday Life'

Hace poco más de una semana, el grupo Coldplay estrenó el videoclip del 'Everyday Life', el sencillo que da nombre al título de su nuevo álbum de estudio. La banda liderada por Chris Martin rodó esta pequeña 'película' en ubicaciones de todo el mundo, incluyendo lugares como Sudáfrica, Marruecos y Ucrania, como parte de un proyecto que refleja las diferencias culturales que nos distinguen y que nos unen como seres humanos. El grupo también aparece cantando y tocando en una soleada playa rodeados de bailarines y niños.

La dirección del videoclip ha estado al mando de Karena Evans, que con tan solo 23 años ha sido responsable de proyectos con artistas como Drake ('In My Feelings', 'God's Plan'). El tema, producido por Fuliane Petikyan, se estrenó el pasado 22 de noviembre en un recital retransmitido en vivo a través de streaming desde Jordania.

El videoclip, antes de ser lanzado en su canal de YouTube, fue presentado en la estación de televisión sudafricana Soweto TV. Sin embargo, la banda ha anunciado que no saldrá de gira con el álbum por el posible impacto medioambiental que pudiera generar en sus conciertos.

En los últimos años, Coldplay ha mostrado su lado más humano y comprometido con causas sociales aprovechando su enorme repercusión para lanzar mensajes que dan visibilidad a los problemas a los que se somete el mundo como ocurre con la crisis climática. El vocalista de la banda, Chris Martin, participa activamente en ONG's y campañas benéficas, demostrando que es posible cambiar el mundo a través de la música.

'Everyday Life' comienza con la narración de una voz en off que explica el significado de la palabra Ubuntu, que en el lenguaje xhosa quiere decir 'humanidad'. Y añade "Básicamente, siempre necesitarás a otra persona. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso es Ubuntu. Ayudar a los demás: tus hermanos, tus hermanas, incluso cuando son extraños y no los conoces. Se supone que debes ayudarlos. Eso es Ubuntu", finalizaba el monólogo momentos antes de que el violín del tema entrara en acción.

Consulta la letra de 'Everyday Life' a continuación:

What in the world are we going to do?

Look at what everybody's going through

What kind of world do you want it to be?

Am I the future or the history?



'Cause everyone hurts, everyone cries

Everyone tells each other all kinds of lies

Everyone falls, everybody dreams and doubts

Got to keep dancing when the lights go out



How in the world am I going to see

You as my brother, not my enemy?



'Cause everyone hurts, everyone cries

Everyone sees the colour in each other's eyes

Everyone loves, everybody gets their hearts ripped out

Got to keep dancing when the lights go out

Gonna keep dancing when the lights go out

Hold tight for everyday life

Hold tight for everyday life



At first light, throw my arms out, open wide

Hallelujah, hallelujah

Hallelu-halle-hallelujah

Hallelujah, hallelujah

Hallelu-halle-hallelujah

