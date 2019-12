Anuario VAVEL Cine 2019: el cambio en la industria cinematográfica

Otro año culmina y con ello quedan atrás varias producciones audiovisuales que fueron esperadas por los amantes del cine. Muchas de estas películas, gozaron de éxito en cuanto crítica y taquilla, pero, además, existen filmes que, si bien fueron de bajo perfil en un inicio, se convirtieron en una sorpresa para los espectadores.

Películas como Captain Marvel, Avengers Endgame, Spider- man: Far From Home, Once Upon a Time in Hollywood, Joker y The Irishman fueron algunas de las más esperadas- y comentadas- de este 2019, ya sea porque las tres iniciales marcaban el cierre de un universo cinematográfico construido por más de diez años, o bien, porque algunas de ellas consistían en nuevos trabajos de connotados directores como Quentin Tarantino o Martin Scorsese.

No es de extrañar, que este 2019 marque un hito en la industria cinematográfica. Esto, considerando el auge que han tenido las coproducciones de las plataformas de streaming como Netflix, las cuales ya suenan como fuertes candidatos de cara a la temporada de premios. Cintas como la mencionada The Irishman, Marriage Story o The Two Popes, ya cuentan con varias nominaciones a los Globos de Oro, lo que indica un buen panorama para estas obras audiovisuales en los próximos Oscars.

Pero si de producciones de sitios de streaming se trata, no se puede pasar por alto la película en live action de Lady and the Tramp, la cual fue realizada de manera exclusiva por Disney para su plataforma digital Disney Plus, por lo que dicha cinta nunca llegó a estrenarse en las salas de cine.

Con todo ello, es evidente que el paradigma cinematográfico está cambiando, y no sería raro que en unos años los estrenos de algunos filmes sean exclusivos de los sitios de streaming y aún así, puedan ser candidatos potenciales a los galardones que otorgan las distintas academias y asociaciones con el fin de reconocer lo mejor del séptimo arte.

A continuación, dejamos un compilado de artículos que fue realizado por algunos miembros de la redacción de cine. En cada uno se abordan las mejores cinco películas de un determinado género cinematográfico.

Pulsa en cada imagen para ver el artículo.

Películas dramáticas/ Fotomontaje Ana Alonso.

Películas de terror/ Fotomontaje de Ana Alonso.

Películas animadas/ Fotomontaje de Ana Alonso.

Películas españolas/ Fotomontaje de Ana Alonso.