Anuario VAVEL Cine 2019: las mejores películas españolas 

El 2019 ha estado lleno de talento español, el cual se ha visto reflejado en cada una de las producciones cinematográficas que hemos podido ver en la gran pantalla durante todos estos meses. Los cineastas parecen haber dado lo mejor de sí en un año épico para el cine de nuestro país, desde Isabel Coixet a Alejandro Amenábar pasando por Almodóvar. A continuación, algunas de las películas que más han destacado este año:

5. Elisa y Marcela

Isabel Coixet es una de las directoras más reconocidas en nuestro país, son muchas las películas reconocidas por la crítica de manera positiva y muchos los premios que como consecuencia ha conseguido ganar. La cineasta cuenta nada más ni nada menos que con ocho premios Goya en distintas categorías, como a mejor guion adaptado por Mi vida sin mí en 2003, mejor guion original y mejor directora por La vida secreta de las palabras en 2005 o mejor película y mejor directora por La librería en 2018. Con Elisa y Marcela, Coixet estrenaba su primera película para la plataforma internacional Netflix.

Natalia De Molina y Greta Fernández como Elisa y Marcela// Fuente: Instagram oficial película Elisa y Marcela

Elisa y Marcela se esperaba con gran expectación, y es que la historia que cuenta la cineasta cuenta la lucha de dos mujeres por su amor en una época en la que este tipo de relación no estaba permitida. Inspirada por la historia real de estas dos jóvenes que consiguieron casarse en 1901 con valentía cien años antes de que el matrimonio homosexual fuera legalizado en España, la cineasta enamoró al público. Las encargadas de ponerse en la piel de ambas fueron Natalia de Molina, demostrando una vez más su gran versatilidad a la hora de adentrarse en distintos personajes y Greta Fernández, nominada a los próximos premios Goya por su última película, La hija de un ladrón, la cual protagoniza junto a su padre, Eduard Fernández.

4. Adiós

Ya en la 16º edición del Festival de cine europeo de Sevilla, Paco Cabezas comentaba que esta era su película más especial, pues siempre había querido contar una historia como esta. Y menos mal que cumplió su sueño pues personalmente considero que Adiós es una de las mejores películas que nos ha dejado este año. La trama es increíble, llena de acción y sorprendente desde el primer minuto hasta el final, y cada una de las interpretaciones son dignas de admiración, en especial las de Natalia de Molina y Ruth Díaz.

El Barrio sevillano de Las 3000 viviendas se convierte en el escenario de un duelo entre una familia y la policía en el que su protagonista, Mario Casas, arrasa con todo y con todos por hacer justicia ante la muerte de su ser más querido. Durante casi dos horas el espectador queda atrapado por la trama, dejándose llevar cada segundo por el dolor y el sufrimiento de los dos personajes principales y por el empeño de la policía en encontrar al verdadero culpable de los hechos tan traumáticos de los que somos testigos.

Ruth Díaz y Mario Casas en Adiós// Fuente: Instagram oficial Mario Casas

Mario Casas, Natalia de Molina y Ruth Díaz son los tres pilares de la película, que hacen del largometraje una obra de calidad. Hay que destacar las interpretaciones de estas dos últimas. Por un lado, aunque Natalia de Molina nunca deja de sorprender, pues la hemos visto en películas como Vivir es fácil con los ojos cerrados y Techo y comida, películas que la hicieron ganadora de sus dos premios Goya, este personaje saca lo mejor de la actriz a través de su desgarro y el dolor interior que atraviesa. Por su parte, Ruth Díaz logra uno de sus mejores personajes hasta el momento con una interpretación que demuestra lo gran actriz que es. El largometraje ha conseguido tres nominaciones a la 34º edición de los Premios Goya, entre las que se encuentra a mejor actriz de reparto o mejor actriz revelación. A su vez, ha logrado estar nominada en los Premios Feroz.

3. La trinchera infinita

Jon Garaño, José Mari Goenaga y Aitor Arregi, los creadores de películas como Loreak o Handia han vuelto a pronunciarse y esta vez con una de sus mejores películas hasta el momento, pues La trinchera infinita ha sido recibida como una de las mejores producciones del cine de español de este año. Esta historia llena de sorprendentes giros y escenas que muestran una vez más el increíble talento de Antonio de la Torre y Belén Cuesta no ha dejado indiferente a nadie. Las historias basadas en la guerra civil española no son fáciles de contar, pero la trama era realmente atractiva y el resultado ha sido excelente.

Los nacionales han llegado a un pueblo andaluz e Higinio (Antonio de la Torre) corre peligro, como única alternativa, este debe esconderse con ayuda de su mujer (Belén Cuesta) en un agujero que decidieron cavar como escondite por si la situación peligraba. La solución pasa de ser pasajera a duradera, ya que por miedo a las posibles consecuencias que podría tener su salida, como el amor por su mujer, hace que durante más de treinta años la única luz que vea sea la de la ventana de su casa, una cárcel fantasma de la que les resulta imposible salir. Con esta increíble trama sus directores atrapan al espectador durante dos horas y media sin que sea posible dejar de mirar la pantalla un sólo segundo. Se cuenta el dolor de la guerra, el desgaste emocional que esta supone y el miedo, que no desaparece por mucho tiempo que pase.

Antonio de la Torre y Belén Cuesta// Fuente: Instagram oficial de La trinchera infinita

Hay que destacar las interpretaciones de ambos protagonistas, pero sobretodo de Belén Cuesta, pues aunque estamos acostumbrados a verla en un tipo de género totalmente distinto, la comedia, en esta obra demuestra el gran talento que posee y lo bien que se defiende en un género como el drama. Ya ha obtenido dos nominaciones a los Premios Goya, una por Kiki, el amor se hace y otra por La Llamada, por lo que la nominación a mejor actriz protagonista en la próxima edición de los premios podría valerle su primer galardón en este certamen.

Tampoco en esta ocasión son pocos los premios a los que ha sido nominado el largometraje, con quince nominaciones a los Premios Goya 2020, incluyendo mejor película y dirección; cuatro premios en el Festival de San Sebastián, seis nominaciones en los próximos Premios Feroz y tres a los Premio Forqué, entre los que se incluye a mejor película, mejor actriz y actor.

2. Dolor y gloria

Si hablamos de cine español resulta imposible no mencionar a Pedro Almodóvar. El cineasta más internacional de nuestro país no para de crear éxitos cada año. Desde que comenzó en los años ochenta a dirigir y escribir películas no ha vuelto a parar. Films como Mujeres al borde de un ataque de nervios, con la que ganó su primer premio Goya a mejor película, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? o La ley del deseo consolidaban su carrera durante la década. Fue en 1999 cuando consiguió su primer Óscar a mejor película de habla no inglesa por Todo sobre mi madre y repitió por segunda vez en 2002 por Hable con ella. Al director no le quedan premios por ganar y este año, con Dolor y gloria, ha vuelto a demostrar su amor por el cine, esta vez, con una trama muy personal.

Penélope Cruz en Dolor y Gloria// Fuente: Instagram oficial de la actriz

Es difícil contar una historia en la que se cuente el paso de una vida entera llena de recuerdos, dolor, enfermedad, amor, desamor y arte, pero sólo Almodóvar podría conseguir enamorar a los espectadores y a la crítica con una cinta como esta. Es cierto que aunque personalmente, a ratos la película me resultaba un tanto tediosa, si hablamos sobre las interpretaciones, el vestuario o la banda sonora no puede haber queja alguna. El trabajo de Antonio Banderas es excelente, cada gesto, cada pausa y cada silencio logra la perfección en un trabajo tan complejo como el de ponerse en la piel de Salvador Mallo, el protagonista. Su acompañante en toda esta historia, Asier Exteandía, tampoco puede quedar atrás, cada una de sus anteriores actuaciones han sido dignas de admirar, pero en esta ocasión considero que sobresale, sobretodo en el monólogo teatral que podemos catalogar como una de las mejores escenas del largometraje. También cuenta con actrices como Nora Navas (Felices 140), Penélope Cruz o Raúl Arévalo, un reparto que en su conjunto logra que la película gane en calidad.

Junto a Mientras dure la guerra, Dolor y Gloria es una de las películas más nominadas para los próximos premios Goya, con un total de dieciséis nominaciones, entre las que se encuentra a mejor película, mejor dirección o mejor música original, de Alberto Iglesias. Sean cuáles sean los resultados hay algo claro, y es que la última obra de Almodóvar ha sido una de las mejores recibidas por la crítica.

1. Mientras dure la guerra

Alejandro Amenábar es considerado uno de los mejores cineastas de nuestro país y siempre que estrena uno de sus largometrajes la expectación es alta. Los otros, Mar Adentro o Ágora son algunos de los títulos de sus obras, todos bien recibidos y casi siempre con unas críticas positivas que han hecho que durante todos estos años su carrera se vea alzada y a la vez admirada por los mejores.

Mientras dure la guerra era una producción arriesgada, contar un suceso tan trágico como la guerra civil española no era fácil, y es que al tratar un tema que afecta a cada uno de los ciudadanos de este país todas las miradas se posan sin excepción en la forma en la que se narra la historia. Pese a todo, Amenábar volvió a conseguir conquistar al público, al menos a gran parte de él, pues ha recibido casi tantas críticas negativas como positivas. Sin embargo, cinematográficamente hablando, la calidad de la obra es excelente. Es un gran acierto contar la historia a través del escritor Miguel de Unamuno, pero más aún si el encargado de interpretarlo es Karra Elejalde. Estamos ante una de las mejores actuaciones del actor y es que en casi dos horas consigue que el espectador pueda ver ante sí al auténtico novelista. En la parte interpretativa, no falta una sola pieza, el elenco está perfectamente pensado, ya no sólo como mencionábamos anteriormente, por Elejalde, si no por las actuaciones de Eduard Fernández en la piel de José Millán-Astray, Santi Prego, Nathalie Poza o Patricia López Arnáiz, un reparto de calidad que sin duda alguna queda a la altura de la producción.

Alejandro Amenábar con Karra Ejalde//Fuente: Instagram oficial Mientras dure la guerra

No sorprende todas las nominaciones que está recibiendo Amenábar y su equipo por el trabajo realizado. La obra ha sido la más nominada para la 34º edición de los Premios Goya con un total de diecisiete nominaciones entre las que se encuentra la nominación a mejor película, mejor dirección o mejor guión original. Mejor música original o mejor actor de reparto son dos de las nominaciones recibidas para los Premios Feroz 2020.