Albania inaugura Eurovision 2020: Arilena Ara cantará "Shaj" 

Albania da comienzo a Eurovision 2020.

Como cada año, el Festivali il Kenges suele ser de los primeros en abrir la temporada eurovisiva, presentando, no sólo un cantante, sino también la canción con una puesta en escena previa.

En esta 58º edición del concurso albanés, Arilena Ara se ha coronado como la candidata a representar su país. Tras tres días de programa, ha sorprendido ante todas las expectativas.

La gran favorita no era la balada balcánica "Shaj" de Arilena, si no el tema etno pop de la cantante Elvana Gjata. "Me tana", que así se llama el tema de Elvana, era la canción que la mayoría de los eurofans veía como clara ganadora del Festivali il Kenges.

Una gran pérdida no poder disfrutar del numerazo de Elvana Gjata en Eurovisión, pero también ganamos una canción preciosa y una emocionantísima actuación, supongo que cuando se pase el enfado general la sabremos apreciar #58Fest #FiK58 #Fikmas — Vicente Rico (@YTanRicamente) December 22, 2019

me estoy imaginando esto en rotterdam y es que buah pelos de punta https://t.co/e1kZtsrduu — sandra ☃️ (@itssandraxx_) December 22, 2019

Arilena es mi cuarta opción dentro de la final del Këngës, porque siendo de las mejores es de las más conservadoras. Dicho esto, cómo se crece en directo la jodía.#FiK58 — Juicy Paqui la Contable (@PaquiLaContable) December 22, 2019

Más enérgico, con clara influencia étnica y coreografía incluida. Nada que los eurofans no hubieran visto ya en pasadas ediciones del festival con temas como "Fuego" de Eleni Foureira, quién votó como jurado internacional y estuvo presente en la gala, o "She Got Me" de Luca Hänni.

Finalmente, Arilena se ha impuesto a Elvana por tres puntos tras la decisión de un jurado nacional y otro internacional.

🔴🇦🇱Resultados #FiK58:



👥 Jurado:

A: C. Björkman

B: R. Petro

C: D. Kontopoulos

D: F. Bergsson

E: M. Minga



📝Cada miembro del Jurado otorgaba:

18, 13, 10, 9, 8, [...], 1 punto.



🥇'Shaj': 67 ptos.

A: 10

B: 18

C: 13

D: 13

E: 13



🥈'Me Tana': 64 ptos.

A: 18

B: 8

C: 18

D: 18

E: 2 — 🔮Eurovisionario (@Eurovisionario) December 23, 2019

"Shaj", que significa 'grito', fue presentada en una puesta de escena simple, de fondo negro y vestuario de cuero negro para la artista. Esta puesta en escena hizo que destacara la potente voz de la artista, pero no lo suficiente como para ganarse la opinión de los telespectadores más fans del Festival, que veían su propuesta conservadora y tradicional.

¿Quién es Arilena Ara?

Con 21 años, Arilena es una de las grandes figuras de la música pop de su país. Sus influencias también son el R&B y el dance, a diferencia de su tema "Shaj" que es pura balada étnica.

Arilena Ara se convirtió en la ganadora de la segunda edición del Factor X albanés cuando tenía 15 años. A partir de ahí, su carrera comenzó.

En 2014, un año después de su victoria, tuvo su puesta de largo en la industria musical con la publicación de su tema "Aeroplan", llegando a ser número uno en las listas de éxitos de su país. "Aeroplan" consiguió dos millones de reproducciones en menos de doce horas; pero, su siguiente single, "Business Class", rompió récords con un millón de visitas en menos de cinco horas. Arilena ha conseguido entrar también en las listas de éxitos de países como Rumanía o Rusia.

Este 2019, Arilena ha sido coach de La Voz Kids Albania.

Albania en Eurovisión

Desde su debut en 2004, Albania ha tenido la oportunidad de ver la final desde la 'green room' en nueve ocasiones. De dieciséis canciones que han enviado a lo largo de su trayectoria en el concurso, dos han conseguido un puesto en el top 10: en 2004, con el tema "The image of you" de Anjeza Shahini (7º puesto) y "Suus" de Rona Nishliu en 2012 (5º puesto). Eugent Bushpepa, en 2018, ha sido el único que ha estado cerca del top en los últimos años con un undécimo puesto.

Este año, Albania terminó la final de Eurovisión en el puesto 17 con la cantante Jonida Maliqi y su tema "Ktheju tokës"

Con "Shaj" de Arilena Ara se abre la temporada de preselecciones para Eurovision 2020. Albania ha sido la primera en escoger su tema, pero, aún quedan más de cuarenta canciones por salir. ¿Cuál será la ganadora?