Gemeliers publican su última canción del año

La Navidad ha llegado, y con ella no solo los villancicos. Los exconcursantes de la Voz Kids ya están de vuelta. "Ya no me duele" es el título que recibe la canción que publicaron en todas las plataformas digitales el pasado viernes 20 de diciembre. No es un tema totalmente inédito, ya que los seguidores de Daniel y Jesús pudieron escucharlo durante un directo de la gira "Stereo", pero ahora podrán hacerlo cuantas veces quieran.

Gemeliers han querido expresar lo que se siente cuando se ve a la persona que ocupó el corazón durante tanto tiempo pero que se marchó: "Duele tanto verte. Duele no tenerte. Duele y se me cae el mundo cuando te veo. Cómo superarte. No logro olvidarte. Duele y se me cae el mundo cuando te veo", es parte de la letra que da vida al significado de la canción.

En cuanto al vídeo oficial, se puede ver a los jóvenes moverse por una casa repleta de velas y recuerdos. Es un sencillo y emotivo videoclip que puede llenar los ojos de lágrimas a los más sensibles.

El anterior trabajo de los gemelos fue "Tacones", que lo presentaron junto a Yera y Skinny Happy, dos integrantes de Trapical Minds. Es un tema bailable y con ritmos latinos, todo lo contrario al más reciente.

Además, los sevillanos se ven ahora involucrados en el programa televisivo de "Tu cara me suena" de Antena 3 presentado por Manel Fuentes. En la octava edición del programa, se podrá ver tanto a ellos como a otros cantantes de la talla de Cristina Ramos o María Isabel. ¿Conseguirán Jesús y Dani sorprender con sus actuaciones?

Sea como sea, Gemeliers consiguieron posicionarse en la lista de tendencias de YouTube poco después de la publicación del videoclip de "Ya no me duele".