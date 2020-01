 Anuario VAVEL Cine 2019: mejores películas animadas

Una de las formas de arte más complejas en el mundo del entretenimiento es la animación. Este género permite a los creadores no solo poder explorar fantasías que van más allá del entendimiento de la realidad sino que también les otorga la libertad de poder crear mundos fantásticos llenos de situaciones que de otra manera no podríamos apreciar o que el cine live action no puede capturar en su totalidad.

La forma que toman tanto los objetos como las situaciones en un mundo animado es en gran parte el trabajo de imaginación de mentes comprometidas con soñar con lo imposible y hacerlo realidad. Este 2019 la lista es vasta y extensa; las compañías productoras de animación como Warner Animation Group (La Gran Aventura Lego 2), Illumination Entertainment (La Vida Secreta de tus Mascotas 2), Sony Pictures Animation (Angry Birds 2: La Película), Paramount Animation y Nickelodeon Movies (Parque Mágico), On Animation Studios (Playmobil: La Película), Metro-Goldwyn-Mayer (La familia Addams), Blue Sky Studios (Espías con disfraz), Troublemaker Studios (UglyDolls: Extraordinariamente feos) o nWave Pictures (Corgi: Las mascotas de la reina) son algunas de las que aportaron a este año historias disparatadas con aventuras animadas dignas de mencionarse. No obstante la siguiente lista enumera las 5 más relevantes de mayor recaudación y críticamente aclamadas que dejan huella en los corazones de los fanáticos y seguidores de este extraordinario arte.

5.- How to Train Your Dragon: The Hidden World (Cómo entrenar a tu dragón 3 - DreamWorks Animation

La tercera entrega de la saga, situada solo un año después de los eventos de la segunda estrenada en 2014. Nos habla de Hipo y los jinetes de dragones en su aventura más extraordinaria que cierra un ciclo a la franquicia de los dragones mascota.

Esta producción fue una de las más esperadas de los fanáticos ya que DreamWorks siempre ha entregado animación de calidad he historias fantásticas que adquieren formas épicas muy entretenidas. La historia nos brinda fantasía relacionada con vikingos que domestican criaturas míticas y que dentro de sus intrincadas fronteras narrativas otorgan situaciones románticas, historias de padres he hijos, liderazgo y crecimiento emocional y por supuesto madurez emocional además claro de mucha acción y aventura para toda la familia.

4.- Toy Story 4 - Pixar Animation Studios

9 años después de la anterior la compañía del ratón Walt Disney Pictures nos trae la cuarta entrega en la saga de esta franquicia. Toy Story 4 es una muy divertida película animada con un alto grado de perfección y atención a los detalles visualmente hablando, el trabajo de esta compañía siempre se ha distinguido porque piensa tanto en chicos como en grandes.

Las historias buscan satisfacer al espectador de cualquier edad al entregar no solo una aventura emocional fuertemente soportada por una narrativa bien estructurada y lógicamente bien distribuida, sino que también su fantástica construcción de efectos generados por computadora ha rebasado las expectativas del espectador más exigente, sus paisajes inmersivos y sus personajes entrañables se quedan grabados en la memoria de todos cuantos vean esta fantástica cinta; se le atribuyen ciertas características como la manipulación emocional que nunca ha sido dañina sino más bien una ventaja estratégica al momento de la construcción de la fantasía y de situaciones de la vida real como la pérdida, el desamor, la familia o la amistad.

No obstante la compañía del ratón sabe de animación más que cualquier otra compañía en el mercado trabajando hoy en día, sabe de historias bien construidas y de técnicas de animación bien elaboradas para ofrecer a su público lo mejor de lo mejor en cuentos y leyendas míticas y de fantasía.

3.- Missing Link (Mr. Link: El origen perdido) - Laika

Laika, LLC es un estudio de animación especializado en la técnica stop-motion que nos ha dado grandes producciones como Coraline (2009), ParaNorman (2012), The Boxtrolls (2014) y Kubo and the Two Strings (2016). Ahora no presenta con Mr. Link una película de animación pensada para el público adolescente que busca explicar de una manera muy cómica los mitos y leyendas de criaturas sorprendentes que solo suenan en cuentos y leyendas.

La historia nos habla de un aventurero explorador Sir Lionel Frost en el año 1886 empeñado en dar a conocer al mundo criaturas que se supone no existen. Frost se encuentra con una aventura al dar con el eslabón perdido de la humanidad y al descubrir que esta criatura es inteligente y puede comunicar sus sentimientos y motivaciones hace un trato que le permitiría exponer al mundo sus descubrimientos y ayudar a la criatura a encontrar familiaridad en un mundo que le ha dejado solo. La animación como siempre en esta compañía es de lo más espectacular pues la técnica empleada (stop motion) permite una perspectiva diferente para contar una historia y de cierta manera darle un poco más de aportación artística.

2.- Abominable - DreamWorks Animation

DreamWorks Animation tiene un as bajo la manga con esta producción, la animación es indiscutiblemente buena y la historia busca otorgar algo de inclusión étnica al ser una aventura ambientada en tiempos modernos en Shanghái. Un grupo de adolescentes encuentran a un joven Yeti que ha escapado del cautiverio y deciden llevarlo a su hogar en las montañas heladas de los Himalayas. Esta cinta tiene de todo, una gran animación para empezar digna de una cinta de primer nivel, una historia concisa y emotiva en segundo y por último una forma de motivar a la audiencia y de concientiza sobre situaciones reales que se ven reflejadas en la pantalla.

La película logra entretener tanto como emocionar y a su vez se posiciona como una de las mejores del año que si bien o llega a ser ta buena como las siguientes si promete mucho para futuras instancias de esta compañía.

Mención Honorífica.- Frozen 2 - Walt Disney Animation Studios

Disney es un gigante del medio, sus producciones no solo entretienen sino que enseñan también, el mundo que ponen delante los ojos de millones de espectadores trasciende y rompe las barreras del tiempo, películas como Blancanieves de 1937, La Bella Durmiente en 1959 o La Sirenita 1989 son algunos ejemplos de cómo esta compañía se ha ganado el título de la mejor y de que sus creaciones son generación tras generación un símbolo para el espectador y las aventuras que vivirá con las historias que nos otorgan.

La película de Frozen 2 es como su nombre lo predica la secuela a la original y críticamente aclamada del 2013. La animación es más que espectacular, los movimientos de los personajes , la atención y cuidado hasta en el más mínimo de los detalles y los colores salta a de la pantalla para sorprender y emocionar.

La historia es singular y no logra comunicar efectivamente la dirección y el rumbo que toman los hechos, no obstante es incuestionable su posición en la mente de millares de espectadores alrededor del mundo su form artística para crear es como siempre algo de admirar y la historia pese a que es algo floja logra entretener y se disfruta de la mejor manera.

1.- Klaus - Netflix

Klaus es una película española de animación dirigida por el gran animador Sergio Pablos a quien hemos visto trabajar en cintas para Disney Animation Studios como El Jorobado de Notre Dame, Hércules y Tarzán entre otras. Esta producción nos habla de la leyenda de Papá Noel y la historia detras del mito vista desde la perspectiva de Jesper un cartero que contra su voluntad es envíado a una isla del circulo polar como castigo por una vida llena de irresponsabilidades y comodidades sedentarias gracias a la posición de su familia.

Esta cinta es traída de la mano de la productora de contenido digital por excelencia Netflix que compró la cinta y los derechos de distribución a nivel mundial al escritor y director Sergio Pablos quien se arriesgo en primer lugar al crear una animación basada en la texturización de los personajes y la iluminación volumétrica en los fondos otorgando así sensaciones tridimensionales de forma, una tecnica poco empleada en el medio que sin lugar a duda distingue a esta de otras del mismo género.

Sin lugar a duda esta es la cinta de animación del año, no solo por su singular forma de visualización sino por el contenido narrativo, la historia es original fresca y muy bien ejecutada, la dirección es magistral y emplea varios arcos dramáticos como herramienta de construcción estructural del guión digna de cintas live action para adultos. Es una producción con mensaje pero sin descuidar el elemento fantástico que la hace única, un gran acierto por parte del cineasta español y un gran monumento a la magia de la creación de historias.