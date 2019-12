Ed Sheeran vuelve a retirarse temporalmente de los escenarios

El pasado martes, día de Nochebuena, Ed Sheeran publicó un comunicado en el que anunciaba un descanso temporal de la música, sin aclarar cuándo volverá. Se trata del segundo de su trayectoria, ya que en 2016 lo volvía a hacer. Seguidamente, decidía también desconectarse de las redes sociales hasta su regreso. Como siempre, se mostraba agradecido a sus fans, prometiéndoles música nueva cuando tenga nuevas ideas sobre las que escribir.

Dos días antes lanzaba el videoclip de la canción "Put It All On Me", donde aparece con su esposa Cherry Seaborn. En la grabación se puede contemplar la complicidad que hay entre la pareja. De hecho, estaban enamorados desde su etapa en el instituto, y su primer beso fue en el castillo sobre la colina, momento que dio título a una de las canciones del británico "Castle on the hill".

El cantautor describe su vida desde 2017 como "un no parar", y es por eso que desea tiempo para "viajar, escribir y leer". Su gira "Divide" ha sido la más taquillera de la historia y, tal y como afirma Sheeran, le ha cambiado la vida en muchos aspectos.

Además, según Official Charts Company, una empresa británica que elabora listas de popularidad, el artista de 28 años es considerado como el artista de la década en su país. Por otro lado, Spotify, la plataforma líder en música en internet, lo coloca junto a Drake como los artistas más escuchados de los últimos diez años en todo el mundo.

El intérprete de "Shape of You" o "Perfect", incluyó en su último álbum "No.6 Collaborations Project" a artistas como Camila Cabello, Justin Bieber, Bruno Mars, Khalid y Eminem. Entre estos grandes nombres se coló el rapero argentino Paulo Londra, con el que protagonizó el vídeo oficial de "Nothing On You" junto a otro rapero conocido, "Dave".

Este ha sido un año bastante intenso para Sheeran. Comenzaba con su boda las pasadas navidades, y termina con unas vacaciones a las que aún no le ha puesto fecha de caducidad.