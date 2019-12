Anuario VAVEL Música 2019: Artistas Revelación Internacionales

2019 ha sido un año de grandes entradas en la música.

Como cada año, son muchos los artistas que han zarandeado el panorama musical con su llegada. Han entrado en las playlists de millones de oyentes, y, además, han puesto voz a las vidas de muchos. El pop en todas sus variantes ha sido, principalmente, uno de los grandes vencedores, pero también hemos tenido el urban y trap más europeo y al ganador del concurso musical más importante. Fijándonos en su trayectoria, el número de oyentes en Spotify y las visualizaciones de Youtube, en VAVEL venimos a presentar nuestros artistas revelación internacionales favoritos:

LEWIS CAPALDI

Directo desde Glasgow, Lewis Capaldi se ha ganado nuestro top 1.

Para alcanzar la fama a nivel internacional lleva su tiempo, y Capaldi conoce esa regla de primera mano. Siendo ya un niño prodigio para la música y los instrumentos, a los nueve años comenzó a hacer sonar su voz en lugares públicos.

A los diecisiete consiguió firmar con una discográfica que le llevó a conseguir entrar en la lista de éxitos inglesa con el tema “Bruises”.

2018 fue el año del salto internacional. Primero a Irlanda, con el tema “Tough”, luego con “Grace”, y, finalmente, “Someone You Loved”, el tema con el que ha terminado por despegar. Su voz oscura y sus letras tan profundas han conseguido cautivar al mundo entero.

Sin embargo, la razón por la que es nuestro artista revelación internacional es por lo conseguido en este año: Nominación a los Premios Brit en la categoría de Elección de los Críticos; récord en unidades vendidas como mayor debut del año y disco de platino con tan sólo un mes de nacimiento de su disco “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”; premio a mejor single en los BBC Radio 1 Teen Awards y mejor canción en los Q Awards.

Lewis Capaldi está nominado a los Grammys 2020 a Mejor Canción del año. Continuará su gira por Europa y, además, 2020 será el año en el que telonee a Niall Horan en su gira por Norteamérica.

Actualmente, Lewis Capaldi disfruta de la acogida de un su último single “Before you go”. La música de Lewis Capaldi tiene para mucho rato.

BILLIE EILISH

¿Qué Billie Eilish es la artista revelación de este 2019? No hay duda. ¿Pero que también es la mejor artista internacional de este año? Por supuesto.

Billie Eilish Pirate Baird O’Connel ha entrado en la industria musical internacional igual que en su videoclip “bad guy”, su tema estrella: rompiendo todo los muros que la separaban del estrellato. La compositora ha cautivado al público por sus colores de pelo, sus extraños, extravagantes y, en ocasiones, oscuros videoclips. Con tan sólo diecisiete años, su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, ha conseguido récords como la primera mujer más joven en conseguir un número uno en Reino Unido o la primera artista nacida en la década del 2000 en colarse en los números uno del Billboard.

La cantautora estadounidense, que con catorce años ya era todo un fenómeno en Estados Unidos con su tema “Ocean Eyes”, cuenta con más de 500 millones de reproducciones en Youtube en su tema “lovely” junto al cantante Khalid y 52 millones de oyentes en Spotify.

Influenciada claramente por el sadcore pop de Lana del Rey, Billie arrasó en los MTV VMA con tres premios y diez nominaciones. También ha conseguido dos AMA’s, dos Teen Choice Awards y un Nickelodeon Kids’ Choice Award. Se encuentra nominada actualmente a cuatro categorías de los People’s Choice Awards, y lidera la lista de nominados a los Grammys 2020.

Billie Eilish cierra su mejor año habiendo sido portada de la Rolling Stone junto a Billie Joe (cantante de Green Day) y con la publicación de su single ‘xanny’, con un videoclip dirigido por ella misma. ¿Con qué sorprenderá la joven Eilish el año que viene?

AVA MAX

Si hay que hablar de unas de las canciones pop punteras de este año ha sido, sin duda alguna, “Sweet but Psycho” de Ava Max.

De raíces albanas, la cantante estadounidense se ha dado a conocer este 2019 con retraso. Su tema estrella, que cuenta con cerca de medio billón de visualizaciones, nació a finales del verano de 2018, pero, no ha sido hasta este año cuando ha terminado por aterrizar en España.

Su corte de pelo característico y su voz la han llevado a conseguir dos números uno en nuestro país y a ganar el premio International Song of the Year de Los 40 Music Awards. Además, Amanda Ava Koci, alias Ava Max, ha sido nominada a los MTV VMA, a los MTV EMA (consiguiendo el premio a Artista Push) y a los Teen Choice Award.

Ava disfruta de su entrada en la industria musical española de la mano de Pablo Alborán con el tema “Tabú”. Se espera que su primer álbum de estudio esté al caer este 2020.

MAHMOOD

Dicen que Eurovisión hunde las carreras, pero, es la mayor mentira que gira en torno al festival. Alessandro Mahmoud (Mahmood para todos), salió del festival de Eurovisión de este año coronado como uno de los artistas revelación internacionales. No es la primera vez que un segundo puesto eclipsa al ganador (que también se encuentra en esta lista), o que un cantante se catapulta al éxito gracias a su participación en el concurso.

“Soldi”, el tema clave de su carrera, acumula 143 millones de visitas en el videoclip oficial y 16 millones de visualizaciones en su actuación en la final del festival. Mahmood, por su parte, tiene 4 millones de oyente mensuales fieles a su música en Spotify.

Y, curiosamente, estuvo a punto de rechazar su participación en Eurovisión.

El ganador del famoso Festival de San Remo (en el que está inspirado este concurso europeo), se convierte directamente en el representante de Italia para Eurovisión. Mahmood, tras una carrera que comenzaba en su país con su participación en el X Factor italiano, decidió probar suerte en el festival más importante del país. Su tema “Soldi”, una canción italo-arábica que cuenta cómo el dinero puede cambiar las relaciones en una familia, se alzó con la victoria. Dudó las primeras semanas, pero finalmente se adentró en la aventura eurovisiva. Y así fue, como, “Soldi”, Mahmood y las dieciocho palmadas que acompañan al tema, se convirtieron en la medalla de plata de Eurovisión 2019.

Tras su casi victoria, Mahmood entró de lleno en la industria musical española, sacando “Soldi” en versión española junto a Maikel delacalle y, seguidamente, el tema “Barrio”, con clara influencia flamenca y 44 millones de visualizaciones. En este año, Mahmood se ha coronado como Artista revelación nacional por Italia en los MTV EMA.

Mahmood comenzará una gira europea este próximo 2020 (con cita en Madrid y Murcia) para promocionar el primer álbum que salió en el mes de febrero “Gioventù bruciata”. Eurovisión cambia vidas, sino que se lo digan a Mahmood

SIGRID

Sin salir de Europa, viajamos de Italia a Noruega. A la promesa del pop noruega.

Sigrid Solbakk Raabe (Sigrid para el mundo) entra en la lista de artistas revelación por la publicación el pasado mes de marzo de su disco “Sucker Punch”. A sus 23 años, Sigrid ha tenido su puesta de largo este 2019 con su primer álbum, tras tres años intensos de promoción y éxito internacional.

La cantante noruega saltó a la fama gracias a su hermano, quién la hizo subir a un escenario cuando tan sólo tenía 16 años. Compositora desde niña, Sigrid saltó al mundo con “Don’t kill my vibe” en 2017, un tema puramente pop en el que relata su experiencia con distintos productores, quiénes infravaloraban su talento por ser tan joven.

Sigrid es principalmente conocida, además de por su estilo informal de vaqueros y camiseta para sus actuaciones y sus bailes, por sus letras. La ya bautizada “estrella pop perfecta” según la BBC, utiliza la música para expresar, en forma de himno, todos aquellos temas que la enfadan, como la hipocresía en “High Five”, los "quiero pero no puedo" del amor en “Focus” o "Dynamite" o las ganas de sonreír ante la adversidad en “Don’t feel like crying”

Sigrid cuenta con 54 millones de visualizaciones en su single “Strangers”, más de 40 millones de escuchas en Spotify de “Don’t kill my vibe” y cerca de cuatro millones de oyentes mensuales. Además de tener en su palmarés premios como BBC Sound of the Year 2018 o el placer de decir que ha actuado en festivales como Coachella de 2018 o Glastonbury 2019, Sigrid ha añadido este 2019 el MTV EMA a mejor artista nacional.

Sigrid ha disfrutado de una gira intensa por Europa y América del Norte promocionando su álbum, y, para el próximo 2020 ya tiene confirmada algunas fechas, como ser una de las que completa el cartel del Madcool Festival junto a el próximo julio. A la estrella del pop le queda cuerda para rato.

DUNCAN LAURENCE

De Noruega a Países Bajos.

La lista de Artista Revelación Internacional no podría terminar sin el artista revelación que cada año nace tras conseguir el preciado micrófono de cristal. Este año ha sido Duncan Laurence y su canción “Arcade”.

Nacido musicalmente en la versión neerlandesa de La Voz, Duncan Laurence cayó en Eurovisión gracias a su coach del programa, Ilse Delange. La cantautora neerlandesa, que ya había saboreado un segundo puesto en Eurovision 2014, amadrinó a Laurence y su profundo tema “Arcade”, que habla de la pérdida de un ser querido. Ilse le propuso presentar el tema, y de ahí, volvió a casa en el mes de mayo con el título de ganador bajo su brazo.

Duncan Laurence se convirtió en el quinto ganador de Eurovisión de la historia de su país. A partir de ahí, Duncan ha visto poco a poco como ha ido consiguiendo adeptos a su música, hasta tal punto que fue invitado por el Pinkpop Festival de Alemania para telonear a James Bay.

El neerlandés aprovechó para hacer una gira europea, con parada en Barcelona y Madrid el pasado mes de noviembre, en la que empezó a presentar un disco que saldrá en 2020. En los últimos meses Duncan Laurence ha disfrutado la acogida de su último single “Love Don’t Hate It”. El ganador de Eurovisión 2019 terminará por despegar este 2020.