Anuario VAVEL Música 2019: momentos memorables del panorama musical

Como cada año, los eventos, giras y premios dentro del amplio campo que es la industria musical son innumerables. Son muchos los acontecimientos y momentos que se acumulan para el recuerdo de miles de fanáticos de la música. En VAVEL, destacamos a continuación cinco de estos hechos memorables.

Green Day y los MTV Europe Music Awards en Sevilla

Sevilla se convirtió en la capital internacional de la música durante cinco días que pasaron a la historia reciente de la capital andaluza gracias a MTV. Los sevillanos pudieron disfrutar de varias jornadas con grandes artistas que rara vez se concentran dentro de una misma ciudad.

Desde Aitana y Don Patricio, grandes referentes musicales de este 2019 que llega a su fin o Carolina Durante y Love Of Lesbian dejaron el sello nacional dentro de esta fiesta musical. Lo más grande sucedería el sábado 2 de noviembre, cuando la banda de punk-rock internacional Green Day ofreció un multitudinario concierto que se extendió durante casi dos horas en la emblemática Plaza de España ante cerca de 10.000 personas y que pudimos contarte en VAVEL.

Al día siguiente, el 3 de noviembre, Sevilla acogió por primera vez los Europe Music Awards. Grandes artistas pasaron por esta tradicional gala de la música europea, como Dua Lipa, Halsey, Ava Max o el prestigioso y veterano Liam Gallaguer. Sin duda, un acontecimiento que merece ser mencionado como uno de los grandes de este 2019.

El increíble salto internacional de Rosalía

2019 ha sido el año de Rosalía. Desde que el pasado 2018 sacara a la luz su album más prestigioso y que más alegrías le ha dado a la artista catalana, "El Mal Querer", Rosalía solo ha visto el éxito y cómo su nombre se expandía al ámbito universal. Un fenómeno, sin duda, del que muy pocos artistas son testigos en primera persona.

Ya con sus singles "Malamente" y "Pienso en Tu Mirá" comenzó a colarse en las listas de éxitos musicales. Y el pasado mes de marzo, gracias a la canción "Con Altura" en colaboración con El Gincho y J Balvin, Rosalía estaba destinada al éxito en lo que restaba de año. Tal acogida se ejemplifica en la larga lista de artistas que han alabado a la española, como Dua Lipa, Billie Eilish, Harry Styles o Travis Scott, con el que además ha sacado recientemente una colaboración.

Los grandes premios también han reconocido a Rosalía. Y es que la artista ha ganado, entre otros, dos MTV Video Music Awards, un MTV Europe Music Award, tres Latin Grammys y ha sido reconocida por Billboard como "Estrella emergente". Y esto no queda ahí, porque además recientemente fue nominada a un Grammy en la edición de 2020 que se celebrará en enero.

Además, Rosalía es la cantante española con más oyentes en Spotify, acumulando un total de 14 millones de seguidores mensuales en esta plataforma de streaming. También ha sido la única en colarse en el top diez de YouTube, ocupando el Top 1 de videos musicales más vistos con su tema "Con Altura" (que acumula 1.4 billones de visualizaciones). En definitiva, este ha sido el año de Rosalía, que se coronó además con conciertos multitudinarios por Estados Unidos y un final de gira para el recuerdo con 3 solds-out en Barcelona y Madrid.

Taylor Swift, artista de la década

Desde que reapareciera con su séptimo álbum de estudio "Lover", que vendió cerca de dos millones de copias en su primera semana en Estados Unidos y convirtiéndose en su séptimo disco en ver el #1 en los charts de Billboard, la artista estadounidense cuenta con motivos suficientes para convertirse en artista de la década de los 2010s.

Si bien allá por 2010, cuando Taylor Swift lanzó su tercer álbum "Speak Now", de estilo puramente country, esta era una chica de 20 años que ya llenaba estadios en sus conciertos y contaba con gran cantidad de seguidores. En 2014, cuando se introdujo en el pop, acertando de pleno con su album "1989", Swift se consolidó como una de las mujeres más poderosas de la industria musical. Singles como "Blank Space" y "Shake It Off" suman cerca de 2.5 billones de visualizaciones respectivamente. Dos multitudinarias y arrasadoras giras cosechó Taylor después del lanzamiento de tal album, el "1989 World Tour" y el "Reputation Stadium Tour", este último se realizó en grandes estadios con una media de 70.000 personas por concierto.

Tales hitos musicales provocaron que primero los American Music Awards 2019 la nombraran como "Artista de la Década" y que desde Billboard también la premiaran como "Woman Of The Decade". Sin duda, un prestigio a la altura de una artista que acumula 42 millones de oyentes mensuales en Spotify y que actualmente cuenta con 10 Grammys.

Eurovisión 2019

Eurovisión se enmarca anualmente como uno de los grandes eventos musicales del que nadie, especialmente en Europa, pierde la ocasión de verlo. En esta gala de 2019, una de las más ajustadas en cuanto a favoritos y posibles triunfadores, Duncan Laurence (Holanda) se coronó como ganador de la 64ª edición de Eurovisión gracias a su tema "Arcade".

La gala se acogió en Tel Aviv, Israel y grandes actuaciones marcaron la noche del 18 de mayo, como el italiano Mahmood con "Soldi" o nuestro representante, Miki Núñez con "La Venda", que pese a que contó con gran acogida dentro de los presentes de aquella gala y con el público en general, tan solo finalizó esta edición como 22º clasificado.

Retomando el ganador, la actuación de Duncan Laurence fue simplemente memorable. "Arcade" era una balada intimista, que con la simple puesta en escena de un teclado acompañado por la especial voz de Duncan, fue suficiente para dar la victoria al holandés con 492, suponiendo además el quinto triunfo eurovisivo para su país (el último fue en 1975).

Lady Gaga y Bradley Cooper, "Shallow" y los Oscars

El pasado mes de octubre de 2018 se presentaba en las salas de cine a nivel internacional la película "A Star Is Born", dirigida por Bradley Cooper y patrocinada por el mismo y la aclamada artista Lady Gaga. En la película, que retoma la historia de la estrenada en 1975, se cuenta la historia de Jackson, una estrella de la música country con problemas de alcoholismo que descubre el talento de Ally, una joven cantante de la cual se enamora. Mientras la carrera de ella despega, Jackson percibe que sus días de gloria están llegando a su fin.

Esta película, que acumuló 434 millones de dólares en taquilla, cuenta con una conmovedora banda sonora compuesta por Lady Gaga e interpretada en casi su totalidad por la misma. Temas como "I'll Never Love Again" o "Always Remember Us This Way" consiguieron aportar un enorme plus de emoción a esta historia. No obstante, fue un tema en concreto el que se llevó el adjetivo de gran protagonista, "Shallow". Se trata de un potente tema interpretado por ambos Gaga y Bradley en una de las escenas claves de este film.

"Shallow", al poco tiempo de salir a la luz, comenzó a posicionarse en las listas de éxitos musicales hasta llegar al #1 y mantenerse en el chart 200 de Billboard por 60 semanas consecutivas. Tal tema fue galardonado además con un Globo de Oro a "Mejor canción" y en los Oscars por la misma categoría.

Fue la interpretación en los Oscars de este tema la que se cuela, no solo como uno de los highlights de los Oscars 2019, sino también como como otro de los momentos para el recuerdo de la música en este 2019. Ya que, demostrando su bonita conexión en todo momento, Lady Gaga y Bradley Cooper se subieron al escenario del Dolby Theater en Hollywood para cantar conjuntamente "Shallow" sentados en un piano ante la mirada atónita de todos los asistentes y millones de espectadores, firmando una actuación íntima y un número musical brillante.