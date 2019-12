Anuario VAVEL Música 2019: Mejores Discos 

Cerramos una década muy importante para la paridad de género en la industria musical. Muchas mujeres han conseguido posicionarse en lo más alto de las listas, sobre todo dentro del streaming. Pero eso no es lo más destacable, sino que podemos notar como cada vez hay más compositoras e incluso productoras. Los referentes femeninos dentro del sector crecen de manera exponencial y podemos decir que ya no son solo masculinos.

En Vavel este año 2019 queremos destacar cinco discos de cinco mujeres como los mejores internacionales. Voces únicas, las cuales han conseguido confeccionar su propio estilo, además de poder decir que todas son intérpretes y compositoras al mismo tiempo, inclusive algunas de ellas son también productoras. Lo han demostrado en sus recientes álbumes.

1. “Thank u, next” de Ariana Grande

Fecha de publicación: 8 de febrero de 2019

Sello: Republic Records

Género/estilo: Pop, R&B

Después de uno que otro varapalo para la cantante norteamericana, en 2019, ha conseguido consolidarse como una de las divas pop de esta década. Tan solo casi seis meses después del lanzamiento de su cuarto álbum “Sweetener”, publicó “thank u, next”. Este quinto disco resume perfectamente todo lo que Ariana Grande ha vivido a lo largo de estos últimos años: rupturas, superación, amor propio, ansiedad, inseguridades…

Este es el primer álbum de Ariana en el que ha coescrito todas las canciones y en el que no incluye ninguna colaboración. Además, se ha abierto a otros estilos como el r&b, en “Sweetener” ya nos auguró el paso hacia este cambio de estilo. También cabe destacar que se convirtió en el álbum más rápido (en tan solo 5 minutos) en encabezar la lista de iTunes en Estados Unidos. “thank u, next”, “7 rings” y “break up with your girlfriend, i’m bored” son sus principales singles.

2. “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” de Billie Eilish

Fecha de publicación: 29 de marzo de 2019

Sello: Interscope Records

Género/estilo: Pop, Electropop

Sin apenas haber alcanzado la mayoría de edad, Billie Eilish, ha conseguido hacerse con el público pop. En su álbum debut “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” nos abre las puertas hasta su más lúgubre mundo interior. El disco, formado por 14 temas, recoge sus miedos y excentricidades a través de un tono jovial y una producción muy atractiva para el oído. Sin duda, ha abierto una nueva puerta para el sonido pop más mainstream. Por eso y mucho más ha sido escogida como una de las artistas revelación de este año 2019.

“You should see me in a Crown” fue el primer sencillo del disco y “bad guy” se puede decir que ha sido el tema que más lo ha petado globalmente. Ella misma reveló que el álbum fue inspirado por sus pesadillas. Como curiosidad, Finneas, su hermano de 22 años, ha participado en la coproducción del disco.

3. “Norman Fucking Rockwell!” de Lana del Rey

Fecha de publicación: 30 de agosto de 2019

Sello: Polydor y Interscope Records

Género/estilo: Rock/Pop, soft rock

Lana del Rey ha vuelto después de dos años con un nuevo disco bajo el brazo, concretamente con su sexto álbum de estudio. Supuestamente Lana empezó a trabajar en diciembre de 2017 con el nuevo productor Jack Antonoff. En “Norman Fucking Rockwell!” cohesiona su imaginario con el sonido, esta vez inspirado en los Red Hot Chili Peppers, de una manera virtuosa. La verdad que tanto las letras como la producción de sus discos son una maravilla.

El título hace referencia una pequeña referencia cultural a un pintor de los cincuenta y refleja el actual “American dream” (sueño americano). Este es probablemente su mejor lanzamiento desde “Born To Die” (2012), así es como ha logrado una nominación al Grammy al mejor disco, juntamente con el de Ariana Grande y el de Billie Eilish.

4. “MAGDALENE” de FKA Twigs

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2019

Sello: Young Turks

Género/estilo: Electrónica, Pop

Alguno/as no la conoceréis, pero FKA Twigs en un breve periodo de tiempo ha alcanzado lo que muchos no pueden decir y es que todos sus trabajos han sido muy bien recibidos por la crítica musical. “MAGDALENE” es su segundo disco y primer LP en cinco años desde la publicación de su EP “M3LL155X”. FKA Twigs es pura magia tanto con su voz como en la producción musical. El desamor del que habla en el álbum la ha hecho mucho más fuerte, y así lo demuestra en su primer sencillo “Cellophane”, una balada muy sugerente a nivel metafórico.

La historia de María Magdalena inspiró a la británica: “Solía reírme acerca de cómo tu historia, como mujer, a menudo se une a la narrativa de un hombre. No importa lo que estés haciendo o lo excelente que sea tu trabajo, a veces es como si tuvieras que estar emparejada a un hombre para ser validada […]. Encontré mucho poder en la historia de María Magdalena; mucha dignidad, mucha gracia, mucha inspiración.”. Cabe destacar que este trabajo le ha permitido hacerse con el galardón a Mejor Artista Alternativa en los MTV EMA.

5. “When I Get Home” de Solange

Fecha de publicación: 1 de marzo de 2019

Sello: Columbia

Género/estilo: Hip Hop, Funk/Soul, R&B contemporáneo

Solange se ha ganado a pulso ser reconocida como artista y no solo como la hermana menor de las Knowles. Su cuarto álbum, “When I Get Home” es una carta de amor a su ciudad natal, Houston (Texas) y es narrada por varias mujeres afroamericanas con las que ha crecido. En cuanto al género y al estilo, el disco es una mezcla de R&B, con influencias del hip hop de Houston y de jazz. El modo que tiene para expresarse a través del arte incluyendo alusiones a sus raíces es incomparable.

Era difícil superar “A Seat at the Table”, pero lo ha vuelto a hacer siguiendo la línea de su tercer título. Este año fue nominada como Mejor Artista Alternativa en los MTV EMA (junto a Lana del Rey y FKA Twigs) y el tema “Almeda” acumuló tres nominaciones a mejor edición; coreografía y cinematografía en los MTV Video Music Awards. Sin olvidar que el disco ha sido aclamado por la crítica musical en medios como la revista NME o The New York Times.