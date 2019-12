Anuario VAVEL Música 2019: Mejores Videoclips Internacionales

Una canción nunca viene sola. A día de hoy, para ser digna de pasar a la historia, perfecta e impoluta, hay una serie de factores a tener en cuenta: la producción, la calidad sonora y musical, la portada y, sobre todo, el vídeo musical. Y es que no hay nada mejor para acompañar un temazo que un gran vídeo. Al fin y al cabo, hay artistas que han convertido sus videoclips en pequeños cortos para contar historias relacionadas con las letras de sus canciones. Por eso mismo, desde VAVEL, para el anuario de 2019, hemos elaborado este TOP 5 de vídeos musicales del panorama musical internacional:

1- YOU NEED TO CALM DOWN

De esta temporada, es el vídeo más premiado de todos, y por eso mismo se ha ganado estar en el top 1. Ha recibido el premio de los MTV Video Music Award al Video del Año y “Best Video for Good” y de los American Music Award for Favorite Music Video.

El vídeo de la estadounidense, Taylor Swift, repleto de colores y gente alegre, desprende la misma energía que el título de la canción. ¿Que se quema la caravana? ¿Que se está ensuciando todo el mundo? ¿Que la están liando en tu jardín? Pase lo que pase, “You Need To Calm Down”.

2- ADORE YOU

En el segundo puesto, por la gran impresión que causó entre el público y por la gran trama del mismo videoclip, que parece más un cortometraje que un vídeo musical, situaremos “Adore You”, de Harry Styles. La razón por la que este vídeo no ha recibido aún ningún premio probablemente sea que se estrenó el 6 de diciembre, así que no ha tenido demasiado tiempo para ser reconocida. Sin embargo, el vídeo ya ha alcanzado más de 17 millones de visualizaciones en YouTube.

“I'd walk through fire for you Just let me adore you Oh, honey”

El videoclip, narrado por Rosalía, cuenta la historia de un Harry en una ciudad triste y desgraciada, con la que contrasta por su (literalmente) brillante sonrisa. Entonces encuentra en un pez en condiciones críticas un mejor amigo, y lo cría hasta que (alerta spoiler) lo deja libre en el mar. Cómo no, esta historia tiene también relación con la letra a que acompaña, en la que el autor pide al destinatario que le deje adorarlo.

3- BAD GUY

La artista emergente Billie Eilish, gran descubrimiento de este 2019, ha triunfado mayormente con dos de sus canciones: “When the party’s over” y “Bad Guy”. Y, entre estas dos, el videoclip que más impacto ha tenido es el de “Bad Guy”, premiado con el galardón de los MTV Video Music Award a la Mejor Edición.

En el vídeo musical de Billie Eilish impera el ridículo, sobre todo del chico malo, el malote; lo cual no es que desentone tampoco con la canción en general (y la sangre, que nunca falta en las canciones de la artista). Y tal vez sea eso lo que de verdad triunfa: un vídeo simple, que haga reír, pero que vaya acompañado también de una canción pegadiza y entretenida.

4- CON ALTURA

En este artículo, aunque forme parte del panorama español, Rosalía no podía faltar. La catalana ha pasado ya a formar parte del panorama internacional, sobre todo en el ámbito de la música latina. Por eso, “Con Altura” está en este top 5, porque el vídeo de una canción destinada a ser bailada en fiestas y discotecas, ¿cómo iba a ser? Pues repleto de bailes. Y de bailes buenos, además, pues ha sido galardonado con el MTV Video Music Award a la Mejor Coreografía y el MTV Video Music Award for Best Latin Video.

5- SUCKER

Para acabar, tampoco podía faltar el vídeo de la banda de los Jonas Brothers, que se reunieron para sacar música nueva este mismo año. Los hermanos han sido premiados por este clip con el MTV Video Music Award al Mejor Video Pop.

En el videoclip, los tres hermanos se muestran interpretando el tema, intercalados con escenas de ridiculización por parte de sus amadas, que los observan también cantar. Como bien dicen en la canción, se rinden a ellas, se dejan dominar.

Y hasta aquí el repaso de los mejores vídeos musicales del panorama internacional. La elección no ha sido fácil, pero es que este 2019 ha estado cargado de música muy potente, de muchas sorpresas y de innovación constante. Ahora, solo queda desear que 2020 sea igual o incluso mejor.