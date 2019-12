Anuario VAVEL Música 2019: Los que han vuelto al panorama musical este año

Este año la cosa ha estado bastante reñida pero sin duda los ganadores de la categoría han sido los hermanos de Nueva Jersey. Aún así, la vuelta de grandes artistas al panorama musical se ha notado bastante en las listas de éxitos. En este caso en VAVEL analizaremos los artistas que han vuelto este 2019:

1. JONAS BROTHERS

Los que han vuelto por excelencia y por todo lo alto son estos hermanos de Nueva Jersey. Pocas personas habrán sido las que no se hayan enterado que volvían los Jonas Brothers y no por el simple hecho sino porque además han vuelto ya con disco, gira y documental bajo el brazo. Una de las canciones del año sin duda ha sido Sucker con la cual los hermanos hacían pública su reapacición y en ella demostraban cómo iba a ser esta nueva etapa de su carrera, presentando todos a sus actuales y futuras esposas. Chassing Happiness fue el nombre de el documental que sacó el grupo el 10 de julio, en el cual se mostraba como empezó todo,como fue su vida con la fama, la separación y el gran esperado reencuentro. Tres días más tarde la banda anunciaba su nuevo disco Happiness Begins el cual fue número uno en ventas nada más salir.

2. HARRY STYLES

Tras el final de One Direction, Harry Styles estuvo tanteando cómo iba a ser su vida pública a partir de ese momento, probó en el mundo del cine, ha participado en algunos programas de humor... pero finalmente fue el primero de todos sus compañeros de la banda en sacar un disco (ya que Zayn Malik abandonó el grupo un año antes de finalizar este). Su primer álbum lo sacó en 2017 llamado Harry Styles y tuvo mucho éxito, pero sobretodo ha sido el nuevo disco el que más expectación ha tenido, Fine Line. Con el primer single Lights Up ya se montó revuelo ya que el inglés reconoció haberse inspirado en cómo era su vida en las fiestas, con el alcohol y el sexo. Pero ha sido sobretodo el tercer single Adore You el que más ha llamado la atención de la crítica ante la sorpresa de que el video oficial está narrado por Rosalia. Ante esto la expectación por el disco fue máxima y ha cumplido todas las expectativas. El cantante ya ha adelantado su tour de 2020 que puede que tenga que ser incluido en Las Mejores Giras de 2020.

3. TAYLOR SWIFT

Tras el gran éxito que fue Reputation en 2017 la cantante ha estado estos dos años preparando un disco que vio la luz el 23 de agosto. Pero ya fue en 26 de abril cuando salió la canción Me! Con Brendon Uri de Panic! At the disco con el que ha batido récords y ha conseguido premios como El Mejor Video de los premios EMA Sevilla 2019 y un récord en VEVO por conseguir 65,2 millones de visitas en su lanzamiento. Tan buena ha sido la expectación que se ha convertido en el disco más pre-ordenado de todos los tiempos, batiendo el récord anterior que ya tenía la cantane con Reputation

4. COLDPLAY

Hacía ya bastante que la banda no sacaba nuevo disco, aunque se han mantenido activos, era 2015 cuando sacaron A Head Full of Dreams y desde entonces solo sacaron algún que otro single. Pero ha sido este 2019 cuando la banda ha vuelto por todo lo alto con su nuevo disco Everyday Life, un album un tanto peculiar, puesto que está dividido en Sunrise y Sunset. Hay algunos críticos que parecen no muy convencidos de esta nueva vuelta de la banda, pero en general las críticas son bastante buenas y se hizo con el título de el tercer álbum en ser vendido más rápido en Reino Unido de todo el 2019.

5. LANA DEL REY

Este año para Lana del Rey se caracteriza por dos cosas: bandas sonoras para películas y su disco Norman Fucking Rockwell!. En cuanto a las bandas sonoras, la más destacada ha sido su participación en la nueva película de los Ángeles de Charlie con Don´t Call Me Angel en la que colabora con Miley Cyrus y Ariana Grande, además de Season of the Witch para la película de Guillermo del Toro Historias de miedo para contar en la oscuridad. Para el próximo año se sabe que sacará un nuevo álbum llamado White Hot Forever.

6. SELENA GÓMEZ

El año pasado ya volvió pisano fuerte sacando algunos sencillos como Back To You para la banda sonora de 13 Razones y su colaboración con DJ Snake, Ozuna y Cardi B en Taki Taki la cual ha sido una de las canciones más escuchadas de 2019. Parece que le acabó cogiendo el gusto al ritmo latino ya que en el volvió a colaborar esta vez con Benny Blanco, J Balvin y Tainy con I Can´t Get Enough. En cuanto a su nuevo disco Rare la cantante ya ha adelantado cuando será la fecha de su estreno (10 de enero) y dos singles de este: Lose You to Love Me y Look at Her Now.

7. SAM SMITH

Hace relativamente poco que este cantante salió a la luz, 2014, y ya genera una gran admiración en el mundo de la música cada vez que se retira para escribir un disco con tranquilidad. En este caso fue en 2017 con su disco The Thrill of It All que fue un éxito y en este 2019 solo hemos podido conocer dos singles de su próximo disco Dancing with a Stranger, canción en al que colabora con Normani, exintegrante de Fifth Harmony y How Do You Sleep?. A finales de este año lanzó el cover de I Feel Love de Donna Summer y por lo pronto solo se sabe que su nuevo disco será lanzado en 2020.

8. LIAM PAYNE

Ya hace bastante que Liam Payne, antiguo integrante de One Direction, ha estado sacando singles y todos ellos con críticas muy positivas. Pero a finales de este año, el inglés dio el paso y decidió sacar su primer disco debut en solitario LP1 el cual no ha gustado mucho al público. A pesar de haber colaborado con muchos buenos artistas en el disco y de recoger sus éxitos anteriores las demás canciones según la crítica son muy comerciales y monótonas. En cualquier caso su mejor posición ha sido el número 17 en la lista de éxitos de Reino Unido y en la mayoría de paises no ha entrado en lista, con esto se ha convertido en el exmiembro de One Direction que menos éxito ha tenido con su álbum debut.

9. MY CHEMICAL ROMANCE

Lo poco que se sabe sobre la vuelta de My Chemical Romance es que, después de 6 años desde la separación en 2014, los integrantes han decidio que era el mejor momento para volver. Había dudas sobre si su vocalista Gerard Way formaría parte de esta nueva etapa pero en todo caso el propio cantante lo ha confirmado, y ya hay programadas diferentes fechas por todo el mundo para una próxima gira.

10. SPICE GIRLS

Por ahora la girlband de los 90 solo ha hecho una gira inglesa que ha contado con 13 conciertos desde Dublín a Londres y la que se ha caracterizado por la falta de Victoria Beckham. Pero la banda ha confirmado que se está llevando a cabo un documental sobre el grupo en el que si se incluye a la diseñadora, además de un nuevo disco y una próxima gira, que en ese caso abarcará más terreno.