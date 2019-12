Anuario VAVEL Música 2019: Colaboraciones Internacionales

A veces es por interés de las discográficas y a veces por el simple gusto de los artistas, pero cada año hay colaboraciones a destacar. Del Señorita de Mendes y Cabello, a los artistas revelación como Normani y Lil Nas X, que de la mano de artistas más conocidas han logrado imponerse con grandes temas, a la unión de divas del pop que nunca falla.

1. SEÑORITA

La segunda colaboración de Shawn Mendes y Camila Cabello empezo siendo el tema del verano y ha acabado siendo la colaboración del año. El tema ha estado impulsado no solo por los fans de ambos, sino por la relación amorosa de Mendes y Cabello, que se hizo pública justo con el lanzamiento del tema. Muchos incrédulos han asegurado que esta relación ha sido puro márquetin para darle promoción al tema y parece que ha funcionado. Siendo la segunda colaboración de ambos, se puede ver la evolución de la supuesta relación de los cantantes. En la primera, I know what you did last summer, ambos eran mucho más inocentes. Fue esta colaboración la que desbanco a la que ha sido la canción del año en Estados Unidos. Señorita llegó al número uno de Billboard para acabar con el reinado de 18 semanas del remix de Old Town Road de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, el segundo tema en esta lista.

2. OLD TOWN ROAD

Si solo se tratara de Estados Unidos, Old Town Road ocuparía la primera posición en esta lista, pero lo cierto es que la colaboración de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus no ha tenido el mismo impacto a nivel internacional. El nacimiento de esta colaboración, que sorprendió tanto a traperos como a cantantes country, es curioso. En un principio, el remix iba a ser con Miley Cyrus, pero acabo con el padre de ésta, Billy Ray Cyrus, un mito del country americano. Lil Nas X se decantó por Billy Ray porque quería que su tema entrará en las listas de música country. Su entrada a estas listas no sentó muy bien al público de este género, en su mayoría conservador, ya que Lil Nas X era un trapero negro y homosexual cantando country.

3. I DON’T CARE

Dos de los fenomenos pop más importantes unieron fuerzas este año, para dejarnos otro de los temas del verano. Ed Sheeran y Justin Bieber son amigos desde hace años y desde hace tiempo sus fans han estado pidiendo una colaboración y ha llegado este 2019. Pero lo cierto, es que I don’t care no es la primera vez que el británico y el canadiense se juntan en el estudio. Ya lo hicieron en 2015 cuando Sheeran compuso Love Yourself, uno de los temas más conocidos de Bieber. I don’t care se publicó como el primer sencillo de Number 6. Collaborations Project, el último disco de estudio del británico.

4. DANCING WITH A STRANGER

Sam Smith y Normani también son dos artistas que se conocían desde hace tiempo, aunque en este caso nadie se esperaba la colaboración. Ambos artistas son diametralmente opuestos, pero consiguieron unir sus estilos en un tema que ha dado la vuelta al mundo; y que no solo ha sido una de las colaboraciones del año, sino también uno de los temas del año. Dancing With a Stranger es un medio tempo pop. Se publicó a principios de este año y actualmente lleva más de medio billón de reproducciones en Spotify.

5. DON’T CALL ME ANGEL

Por cifras este tema, a lo mejor, no debería considerarse una de las colaboraciones del año. Lo que le hace destacar son las artistas que se han unido, tres de las personas que han dominado la radioformula en los últimos años. Ariana Grande, la encargada de la banda sonora del remake de Los ángeles de Charlie, contó con su amiguísima Miley Cyrus y con Lana del Rey para el tema principal de la película.