Conoce los principales ganadores de los Globos de Oro 2020

Varias fueron las sorpresas que dejó la más reciente ceremonia de los Globos de Oro. Quizás, la cinta 1917, fue la que más impactó entre el público que seguía la cobertura de los premios, luego de que el filme dirigido por Sam Mendes obtuviera la estatuilla en las categorías de mejor director y mejor película dramática.

En un género en el cual Netflix competía con tres grandes producciones (The Irishman, Marriage Story y The two Popes), parecía imposible que la cinta de Mendes se llevara la victoria, más aún, si se considera que Joker, también estaba entre las nominadas.

El triunfo de Joaquin Phoenix como mejor actor dramático, fue sin duda el más celebrado entre los asistentes y los usuarios en redes sociales. El actor que tuvo que disminuir 23 kilos para interpretar a Arthur Fleck en Joker, festejó su triunfo, no sin antes valorar el trabajo de sus conominados.

“Entre nosotros no hay competencia, esto lo hacen para vender publicidad en televisión. Me he sentido inspirado por ustedes, soy su estudiante; no puedo creer el excelente trabajo que ustedes hicieron este año”, indicó el actor de 45 años.

Por otra parte, en el género de comedia o musical, Once Upon a Time in Hollywood, fue la cinta que se impuso en tres categorías. La película dirigida por Quentin Tarantino, se llevó los premios en materia de mejor actor secundario, Brad Pitt, quien competía con leyendas actorales como Al Pacino, Joe Pesci, Tom Hanks y Anthony Hopkins. A su vez, el filme obtuvo la estatuilla por mejor guion (Quentin Tarantino) y mejor película comedia o musical.

Afiche promocional de la película dirigida por Tarantino / Fotografía de Reddit.

Mientras que la cinta surcoreana Parasite, también triunfó como mejor película extranjera. Hay que recordar que esta película dirigida por Bong Joon-ho, fue premiada con la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, y que, en la pasada edición de los Globos de Oro, también competía en las categorías de mejor guion y mejor director. Para los críticos especializados, es la favorita para los Oscars en la clase de mejor película extranjera.

Finalmente, en la ceremonia se le rindió un homenaje al actor Tom Hanks (63), por su trayectoria y su constante aporte al denominado “Séptimo Arte”. En la instancia, Hanks realizó un balance de su carrera actoral e indicó que trabajar en la industria cinematográfica es una tarea compleja.

“Es duro trabajar con directores que dicen: 'si no haces bien tu trabajo, no tenemos película'. Porque una cinta se hace toma a toma, todos tienen que hacer su papel a la perfección, pero a veces la película descansa en la persona que pone las cejas y si no sale hay que volver a empezar", señaló el actor de Forrest Gump.